阿里巴巴港股市值超腾讯1万亿港元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 阿里巴巴最新资讯 > 正文

阿里巴巴港股市值超腾讯1万亿港元

2020-09-02 17:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息：截至今日港股收盘，阿里巴巴股价291. 2 港元，总市值6. 303 万亿港元。腾讯控股股价 545 港元，总市值5. 222 万亿港元。

阿里巴巴.png

这意味着阿里巴巴(HK：9988)市值超越腾讯控股(HK：0700)市值1. 081 万亿港元。

数据显示，阿里巴巴港股今日开盘报 290 港元，盘中股价最高达 292 港元，最低为287. 4 港元。腾讯控股港股开盘报 555 港元，盘中股价最高 555 港元，最低为543. 5 港元。

腾讯.png

网友热搜:

阿里巴巴繁星计划阿里巴巴二次上市阿里巴巴背景调查 社保阿里巴巴海外营收阿里巴巴反购阿里巴巴年会2019时间阿里巴巴股价阿里巴巴获2008年度很具竞争力企阿里巴巴员工拿股票阿里巴巴前台童文红阿里巴巴的买家数如何增加智能派样机阿里巴巴
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 港股阿里巴巴刷新历史新高 股价报286港元

    截至目前，阿里巴巴港股涨幅达3.25%，报 286 港元，市值达61380.70万亿港元，创历史新高。

    阿里巴巴 阿里巴巴股价

  • 阿里巴巴股价港股盘中创下新高 总市值约5.67万亿港元

    8月24日消息，阿里巴巴股价在今天港股周一的交易中创下新高，截至收盘，阿里巴巴股价报收于264.4港元，涨幅为4.59%，目前总市值约5.67万亿港元。根据阿里巴巴最新发布的财务数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元。财报数据显示，2020年6月，中国零售市场移动月活跃用户较2020年3月增长2800万，至8.74亿；淘宝特价版的移动月活跃用户近4

    阿里巴巴

  • “东南亚阿里巴巴股价18个月涨880%全球第一：腾讯是最大股东

    疫情期间，有些公司一落千丈，遭受重挫；而有些工作则趁势崛起，股价大涨。据外媒报道，有“东南亚阿里巴巴”之称的Sea，成为疫情旗舰全球股价涨幅最大的公司，腾讯是其最大股东。

    阿里巴巴

  • 阿里巴巴港股股价创历史新高 市值超6.1万亿港元

    8月31日消息，阿里巴巴港股股价刷新历史新高，截至发稿，阿里巴巴涨幅达2.82%，市值6.11万亿港元。根据阿里巴巴此前发布的财务数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元。财报数据显示，2020年6月，中国零售市场移动月活跃用户较2020年3月增长2800万，至8.74亿；淘宝特价版的移动月活跃用户近4000万；来自淘宝直播的GMV持续同比增长超过100

    阿里巴巴

  • 阿里巴巴注册新公司：京西

    据国内媒体报道，阿里巴巴近日注册了一家新公司：京西，这名字实在容易让人想入非非，联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！根据天眼查的信息，8月

    京西

  • 腾讯股价盘中下跌近10%

    8月7日消息，今日腾讯股价盘中一度下跌近10%，截至发稿腾讯股价跌幅收窄，下跌6.9%，报517港元。据环球网报道，美国总统特朗普于当地时间6日签署两项行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。

    腾讯 腾讯股价

  • 阿里巴巴阿里妈妈成立13年来已服务超百万商家

    在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。

    阿里巴巴 阿里妈妈

  • 阿里巴巴注册新公司京西，业务与京东一样

    根据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元，经营范围中涵盖的电子产品销售，与京东的主营业务一致。

    阿里巴巴 京东

  • 阿里巴巴：无法保证蚂蚁集团上市及发行将在何时完成

    今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。

    阿里巴巴 蚂蚁集团

  • 美商务部长否认限制阿里巴巴：没有采取任何正式行动

    8月17日，美国商务部长罗斯接受福克斯新闻采访时表示，商务部正在执行几周前特朗普下发的政令，处理TikTok相关事宜，目前没有对阿里巴巴采取任何正式行动。日前特朗普在新闻发布会提及正在考虑向更多中国企业施压。

    阿里巴巴 TikTok 特朗普

  • 特朗普允许美企继续在中国使用微信 腾讯股价开盘涨近4%

    据环球网报道，特朗普政府表示，美国公司可以继续在中国使用微信，用户不用担心要在iPhone和微信中二选一了。受该消息影响，腾讯股价直线拉升，开盘涨3.76%。截至发稿，腾讯股价报537. 5 港元，目前总市值为5. 15 万亿港元。

