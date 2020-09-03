陌陌2020第二季度财报：营收38.68亿元 同比减少6.8%

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息：今日，陌陌发布了2020第二季度以及上半年财报。财报显示，2020Q2 陌陌净营收为38. 683 亿元(约5. 475 亿美元)，上一年同期为41. 526 亿元。归属于陌陌母公司的净利润为4. 564 亿元(约 6460 万美元)，上一年同期为7. 318 亿元。

其中，第二季陌陌直播服务营收26. 029 亿元(约3. 684 亿美元)，与去年同期的30. 999 亿元相比减少了16%。增值业务营收达到12. 043 亿元(约1. 705 亿美元)，同比上一年的9. 484 亿元增长27%。陌陌主App的净营收从 2019 年第二季度的38. 654 亿元减少至33. 407 亿元(约4. 728 亿美元)，探探的净营收从 2019 年二季度的2. 848 亿元增至5. 172 亿元(约 7320 万美元)。

2020 年 6 月，陌陌主App月度活跃用户为1. 115 亿。 2020 年第二季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达 1280 万(包括探探付费用户 390 万)。

此外，上半年陌陌净营收达到74. 623 亿元(约10. 562 亿美元)，比上一年同期的78. 755 亿元减少5.2%。归属于陌陌的净利润为9. 953 亿元(约1. 409 亿美元)，上一年同期为10. 211 亿元。

陌陌预计， 2020 年第三季度的净营收在 37 亿至 38 亿元人民币之间，同比降低在16.9%至14.6%之间。