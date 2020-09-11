中通快递通过港交所上市聆讯 高盛为独家保荐人

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中通快递通过港交所上市聆讯 高盛为独家保荐人

2020-09-11 20:11 · 稿源：站长之家

据港交所文件，中通快递通过港交所上市聆讯，高盛为独家保荐人。


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