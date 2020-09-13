格力澄清“格力联手奥克斯”消息：不实报道

站长之家(ChinaZ.com) 9月13日 消息：今天，格力发布了一则《关于澄清媒体“格力联手奥克斯”不实报道的声明》。格力电器指出， 2018 年 1 月，公司起诉奥克斯 20 款产品侵犯一项发明专利权， 2019 年 12 月，北京知识产权法院一审判决奥克斯赔偿 800 万。 2020 年 1 月，公司认为判决结果无法对侵权行为形成有效打击，提起上诉，同期奥克斯亦提起上诉。

9 月 11 日，最高人民法院针对双方上诉合并开庭审理，目前案件仍在审理中。

声明称，仅 2017 年至 2020 年，奥克斯因为侵犯格力专利已被判 27 次侵权。格力称将继续依照只是产权等相关法律法规维护企业合法权益，同时倡议同行企业一起秉承自强诚信的“中国风”，为“让世界爱上中国造”而共同努力。

此前天眼查显示，北京京东世纪信息技术有限公司近日新增 18 条开庭公告，原告为珠海格力电器股份有限公司与宁波奥胜贸易有限公司，案由为“侵害发明专利权纠纷”，定于 9 月 11 日开庭。

天眼查显示，北京京东世纪信息技术有限公司由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。奥克斯集团有限公司为宁波奥胜贸易有限公司大股东，持股比例为98.83%。