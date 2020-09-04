高德地图上线李佳琦导航语音完整版

今日，高德地图宣布，李佳琦导航语音完整版已正式上线。据官方介绍，此次完整版导航语音采用升级后的语音技术，语音训练模型、语音合成算法均大幅提升。
地图导航虽然现在普及率很高，但人们在使用时仍然需要一定的理解成本，尤其一些复杂的岔路口，理解起来需要更长时间，但哪怕只是几秒，在高速行驶过程中就有可能错过关键路口。今天，高德地图
互联网时代，信息流转速度越来越快，为了最大程度触及内容消费者，跨平台运营成了越来越多内容生产者的“被迫”选择。目前来看，账号跨平台运营有两套运作流程。
最新日常周榜和明星月榜新鲜出炉!本期的主播榜也有了一些新的变动。与上个月的达人榜对比，薇娅、李佳琦、烈儿宝贝依然占据榜单前三名，排在第四位的，则是雪梨-Cherie。
近日，高德地图迎来了前行升级，在最新的v10. 60 版本中，高德地图上线了手机端的AR驾车导航功能，用户只需一部手机和一个支架即可体验路线、方向和车道级实景导航。
一方面，不管是独占鳌头的淘宝直播，还是新晋的抖音、快手、小红书，都在加大电商直播的投入力度;另一方面，不同身份、不同行业的大佬、企业家、网红、明星等等也被簇拥着走上了直播带货的道路，一时间相互竞逐，热闹非凡。
人红是非多，比如直播带货一哥李佳琦在直播间外的行为举止也备受关注。昨天晚上，李佳琦在微博公开道歉上了热搜，具体是怎么回事呢?
昨日晚间，有网友在微博发文称李佳琦直播间人数暴涨，预计要破 5000 万。对此，李佳琦在直播间耿直回应称：“今天人很多，假的!应该没有这么多人”。
李佳琦又上了热搜。日前，一段视频在微博上广泛流传，视频中，李佳琦在线下参加某活动，随行保安将一位在低头看手机的男子推开，此举引发网友热议。昨晚，就保安推
【五条人送李佳琦皮衣】据媒体报道， 8 月 16 日晚上五条人和大波浪乐队一起到李佳琦直播间直播，没想到五条人里的仁科一个小时后去而复返，大夏天的送了李佳琦皮衣。
直播江湖纷乱，各门各派齐上阵，都为争夺武林盟主之位，侠客若想在江湖上立足，自然需要超高功法。但主播拜入哪家便只能习哪家武林秘籍，各大门派究竟有何绝学?“淘宝派”两大巨头李佳琦、薇娅为何能在直播江湖中脱颖而出?刘涛、汪涵又为何坚决加入“淘宝派”?
8月21日，知名电商主播李佳琦在微博上发文道歉，对于近日在上海参加一场线下活动，保安打扰到一位路人进行道歉，他表示当时走得比较匆忙，确实没有注意到这件事。
【高圆圆送李佳琦唢呐曲谱】昨晚李佳琦直播的时候女神高圆圆也在直播间，高圆圆送给李佳琦唢呐曲谱，曲谱上写着无所不能，包罗万象。李佳琦看到后说：“这个礼物我可能不是很想收。”非常的搞笑。
8 月 18 日，东方卫视、腾讯视频热播的高口碑综艺《忘不了餐厅》第二季第四期迎来了重量级嘉宾李佳琦，作为无数热衷购物的女性之友，自带亲和力的李佳琦初亮相就收获了所有老宝贝们的喜爱，和宠物狗Never一起成为《忘不了餐厅》的最佳人气王。朴爷爷展现小号才艺，李佳琦宠物犬意外伴唱名为嘉宾，实则上班，对熟悉节目套路的观众来说，看嘉宾上班已经不是什么新鲜事儿了，但这一期的忘不了嘉宾李佳琦却不只是本人上班，还带来了爱?
