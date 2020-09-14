iPad Air4和iPad8参数配置曝光，价格或将十分惊喜

苹果公司的硬件产品中，除了iPhone手机之外，还获得很多用户关注的一款产品当属iPad，第一代iPad一经发布就得到了用户十分的欢迎，在即将举行的苹果秋季发布会上，还可能发布iPad Air4和iPad8两款新产品。

有消息称，今年发布的iPad Air4将有望使用上iPad Pro的全面屏设计，但没有Face ID，取而代之的是侧面电源+指纹一体的解锁方式，同时正面屏幕的边框比iPad Pro略宽一点点。在屏幕上也没有使用120Hz刷新率，另外还有双扬声器，Typc-C接口，后置摄像头为单摄，CPU为A14，这样的配置相信也可以吸引一部分用户升级这款iPad。当然，价格方面会低于iPad Pro系列，预计定价不会超过4000元。

iPad8则是定位入门级平板电脑，处理器为A12，前置指纹识别，边框会比iPad2019略窄一点点，单扬声器，单摄像头，由于定位原因，在配置上肯定是不如iPad Air4，但价格会比较有吸引力，有可能定价为2699元。

由于今年疫情原因，导致iPad的需求量大增，这次苹果可能会大量提升iPad的出货量来满足今年学生用户群体的需求，这两款iPad预计在9月16日凌晨的发布会上正式揭晓。