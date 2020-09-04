高德地图上线李佳琦导航语音完整版

8 月 18 日，东方卫视、腾讯视频热播的高口碑综艺《忘不了餐厅》第二季第四期迎来了重量级嘉宾李佳琦，作为无数热衷购物的女性之友，自带亲和力的李佳琦初亮相就收获了所有老宝贝们的喜爱，和宠物狗Never一起成为《忘不了餐厅》的最佳人气王。朴爷爷展现小号才艺，李佳琦宠物犬意外伴唱名为嘉宾，实则上班，对熟悉节目套路的观众来说，看嘉宾上班已经不是什么新鲜事儿了，但这一期的忘不了嘉宾李佳琦却不只是本人上班，还带来了爱?