陌陌2020第二季度财报：营收38.68亿元 同比减少6.8%

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 数说 > 关键词 > 陌陌最新资讯 > 正文

陌陌2020第二季度财报：营收38.68亿元 同比减少6.8%

2020-09-03 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息：今日，陌陌发布了2020第二季度以及上半年财报。财报显示，2020Q2 陌陌净营收为38. 683 亿元(约5. 475 亿美元)，上一年同期为41. 526 亿元。归属于陌陌母公司的净利润为4. 564 亿元(约 6460 万美元)，上一年同期为7. 318 亿元。

其中，第二季陌陌直播服务营收26. 029 亿元(约3. 684 亿美元)，与去年同期的30. 999 亿元相比减少了16%。增值业务营收达到12. 043 亿元(约1. 705 亿美元)，同比上一年的9. 484 亿元增长27%。陌陌主App的净营收从 2019 年第二季度的38. 654 亿元减少至33. 407 亿元(约4. 728 亿美元)，探探的净营收从 2019 年二季度的2. 848 亿元增至5. 172 亿元(约 7320 万美元)。

2020 年 6 月，陌陌主App月度活跃用户为1. 115 亿。 2020 年第二季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达 1280 万(包括探探付费用户 390 万)。

陌陌

此外，上半年陌陌净营收达到74. 623 亿元(约10. 562 亿美元)，比上一年同期的78. 755 亿元减少5.2%。归属于陌陌的净利润为9. 953 亿元(约1. 409 亿美元)，上一年同期为10. 211 亿元。

陌陌预计， 2020 年第三季度的净营收在 37 亿至 38 亿元人民币之间，同比降低在16.9%至14.6%之间。

网友热搜:

陌陌财报预测陌陌渠道陌陌更新招股书陌陌抽奖怎么抽容易中陌陌推广团队论文 陌陌融资陌陌好友买卖攻略陌陌回应做空陌陌产品陌陌的正确玩法陌陌主播真那么赚钱陌陌第二季度用户
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 唐岩终于明白，抖音才是陌陌最大敌人

    “最近一个月，我身边有很多主播跳槽了。我原来在陌陌的公会，由起初的 60 人下降到了 30 人，很大部分和我一样去了抖音”，一个从陌陌跳到抖音上，开播了 1 个多月的主播雪莉告诉Tech星球

    抖音 陌陌 唐岩

  • 陌陌起诉违约主播获赔65万 因未经许可在其他平台直播

    陌陌直播平台的主播胡先生签了“独家直播”协议后，还在虎牙直播平台兼职获利，对此陌陌平台的经营者天津合尔科技有限公司(简称合尔公司)将胡先生诉至法院，索 100 万元赔偿金。对此，法院认定胡先生违约，赔付违约金 65 万元。

    ​陌陌 主播 直播

  • 陌陌《2020网民健身报告》：61%网民每周健身超3次 12%几乎不运动

    DoNews 8月5日消息（记者 程梦玲）陌陌抽样调查近万名网友发布了《2020网民健身报告》。报告显示，因为疫情，七成网民的健身意识进一步提升，61%网民每周健身超3次，仅有12%几乎不运动，而男网民相较比女网民健身更积极，每周健身超3次的比例为66.5%，而女网民这一比例稍低，为47.8%。数据还显示，14.3%网民每月健身花费超千元，但是其中7%的网民几乎不运动。其中95后最愿意为健身买单，但是几乎不运动的比例也最高。95后网民中每?

    陌陌 网民健身报告

  • 不克制的探探，能否“探见”未来？

    如今的互联网时代，社交更是成为年轻人纾解孤独感的解药，作为陌生人社交平台陌陌、探探，承载着时下年轻人孤独的内心与荷尔蒙。不过，作为一家成立 6 年的社交平台，如今的探探也面临着商业化的考验，如何寻找社交与商业化的平衡点，这或许是探探经营者需要深入思考的问题。

    探探 陌生人社交 社交平台

  • 腾讯财报首次定义私域！

    于昨日( 8 月 12 日)发布的 2020 年Q2 财报中，腾讯首次提及了私域这一概念，并接近给出了一个定义和未来市场预判。在“业务回顾与展望”部分，腾讯写道：

