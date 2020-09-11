据港交所文件，中通快递通过港交所上市聆讯，高盛为独家保荐人。
据多家媒体报道称，中通快递计划在香港进行20亿美元的二次上市，具体可能在第四季度进行。对此，中通快递方面不予置评。据知情人士称，中通快递正在与包括高盛在内的银行合作。受此消息影响，中通快递股价盘前上涨2.6%。截至美股上周五收盘，中通快递股价报收于32.72美元，目前总市值约256.49亿美元。
据IFR消息，中通快递计划在香港进行 20 亿美元的二次上市。
8月13日消息，中通快递今日发布截至6月30日的2020财年第二季度财报，财报显示，中通快递第二季度营收64.024亿元（约合9.062亿美元），同比增长18%；净利润为14.536亿元（约合2.057亿美元），同比增长6.5%。财报显示，中通快递第二季度包裹投递量为45.95亿，去年同期为31.07亿，同比增长47.9%。截至6月30日，中通快递的接货/送货点总数约为3万个，直接网络合作伙伴总数超过5000家。长途车辆数量超过了9900辆，其中包括?
【快递员在快递盒上写死去吧】据媒体报道，浙江嘉兴刘先生在网上给孩子买学习用品，孩子收到快递，看到快递员在快递面单上写的“死去吧”。刘先生表示，当时孩子跑在前面签收了快递，回来说签收之前快递员有在快递盒上写字，不知道写的什么。
据国内媒体报道，近日，湖北武汉的冯女士在网上购买了一些生鲜食品，在派送过程中这些食品被快递员直接放进了丰巢快递柜长达30小时。冯女士怀疑所购买的生鲜食品已变质，质疑所用的云集APP配送
据腾讯科技报道，消息人士表示，阿里巴巴支持的百世集团正寻求将其快递和货运业务在港上市，计划尚处于初步阶段，其发行规模和目标估值尚未确定。百世据悉选择了瑞士信贷和摩根大通领导上市进程。一位消息人士表示，上市最早可能在今年进行。百世集团和上述银行拒绝置评。
近日，冯女士网购的生鲜食品因被放到丰巢快递柜 30 小时猜测已经变质，冯女士质疑云集APP生鲜配送服务存在缺陷。冯女士称，自己是在 8 月 23 日晚上下单， 25 号中午 11 点快递员放到了快递柜，自己以为东西还没有到就没有接电话，自己 26 号才想起来看了物流信息，当时一看东西已经在快递柜了。
快递包装使用的材料包括各种规格的快递袋、包装箱、胶带、泡沫、塑料填充物等，在收到快递后，大部分人都会将快递包装扔掉，这些材料就统统变成了垃圾。据央视报道，调查显示，中国快递业每年
企业员工的一言一行，代表的都是企业的外在形象。特别是像快递、连锁餐饮这样的服务人员众多的大企业，员工每天和用户交流沟通的次数也更多。因此一线员工的素质高低，直接影响企业的外在形象。
以前网上9.9块包邮的东西觉得很神奇，现在不用9.9了，拼多多上2-3块的东西都有可能包邮，这也推动了国内的快递物流行业爆发。根据国家邮政总局的消息，今年上半年，全国快递业务收入完成3823.
【中国快递每年产生超过900万吨废纸】据央视消息，日前国家市场监管总局、发改委等八部门联合发文，要加强“快递绿色包装标准化”工作。调查显示，中国快递业每年产生超过 900 万吨废纸和约 180 万吨塑料垃圾。加强快递绿色包装的标准化，支持快递包装污染问题的妥善处理，已成为行业转型升级和可持续发展的内在要求。
近日，菜鸟裹裹联合中通、韵达、申通、圆通、拜师、德邦等快递公司共同成立菜鸟裹裹商学院。同时，商学院数字化学习平台也正式上线，将免费培训 50 万快递员，帮助其快速获得技能提升，促进就业、增收。
据央视报道，今年2月以来，快递行业的价格战愈演愈烈，从7月份各家快递公司的单票收入来看，同比均下降了两三成。相关数据显示，7月份，顺丰单票收入17.87元，同比下降20.96%；韵达单票收入2.
9 月 3 日， 2020 广东梅州柚·大埔蜜柚开采节暨产销对接会在梅州大埔西河镇漳北村禾肚里及漳北蜜柚种植标准园顺利召开。极兔速递作为物流企业代表之一，参加了本次活动，并为本次活动提供物流保障服务。为支持本次活动，极兔速递粤东大区提供了相应的物流解决方案，包括特殊物流服务、助农补贴、包装安全、服务保障等，在合理的价格下提供最极致的物流服务。在省内快递方面，极兔速递为本次活动专门设立了梅州蜜柚临时转运中心，?
