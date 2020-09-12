百度搜索结果页悄悄改版，广告位置大调整！

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百度搜索结果页悄悄改版，广告位置大调整！

2020-09-12 09:12 · 稿源：站长之家

不知道站长朋友们有没有发现，最近百度搜索结果页又悄悄改版了，不管是广告位置、多图广告以及视频展示都进行了调整。

废话不多说，下面一起来看看百度搜索结果页面几个主要的变化：

1、竞价广告展示穿插在内容中间

一些原来出现在搜索结果顶部的竞价广告，不再像之前一样置顶了，更多的是穿插在了搜索结果内容中间显示。

以搜索“站长工具”一词可以发现，有关竞价广告位置位于站长工具和百度站长平台之间。

同时，部分广告也会展示在搜索结果页底部。如下图：

2、多幅图的广告比例明显增加

另外一个明显的变化是，改版后百度的广告位并没有减少，反而可以发现多幅图的竞价广告比例明显增加。

比如下图中，单个竞价广告图片展示了五张广告图。

此外，在百度搜索结果页中，一些五幅图广告甚至占了 3 到 4 个。以搜索了“营销”一词为例，在搜索结果首页中，就三条五幅图广告。

一个页面广告占那么多的位置是什么滋味，那大家自己仔细品品吧。

3、视频展示权重增加，好看视频来源居多

视频内容在百度搜索的展示权重增加，可以明显的感受到搜索一些关键词的时候，视频内容排名相比以前展示面积更大，也更加靠前了。

更重要的是，我们发现这些视频大多数来自好看视频。可见百度的做法是以调用自家旗下好看视频的内容为主，调用其他视频平台内容为辅。

以搜索“张大仙”一词为例，百度展示的视频均来自好看视频的内容。

搜索“今日头条”可以看到，除了来自好看视频的内容，还有来自优酷、B站、腾讯视频等多家平台内容做补充。

4.下载资源类站点排名调整

站长之家还观察到，软件类资源下载站www.51xiazai.cn展示排名明显优于其他网站，甚至比百度自家的网站shouji.baidu.com 排名更有优势。相比之下，一些老牌的下载站点已经很难见到排名靠前的情况了。

比如搜索“QQ音乐下载”，51xiazai.cn排名就排在shouji.baidu.com前面。

站长之家搜索了一些用户常用的软件，如腾讯视频、网易云音乐、腾讯QQ、 360 安全卫士、企业微信等多个软件，搜索结果靠前的下载链接几乎都是来自上述两家站点。

下面我们整理一个表格，统计了一些比较的热门软件是否排在搜索结果前五的情况：

5、搜索界面大改版

除了以上几点， 6 月份百度的搜索界面也有过一次改版，改版后的整体搜索框和按钮更加的扁平、圆润，原来 90 度直角的框框增加了一定的弧度，另外原来字体下方的横线也取消了。

此外，百度搜索右侧信息栏也有大幅度的改动，新增了关键字内容相关推荐，搜索固定关键词会出现相关的书籍和术语，右侧顶部的百度热榜挪到了相关信息的后面。

最为关键的是，广告也给安排上了置顶。

以上就是站长之家发现关于百度最近改版的变化，如果大家还发现不一样的地方，欢迎在评论区分享。

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