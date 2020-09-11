中通快递通过港交所上市聆讯 高盛为独家保荐人

9月11日消息，菜鸟平台提供数据显示，国内快递包裹在今年8月份平均送达效率达到48小时，带动经济加快流动。这是自长三角经济圈内快递率先实现24小时达之后，全国快递的又一次里程碑式进步。国家邮政局9月10日公布，全国今年快递业务量已经突破500亿件，彰显了我国经济发展的强劲韧性和巨大潜力。中国快递速度在2016年是2.4天。五年间包裹数量增长了近3倍，速度却加快了10个小时。以中国今年有望破750亿件快递量计算，