传统艺能和互联网卖货的边界逐渐被打破，明星到访直播间，主播亮相热门综艺，总裁做直播……主播在出圈，明星大佬也在入侵直播带货。
近两年，一股猛烈的“国货风”席卷年轻人的世界。国货彩妆品牌，顺势崛起。创立于 2017 年的完美日记，似乎拥有了这份时代赋予的好运气。在 3 年的时间里，完美日记赶超经典老牌，打败国外品牌，从“良莠不齐”的国货彩妆品牌中，脱颖而出。
8月18日消息，小米电视官方微博分享了李佳琦体验小米透明电视的视频。在视频中李佳琦连连称赞小米透明电视，其意义不仅在于做到了透明，而且还实现了量产商用，是业界第一款量产商用的透明电视
滴滴出行的地图服务是由高德地图提供，而根据最新消息，“滴滴地图”已经在滴滴出行中悄然上线，取代了高德地图。据国内媒体报道，继高德、百度之后，滴滴也入局地图业务，经过多年
8月14日消息，高德地图宣布，推出AR导航行业解决方案，为用户带来部分高端豪车才有的AR实景导航、碰撞预警等安全辅助、精细化导航等功能。该解决方案让行车记录仪的摄像头在驾驶场景中充当“眼睛”，记录仪通过Wi-Fi与导航应用联通，汽车中控屏作为视觉展示的终端。未来，不需要专门购买一辆支持AR导航的汽车，只需要有一款行车记录仪，就能低成本地体验AR导航带来的驾驶乐趣。具体来看，该解决方案开放了三大能力：首
提到房车，很多人第一个联想到的词就是“贵”，“有钱、有闲”才能玩得起。其实，房车也分不同的类型，比如整车配置的B型、C型房车，可能要几十万，但也有便宜的，例如拖
百度地图 15 周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾“新一代人工智能地图”的成长历程。李莹透露，百度地图智能语音助手用户量破 4 亿、道路里程覆盖 1000 万公里、注册开发者数量达 190 万，用户日均发送 1200 亿次位置请求。
在金融科技时代，金融服务更为多元，业务边界也更模糊，金融监管效能面临新挑战。近期，从中央部委到地方，一揽子旨在防范和化解金融风险的政策渐..
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作为中国最早一批的网红，剽悍的罗永浩如今被贴上“抖音带货一哥”的标签。从 4 月 1 日宣布签约抖音进军直播带货， 3 小时销售额1. 1 亿，到后来..
最强蜗牛中古蜀青石供奉可以获得一些不错的东西，但是供奉是需要两天的时间，一些玩家就想知道这个古蜀青石到底会不会过期是不是永久的，下面就来..
9月4日消息， 小米即将于9月7日发布POCO X3新机。现在外媒公布了小米POCO X3的真机照，包装盒除了POCO X3名称之外，还醒目标注了支持NFC。其正面为..
9月4日消息，据国外媒体报道，宏碁Spin 7翻转本将是首款搭载高通骁龙8cx Gen 2 5G芯片的笔记本电脑，具有超长续航和5G连接。在2020年的柏林消费电..
2020 年，注定是不平凡的一年。年初爆发的疫情快速席卷全球，至今仍有很多国家和地区笼罩在其阴影之下。这场突如其来的疫情，改变了很多人的生活方..
据 21 世纪商业评论报道，今年以来，快递价格持续下滑，通达系单票收入集体下滑25%以上，逼近 2 元。其中，申通快递降幅最大， 7 个月内下降超 3 ..
9月3日晚，PP体育宣布与英超解约，今天再次发布声明，宣布将会为英超新赛季会员全额退款。PP体育在声明中表示，经过多轮会谈，PP体育与英超在版权..
最近，有消息称，中国科学院大学五位2016级本科生，仅用4个月就主导完成了一款64位RISC-V处理器SoC芯片设计并实现流片。据悉，这款芯片被命名为果..
微信号名字是一个人在展示自己个性特点的重要方式，同时好听有趣的微信号名称还可以给其他人留下深刻的印象，那么有哪些比较好听的微信号名称呢，..
9月4日消息，据国外媒体报道，为期3天的2020年度柏林国际电子消费品展览会（IFA 2020）特别展，已在当地时间周四开始，将持续到周六。作为继年初的..
DoNews 9月4日消息（记者 刘文轩）此前有消息称，中国互联网巨头腾讯通过其全资子公司意像架构投资有限公司（Image Frame Investment），以约为14..
9 月 3 日，格力集团与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根..
9月4日消息，美光科技发布了全球速度最快的独立显卡内存解决方案GDDR6X。美光表示，美光 GDDR6X 能加速呈现逼真的3D体验，助力系统带宽实现1TB/秒..
9月4日消息，小米手机系统软件部总监张国全表示，小米10系列（小米10、小米10 Pro）将适配Game Turbo 4.0，将带来PC级画面参数设置，将游戏性能发..
微信更新，就像是一部大型连载剧，时不时来一次惊喜，时不时出一个彩蛋。拍一拍可以撤销，看一看能刷火箭，公众号出问答功能(内测)，号内搜索可..
据外媒报道称，软银集团也在寻觅印度合作伙伴，并正探索组建财团联合竞购TikTok的印度资产。过去一个月，软银集团曾与印度电信科技巨头Reliance J..
9月4日消息，近日，由4K花园与西影视频共同打造的4K融媒体虚拟演播室已正式落成，并投入使用。据悉，该演播室是继2018年西影视频联合4K花园、七维..
9 月 2 日凌晨，英伟达在线上召开发布会，正式发布RTX30 系列显卡，以及包括音频、图形计以及各类AI应用的最新探索。其中新的RTX架构在RTX游戏中可..