    腾讯财报 私域流量 公众号

  • 财报过后，大摩、高盛它们怎么看百度？

    非常难得地，JP摩根、摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银等超 20 家一线投行给一家互联网公司投了支持票，这家公司就是百度。

    百度 百度财报 李彦宏

  • 趣活Q2财报：红利与扩张下稳步成长

    8月27日，趣活发布了2020年第二季度财报。上市之前，趣活作为“国内最大的劳动力运营解决方案平台”的行业地位，以及服务于美团、饿了么、滴滴、百盛中国等本地生活巨头平台，而被外界目光所聚焦。这份Q2财报是趣活IPO后的首次业绩披露，主营业务的成长性、市场扩张的阶段性成果、在不同领域的拓展进度等等，这些能够代表趣活成长能力的指标，都是资本市场最关心的。看整体数据，趣活Q2总营收同比增长了33.5%，达到了5.48亿元，以

    趣活Q2财报

  • Q2财报凸显“服务”，“巨人”百度正在转身

    一时间，巨头们都在往“服务”靠拢，这里已经成为更多人可以参与进来、有着诱人商业价值的赛道。阿里支付宝的“服务”调性被不断加码，腾讯最新财报中强调微信小程序生态中服务所带来的价值，而百度刚刚发布的2020 Q2 财报中“服务”地位也大为提升……

    百度 百度财报 小程序

  • 翻开腾讯财报，满满的写着：微信要重回电商赛道！

    结论大家都已经知道了，营收和利润远超市场预期，平均每天进账超过 10 亿。加上腾讯在财报会议上，公布了他们对美国政府“封杀”Wechat(微信海外版)可能引发影响的评估结论：“美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在广告总收入的比重不到1%，预计中国平台的广告业务不受影响。”

    腾讯财报 微信 腾讯电商

  • 虎博搜索看财报：业务结构优化 京东创单季营收纪录

    8 月 17 日，今年 6 月在香港完成二次上市的京东(NASDAQ:JD/09618.HK)发布 2020 年第二季度财报。数据显示，京东 2020 年第二季度净收入为 2011 亿元人民币(约 285 亿美元)，同比增长33.8%，历史上首次单季度营收过 2000 亿元。 2020 年第二季度非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润为 59 亿元人民币(约 8 亿美元)，较去年同期的 36 亿元人民币增长66.1%。在用户层面，京东年活跃用户在二季度新增 3000 万人，?

    京东

  • 阿里巴巴Q1财报看点：饿了么“抬头” 下沉生意越做越顺手

    受到疫情的影响，2020年第一季度阿里净利润下滑八成。不过，伴随着集团的一系列调整，加上疫情的缓解，阿里重新回到增长的轨道上来，财报中各种同比增长以及超预期的数字就可以说明一切。北京时间8月20日晚间，阿里巴巴对外发布新财年一季度业绩，数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元，同比增长28%。值得注意的是，作为史上投入力度最

    阿里巴巴 饿了么

  • 锁定内容高速引擎 触宝Q2财报营收1.3 亿美元

    北京时间 2020 年 8 月 18 日，触宝（NYSE:CTK）今天公布了截至 2020 年 6 月 30 日未经审计之 2020 年第二季度财务业绩。财报显示， 2020 年第二季度触宝营收1. 3 亿美元，同比增长236%，超出预期的1. 2 亿美元；毛利润实现1. 2 亿美元，经调整后净利润实现 454 万美元，在盈利上实现扭亏为盈，其中财报营收主要来源于内容型应用。 第二季度通过在全球内容生态布局、技术创新投入等一系列前瞻性举措下，触宝稳步提升增长实力。尽

    触宝 触宝Q2财报

  • 触宝Q2财报利好 全年预期将超5亿美元

    北京时间2020年8月18日，触宝（NYSE:CTK）公布了截至2020年6月30日未经审计之2020年第二季度财务报告。财报显示，2020年第二季度触宝营收1.3亿美元，同比增长236%，超出预期的1.2亿美元；毛利润

