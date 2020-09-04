高德地图上线李佳琦导航语音完整版

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高德地图上线李佳琦导航语音完整版

2020-09-04 11:18 · 稿源：站长之家

今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅提升。


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