据新华社报道，《厦门经济特区邮政条例》已于近日经厦门市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过。相关条款规定，快递企业未经收件人同意使用智能投递设施投递快件，企业和相关责任人将受处罚。
美联邦航空管理局已批准亚马逊从事无人机物流业务，该业务名为“Amazon Prime Air”，计划在美国境内使用各种无人飞行器执行包裹递送服务。“这表明FAA认可亚马逊的运营及安
据央视报道，近日无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件，两名犯罪嫌疑人在两年时间里，贩卖了约6亿条快递单号。今年4月，无锡的林先生在网上购买了一部手机，但却一直收不到货，快递单显示
8月19日消息，申通快递日前对外发布公告称，7月快递服务业务收入16.67亿元，同比下降6.31%；完成业务量7.86亿票，同比增长23.51%。同时，7月份，申通快递服务单票收入2.12元，同比下降24.29%。根据申通快递此前发布的2020年半年度业绩预告，预计上半年净利润盈利 6900 万元- 8900 万元，比上年同期减少91.7%至-89.3%。申通方面表示，本期公司支付银行短期借款及公司债券的利息有所增加，导致财务费用有所增长。本期市?
9月11日消息，菜鸟平台提供数据显示，国内快递包裹在今年8月份平均送达效率达到48小时，带动经济加快流动。这是自长三角经济圈内快递率先实现24小时达之后，全国快递的又一次里程碑式进步。国家邮政局9月10日公布，全国今年快递业务量已经突破500亿件，彰显了我国经济发展的强劲韧性和巨大潜力。中国快递速度在2016年是2.4天。五年间包裹数量增长了近3倍，速度却加快了10个小时。以中国今年有望破750亿件快递量计算，
一位中专毕业在武汉打拼 10 年的快递员，崇拜马斯克，梦想是买一辆特斯拉，但收入有限，一直没攒够钱，直到 20 天前，他成为拼多多与宜买车联合举行的特斯拉拼团活动中选者之一。有了拼多多补贴的两万元，再加上新能源补贴两万多元，这位快递小哥掏了 25 万，即将梦想成真，拥有一辆原价 29 万多的Model 3。
9 月 10 日晚，摩托罗拉召开线上发布会，正式推出5G折叠屏手机motorola razr 5G，这款折叠屏手机采用竖向折叠的方式，形态类似于三星的Z Flip，是..
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清爽九月，我们迎来了第36个“教师节”。相比往年，今年教师节因特殊时期，更显意义非凡。在很长一段时间里，只能“云端”见面的老师和学生们，会..
9 月 11 日，在 2020 华为开发者大会上，华为应用市场揭晓了“AppGallery Connect创新合作伙伴奖”榜单，中国领先的UGC音频社区——荔枝(原荔枝FM..
华为作为少数推出折叠屏手机的厂商之一，现在似乎准备进一步改进这一设计，申请了一项全新的手机外观专利。9月11日，据LetsGoDigital报道，华为一..
9月11日下午，联想YOGA官方微博宣布：YOGA2020系列笔记本即将推出，共6款产品。根据预热海报，新YOGA家族共有YOGA Pro 13s、YOGA 13s、YOGA Pro 1..
作为国内最大的两个短视频平台，快手和抖音一直都被拿来比较，有人喜欢快手，有人则偏爱抖音。那他们之间到底有什么区别呢？9月11日，快手创始人程..
螺蛳粉是一种颇有争议的食物，有人觉得鲜辣酸爽，有人却无法忍受怪异的味道。近日，小米有品众筹上架了魔术蛳地道柳州螺蛳粉，不需要煮，用开水冲..
RTX 30系显卡已经发布了三款，最便宜的RTX 3070（公版建议零售价3899元）定于10月开售。来自VCZ的最新消息称，NVIDIA已经通知AIC伙伴，准备10月下..
9月11日消息，据媒体报道，上海市市场监督管理局发布网络平台销售儿童家具质量抽查情况。抽检结果显示，因警示标识不合格的产品有11个批次，不合格..
据国内媒体报道，9月11日，搜狐CEO张朝阳在直播节目中谈及为什么女生学不好数理化，他认为，不是女生不聪明，而是因为长的好看老是被人看，就没心..
日前，夏普发布新一代8K电视，型号8M-B120C。新电视采用一块夏普UV2A II液晶面板（IGZO），原生分辨率7680x4320，典型亮度600尼特，对比度3500：1..
9月10日晚间，摩托罗拉首款5G折叠屏手机正式发布，售价12499元。官方强调，摩托罗拉刀锋5G折叠屏无缝无折痕，它经过了20万次内屏折叠测试，板级纳..
流行短视频应用TikTok（抖音海外版）吸引了全球数亿用户持续沉迷其上，这在很大程度上要归功于算法。该公司高管近日披露了有关这种“杀手级&..
在昨天的HDC 2020开发者大会上，华为正式推出了鸿蒙2.0，这是一套面向多平台的OS系统，最低只要128KB内存。根据华为的计划，鸿蒙OS 2.0马上面向应..
9月8日，米家高端洗烘一体机首卖，原价3299元，首发到手价仅2599元，直降700元，优惠力度相当大。而前1000名买到这款洗衣机的消费者，还将收到一份..
9月11日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉已在柏林部署了一个新的V3超级充电站（Supercharger V3），并且承诺在整个欧洲部署更多这样的..
据港交所文件，中通快递通过港交所上市聆讯，高盛为独家保荐人。..
日前，浙江省金华义乌市成功举办“凌海?金华招商引资推介会暨凌海市人民政府与金华企业战略合作项目”签约仪式，凌海市市委书记陈林松等领导出席..