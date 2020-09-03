百度直播将发起专项治理行动 整治买卖账号违规行为

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百度直播将发起专项治理行动 整治买卖账号违规行为

2020-09-03 17:54 · 稿源：站长之家

今日，百度发布公告称，有网友反馈第三方平台存在买卖实名认证百度直播账号获利的情况。百度表示买卖账号是违规行为，百度直播将发起专项治理行动，如若发现违规交易行为，将对账号封号处理。

QQ截图20200903175630.jpg

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