阿里巴巴港股市值超腾讯1万亿港元

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息：截至今日港股收盘，阿里巴巴股价291. 2 港元，总市值6. 303 万亿港元。腾讯控股股价 545 港元，总市值5. 222 万亿港元。
这意味着阿里巴巴(HK：9988)市值超越腾讯控股(HK：0700)市值1. 081 万亿港元。
数据显示，阿里巴巴港股今日开盘报 290 港元，盘中股价最高达 292 港元，最低为287. 4 港元。腾讯控股港股开盘报 555 港元，盘中股价最高 555 港元，最低为543. 5 港元。
站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息：截至今日港股收盘，阿里巴巴股价291. 2 港元，总市值6. 303 万亿港元。腾讯控股股价 545 港元，总市值5. 222 万亿港元。
这意味着阿里巴巴(HK：9988)市值超越腾讯控股(HK：0700)市值1. 081 万亿港元。
数据显示，阿里巴巴港股今日开盘报 290 港元，盘中股价最高达 292 港元，最低为287. 4 港元。腾讯控股港股开盘报 555 港元，盘中股价最高 555 港元，最低为543. 5 港元。
截至目前，阿里巴巴港股涨幅达3.25%，报 286 港元，市值达61380.70万亿港元，创历史新高。
8月24日消息，阿里巴巴股价在今天港股周一的交易中创下新高，截至收盘，阿里巴巴股价报收于264.4港元，涨幅为4.59%，目前总市值约5.67万亿港元。根据阿里巴巴最新发布的财务数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元。财报数据显示，2020年6月，中国零售市场移动月活跃用户较2020年3月增长2800万，至8.74亿；淘宝特价版的移动月活跃用户近4
疫情期间，有些公司一落千丈，遭受重挫；而有些工作则趁势崛起，股价大涨。据外媒报道，有“东南亚阿里巴巴”之称的Sea，成为疫情旗舰全球股价涨幅最大的公司，腾讯是其最大股东。
8月31日消息，阿里巴巴港股股价刷新历史新高，截至发稿，阿里巴巴涨幅达2.82%，市值6.11万亿港元。根据阿里巴巴此前发布的财务数据显示，截至2020年6月30日止的季度内，阿里巴巴营收1537.5亿元，相比较下，上年同期为1149.2亿元；净利润为394.7亿元。财报数据显示，2020年6月，中国零售市场移动月活跃用户较2020年3月增长2800万，至8.74亿；淘宝特价版的移动月活跃用户近4000万；来自淘宝直播的GMV持续同比增长超过100
据国内媒体报道，阿里巴巴近日注册了一家新公司：京西，这名字实在容易让人想入非非，联想到另一家公司。重点是，京西的经营范围涵盖电子产品销售，与京东主营业务一致！根据天眼查的信息，8月
8月7日消息，今日腾讯股价盘中一度下跌近10%，截至发稿腾讯股价跌幅收窄，下跌6.9%，报517港元。据环球网报道，美国总统特朗普于当地时间6日签署两项行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。
在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。
根据天眼查显示， 8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元，经营范围中涵盖的电子产品销售，与京东的主营业务一致。
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
8月17日，美国商务部长罗斯接受福克斯新闻采访时表示，商务部正在执行几周前特朗普下发的政令，处理TikTok相关事宜，目前没有对阿里巴巴采取任何正式行动。日前特朗普在新闻发布会提及正在考虑向更多中国企业施压。
据环球网报道，特朗普政府表示，美国公司可以继续在中国使用微信，用户不用担心要在iPhone和微信中二选一了。受该消息影响，腾讯股价直线拉升，开盘涨3.76%。截至发稿，腾讯股价报537. 5 港元，目前总市值为5. 15 万亿港元。
有知情人士称，特朗普政府正释放信号，允许苹果在内的美企仍可在中国使用微信展开业务。知情人士还表示，特朗普政府正在研究如何对微信实施部分禁令的技术问题。关键问题是白宫是否会允许苹果、谷歌公司，在美国以外的全球应用商店中提供微信这款应用，如果允许，都会有哪些地方。其中一名知情人士表示，高级政府官员正在审议禁令实施的范围，不过总统最终可能会否决他们做的任何决定。
北京时间8月18日消息，今天美股涨跌不一，在特斯拉、英伟达等科技股推动下，纳指涨幅达到1%，再创历史新高。截至收盘，道指跌86.11点，跌幅为0.31%，报收27844.91点；标普500指数涨9.14点，涨幅为0.27%，报收3381.99点；纳指涨110.42点，涨幅为1%，报收11129.73点。美国主要科技巨头涨跌互现，Facebook跌0.03%，亚马逊涨1.09%，苹果跌0.26%，NetFlix跌0.07%，Alphabet涨0.68%，微软涨0.6
8月20日晚间消息，阿里巴巴2021财年Q1季度分析师电话会议上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，基于可持续发展的考虑，决定停止UCWeb及其他创新业务在印度的服务，预计不会对阿里集团的财务情况构成重大影响。此外，张勇还表示，中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。针对近期美国政府对中国互联网企业的政策变化，张勇说：“我们正密切关注美国政府对中国企业的政策变化，跟踪评估这些变化对阿里可?
当具有创投领域“奥运会”之称的“阿里巴巴全球诸神之战创客大赛”，落地在“世界客都 长寿梅州”，将碰撞出什么样的火花？ 8 月 26 日，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛城市（杭州）推介会召开，一场创投头脑风暴开启。梅州创客大赛杭州推介会栽好梧桐树阿里助力搭上“新基建”快车据了解，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛由梅州市工业和信息化局主办，阿里云创新中心与星火工场（梅州）创业投资有限公司承办，梅州市中小企业
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司，这被不少网友与“京东”联系在一起，对于这家公司的名字，阿里方面做出了回应，称京西是阿里云开的，搞高科技数据中心和新基建的，因为注册地在北京西边的张家口，所以叫“京西”。
8 月 6 日，阿里巴巴注册了一家新公司，名为阿里巴巴京西信息科技有限公司(简称京西公司)。据了解，京西公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股，注册资本 5 亿元人民币，法定代表人是周明，冯云乐任监事。
8月11日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴和道达尔日前签署协议，阿里将为道达尔（Total）的中国业务提供各种数字服务。阿里巴巴根据协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统 (ABOS)展开深入合作。道达尔将成为首家接入阿里商业操作系统的国际能源企业。道达尔中国将依托阿里的数字化技术与能力，在电商跨端运营、移动支付、本地化服务、供应链、大数据、组织管理等各领域展开深度合作，为中国区的加油站业务、润滑油业务?
日前，道达尔（中国）投资有限责任公司与阿里巴巴集团达成战略合作协议，双方将基于阿里巴巴商业操作系统，在跨端运营、本地化服务、移动支付、云计算、供应链、组织管理等多方面展开深入合作，推动能源出行领域跨业务、多场景的全面数字化升级。未来，双方围绕道达尔中国的加油站、润滑油、汽车养护、充电等业务进行全面合作。这也标志着，道达尔成为首家接入阿里巴巴商业操作系统的能源企业，为行业数
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