百度直播将发起专项治理行动 整治买卖账号违规行为

知乎上关于百度竞价，有个点击量很高的问题，标题是“做医疗竞价2年了，也混了个小主管，感觉就是伤心、伤神、伤身，医疗过于依赖竞价...请问其他行业也这样么?”下面的点赞和评论很多。这也反映了很多人从事百度竞价几年之后的迷茫。