    腾讯 腾讯股价 微信

  • 美政府允许美企在中国使用微信 苹果、腾讯股价飙升

    有知情人士称，特朗普政府正释放信号，允许苹果在内的美企仍可在中国使用微信展开业务。知情人士还表示，特朗普政府正在研究如何对微信实施部分禁令的技术问题。关键问题是白宫是否会允许苹果、谷歌公司，在美国以外的全球应用商店中提供微信这款应用，如果允许，都会有哪些地方。其中一名知情人士表示，高级政府官员正在审议禁令实施的范围，不过总统最终可能会否决他们做的任何决定。

    微信 微信美国 苹果

  • 股讯 | 纳指再创新高 不惧特朗普威胁阿里股价上涨逾1%

    北京时间8月18日消息，今天美股涨跌不一，在特斯拉、英伟达等科技股推动下，纳指涨幅达到1%，再创历史新高。截至收盘，道指跌86.11点，跌幅为0.31%，报收27844.91点；标普500指数涨9.14点，涨幅为0.27%，报收3381.99点；纳指涨110.42点，涨幅为1%，报收11129.73点。美国主要科技巨头涨跌互现，Facebook跌0.03%，亚马逊涨1.09%，苹果跌0.26%，NetFlix跌0.07%，Alphabet涨0.68%，微软涨0.6

    阿里

  • 阿里巴巴：停止UCWeb及其他创新业务在印度服务

    8月20日晚间消息，阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，基于可持续发展的考虑，决定停止UCWeb及其他创新业务在印度的服务，预计不会对阿里集团的财务情况构成重大影响。此外，张勇还表示，中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。针对近期美国政府对中国互联网企业的政策变化，张勇说：“我们正密切关注美国政府对中国企业的政策变化，跟踪评估这些变化对阿里可?

    阿里 UC 印度市场

  • 筑巢引凤 阿里巴巴全球诸神之战落地梅州

    当具有创投领域“奥运会”之称的“阿里巴巴全球诸神之战创客大赛”，落地在“世界客都 长寿梅州”，将碰撞出什么样的火花？ 8 月 26 日，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛城市（杭州）推介会召开，一场创投头脑风暴开启。梅州创客大赛杭州推介会栽好梧桐树阿里助力搭上“新基建”快车据了解，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛由梅州市工业和信息化局主办，阿里云创新中心与星火工场（梅州）创业投资有限公司承办，梅州市中小企业

    阿里巴巴 阿里巴巴全球诸神之战

  • 美国商务部长称未对阿里巴巴采取任何行动

    据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。

    阿里巴巴 阿里美国 美国禁令

  • 阿里巴巴注册新公司京西，官方回应根据公司位置起的

    8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，这被不少网友与“京东”联系在一起，对于这家公司的名字，阿里方面做出了回应，称京西是阿里云开的，搞高科技数据中心和新基建的，因为注册地在北京西边的张家口，所以叫“京西”。

    阿里巴巴

  • 阿里巴巴成立新公司京西 与京东的主营业务一致

    8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司(简称京西公司)。据了解，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元人民币，法定代表人是周明，冯云乐任监事。

    阿里巴巴 京西 京东

  • 阿里巴巴将为道达尔中国业务提供大数据等服务

    8月11日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴和道达尔日前签署协议，阿里将为道达尔（Total）的中国业务提供各种数字服务。阿里巴巴根据协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统 (ABOS)展开深入合作。道达尔将成为首家接入阿里商业操作系统的国际能源企业。道达尔中国将依托阿里的数字化技术与能力，在电商跨端运营、移动支付、本地化服务、供应链、大数据、组织管理等各领域展开深度合作，为中国区的加油站业务、润滑油业务?

    阿里巴巴 大数据

  • 道达尔与阿里巴巴达成战略协议 阿里本地生活布局再进一步

    日前，道达尔（中国）投资有限责任公司与阿里巴巴集团达成战略合作协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统，在跨端运营、本地化服务、移动支付、云计算、供应链、组织管理等多方面展开深入合作，推动能源出行领域跨业务、多场景的全面数字化升级。未来，双方围绕道达尔中国的加油站、润滑油、汽车养护、充电等业务进行全面合作。这也标志着，道达尔成为首家接入阿里巴巴商业操作系统的能源企业，为行业数

    阿里巴巴
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
抖音小店 OKEx 磁力下载 SDK 显卡天梯 cpu天梯 cpu天梯图 手机CPU天梯图 RTX3070 iPhone12Pro玻璃后壳

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM