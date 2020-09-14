手机淘宝即将迎来重大改版 首页将全面信息流化

据晚点LatePost报道，双十一前夕，手机淘宝即将迎来重大改版：手淘首页将全面信息流化，原本顶部显眼的焦点图展示广告将改成竖版，移动到页面下方算法推荐信息流的第一个位置。改版后，信息流 “猜你喜欢” 将成为淘宝首屏的主角，而原本位于页面中部的聚划算、百亿补贴、淘宝直播、有好货等板块，也将被融入信息流中。据悉，此次改版预计将在 9 月底完成全部切换。
据晚点LatePost报道，双十一前夕，手机淘宝即将迎来重大改版：手淘首页将全面信息流化，原本顶部显眼的焦点图展示广告将改成竖版，移动到页面下方算法推荐信息流的第一个位置。改版后，信息流 “猜你喜欢” 将成为淘宝首屏的主角，而原本位于页面中部的聚划算、百亿补贴、淘宝直播、有好货等板块，也将被融入信息流中。据悉，此次改版预计将在 9 月底完成全部切换。
抖音刚刚跟淘宝签了一个规模远超上一年的年框合作，反手就把包括淘宝在内的第三方链接给“禁”了——虽然只针对直播带货中的购物车链接。
今天，淘宝发布了《淘宝 95 后浓度报告》。报告显示，九成年轻网民都是淘宝用户， 95 后跃升为淘宝第一大用户群体，淘宝成为首个 95 后为主的国民级APP。
声明：本文来自微信公众号：互联网斗兽场(internet-war)，关注海内外一二级市场的公司动向，分享创投、商业和产品insights，作者：铁林，编辑：柳胖胖。未经授权，不得转载。看点：1、切断外链，是腰尾部商家在抖音的一次机会。2、下沉市场，是抖音电商闭环的优势。3、抖音还处于电商的红利期。4、抖音电商必须依靠强运营获得流量。5、淘宝、快手、抖音，都在学习对方的优点。身高166cm，体重44kg，抖音主播大鱼能在镜头前把每一款
各位读者大家好，我是狗哥。今儿来聊聊淘宝客是如何让很多草根逆袭成为大牛的?一些所见，所思，所想，不权威，但实在。
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府调节逆周期、企业盈利周期的影响。风口来时行业一地鸡毛，风口过后往往才是行业稳扎稳打形成良性循环之时。
从即日起至 10 月 9 日，留给尚未开通抖音小店商家的考虑时间，仅剩 41 天。“抖音断了直播外链，我抖音账号上的 100 万粉丝怎么办?!” 8 月 26 日，智能家居商家高宇得知， 10 月 9 日开始，抖音不再支持第三方平台来源商品进入达人直播间的购物车，“大平台之间打架，凭什么要我成了炮灰。”
有阿里内部人士透露，淘宝已经与抖音达成新一轮的年框合作，仍然是广告和佣金两种模式，合作规模高于去年。
直播电商的战火延续了大半年，一片喧嚣过后，行业整体开始回归商业本质。直播电商中的ToB属性变得更加重要。一极是内容平台，抖音和快手加速补课，以期弥补商业能力，提升交易的效率和质量，另一极是电商平台，作为商家直播的第一平台，淘宝扎实的供应链优势已经开始展现。
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府调节逆周期、企业盈利周期的影响。风口来时行业一地鸡毛，风口过后往往才是行业稳扎稳打形成良性循环之时。
今日，针对淘宝多名卖家制售假高校录取通知书的报道，阿里安全回应称，假的终将见光死”。目前涉事商家已处罚，相关信息已反映至行政执法机关。针对此类情况，欢迎大家举报，阿里安全保证，见一起，处罚一起，绝不姑息。
某天夜里临睡前刷淘宝，系统给我推荐了几个美妆直播，标题和封面把我吓得不轻。这些直播间的封面图片看得我后背发凉：要么是满脸皱纹的老年人，配上诡异的色调;要么是一张扭曲的网红锥子脸，让我引起强烈不适;还有的甚至为了表现出整容失败，把脸都给 P 歪了。
说起Steam，V社创造的梗三天三夜也数不尽，比如他们的员工一直在放假，抽空更新一下Dota2 和CS：GO，然后再上Steam收收钱，又如其他游戏不按时发行叫“跳票”，而V社游戏直接跳出了格林威治标准时，活在自己的时空里。
今天七夕，中国传统的情人节。单身的人，心疼自己;不单身的人，心疼自己的钱包。但不论是上半年的西洋情人节，还是下半年的中国传统七夕节，淘宝，一直在闷声发大财，当最终赢家。
你在逛淘宝的时候有没有遇到过这种情况：搜索一个品牌，排在它前面的几条却是和它无关的结果?对绝大多数人来说，这也就是多动一下手指的小事，几乎对网购没有影响，所以很少在意。
从内测取消到正式上线，淘宝直播打赏功能的出现或许会降低秀场公会的入场门槛，也会帮助更多达人度过前期的适应期，并反向促进直播内容的发展。
9月3日消息，淘宝直播今天宣布已经全面开放直播技术和能力，让更多中小平台、商家、主播共享直播带货高速增长的红利。具体来看，淘宝直播此次开放了包括直播能力、互动能力、选品能力以及直播内容、一键同步在内的几乎全部直播解决方案。未来，所有合作平台都能接入淘宝的商品池，中小平台上的主播也能选择高品质的商品去带货。据了解，接入淘宝的商品池后，这些新兴直播平台上的消费者都能享受到淘宝的售后保障和物流
一场秋雨一场寒，经历了上半年舆论讨论癫狂状态、刚刚有点冷静意味的直播电商，在这几天又迎来了一波小高潮。
小红书直播间可以挂淘宝商品链接了。爆料人向亿邦动力提供的截图显示，小红书博主“爱臭美的狗甜儿”在 8 月 16 日的一场直播中已尝试带货淘宝商品。“就我了解，挂淘宝链接目前只能在直播间，图文笔记不能挂;外链也只能挂在红人(创作者)的直播间，企业号还不行。”上述爆料人补充道。
8 月 13 日晚 7 点半，湖南卫视当家花旦谢娜在淘宝开启了一场带货直播， 6 小时的直播有接近 1400 万网友围观，在线点赞数超过 1 亿。谢娜的“谢谢您na”直播间，像是复制出了一个“快乐大本营”，综艺感十足，全程高能到让人合不拢嘴。这档直播也被称为“全网首档竖版综艺”。
在《抖音和快手要对阿里动刀子了》类似新闻渲染下，抖音与淘宝这对曾经亲密无间的合作伙伴正渐行渐远，直播成为两者最大的博弈场。8 月 26 日抖音电商公告称， 10 月 9 日起直播间购物车将不再接入第三方平台的商品链接，更早前抖音通过明显更低的佣金比例，来鼓励主播使用小店而非第三方电商平台的商品链接。
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