    触宝

  • 房天下高管解读财报：精准营销服务推动业务增长

    8月17日消息，房天下日前发布截止2020年6月30日未经审计的第二季度和上半年财务报告。财报显示，2020年第二季度，房天下总收入6,680万美元，同比减少1.5%；营业利润640万美元，同比下降78.7%；净利润2,150万美元，同比增长321.6%。2020年上半年，房天下总收入1.03亿美元，与2019年同期基本持平；营业利润690万美元；上半年累计亏损1,940万美元。财报发布后，房天下首席执行官刘坚出席财报会议，解读财报要点并回答分析

    房天下

  • 拍一拍、小商店，为什么这些微信小功能竟然被腾讯财报点名？

    腾讯昨晚发出的 2020 年第二季度财报，应该是最近中国互联网行业最强效的“定心丸”了。财报内，腾讯第二季度实现营业收入1148. 83 亿元，同比增长29%;净利润301. 53 亿元，同比增长28%，均显著高于彭博中位数预期，再度实现超预期增长。并且，在昨晚的业绩会上，腾讯表示，“美国收入在全球收入的比重不到2%，美国业务在广告总收入的比重不到1%。”

    腾讯 微信小商店 拍一拍

  • 李东生解读财报：TCL科技发展已从机会驱动到战略牵引

    TCL科技近日发布2020年上半年财报。报告显示，公司上半年实现营业收入293.3亿元，同比增长12.3%；归属于上市公司股东净利润12.1亿元，同比下降42.3%。去年4月TCL科技完成重大资产重组交割，剥离主营消费电子终端产品的TCL电子，上年同期数据包含了重组资产1~3月份的业绩及重组收益11.5亿元，剔除该资产重组收益后今年上半年归属于TCL科技股东的净利润同比增长7.6%。今天，TCL科技董事长兼CEO李东生在出席?

    TCL

  • 新氧发布Q2财报：平均月活同比增长173.7%

    DoNews 8月27日消息（记者 丁凡）今日，新氧科技（NASDAQ：SY）发布了2020年第二季度财报。数据显示，截至2020年6月30日，新氧科技第二季度总收入为3.282亿元，同比增长15.2%；二季度新氧APP平均月活跃用户达到677万，同比增长173.7%；预约服务付费用户总数超过17万人，付费医疗机构数3735家，同比增长18.3%。本季度，新氧平台促成医美服务交易总额接近10亿元。新氧科技董事长兼首席执行官金星表示：“尽管消费者信心仍低于正常水?

    新氧

  • 阿里二季度财报很漂亮，但更值得关注的是内在逻辑

    阿里巴巴发布的 2021 财年第一季度财报显示，阿里收入达1537. 51 亿元人民币，同比增长34%;归属于普通股股东的净利润为人民币475. 91 亿元，同比增长124%，净利润为人民币464. 37 亿元，同比增长143%。非公认会计准则净利润为人民币394. 74 亿元，同比增长28%;经营利润为人民币347. 05 亿元，同比增长42%。

    阿里 阿里财报 阿里营收

  • 阿里巴巴发布2021财年第一财季财报

    凤凰网科技讯 8月20日消息，阿里巴巴今日公布2021财年第一财季财报，第一季度营收1,537.5亿元人民币，市场预估1,480.6亿元人民币。

    阿里

  • 联想发布Q1财报：疫情推动PC和智能设备业务增长18%

    今日联想集团公布了20/21财年第一季度财报——全球业绩营业额达到946亿人民币，同比增长6.7%。净利润达15亿人民币，同比增长31%。联想中国区的三大业务在第一季度也获得大幅度增长：联想个人电脑与智能设备业务营业额同比增长18%；数据中心中国业务企业科技集团营业额同比增长21.4%；行业智能业务营业额同比增长65%。据了解，联想第一季个人电脑与智能设备业务营业额的增长一定程度上得益于，疫情对居家

    联想财报
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
Zoom市值超过IBM 百度共生计划 抖音小店 OKEx 磁力下载 SDK 显卡天梯 cpu天梯 cpu天梯图 手机CPU天梯图

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM