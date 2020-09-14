手机淘宝即将迎来重大改版 首页将全面信息流化

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手机淘宝即将迎来重大改版 首页将全面信息流化

2020-09-14 20:18 · 稿源：站长之家

据晚点LatePost报道，双十一前夕，手机淘宝即将迎来重大改版：手淘首页将全面信息流化，原本顶部显眼的焦点图展示广告将改成竖版，移动到页面下方算法推荐信息流的第一个位置。改版后，信息流 “猜你喜欢” 将成为淘宝首屏的主角，而原本位于页面中部的聚划算、百亿补贴、淘宝直播、有好货等板块，也将被融入信息流中。据悉，此次改版预计将在 9 月底完成全部切换。

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