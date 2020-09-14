手机淘宝即将迎来重大改版 首页将全面信息流化

某天夜里临睡前刷淘宝，系统给我推荐了几个美妆直播，标题和封面把我吓得不轻。这些直播间的封面图片看得我后背发凉：要么是满脸皱纹的老年人，配上诡异的色调;要么是一张扭曲的网红锥子脸，让我引起强烈不适;还有的甚至为了表现出整容失败，把脸都给 P 歪了。