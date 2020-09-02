阿里巴巴港股市值超腾讯1万亿港元

当具有创投领域“奥运会”之称的“阿里巴巴全球诸神之战创客大赛”，落地在“世界客都 长寿梅州”，将碰撞出什么样的火花？ 8 月 26 日，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛城市（杭州）推介会召开，一场创投头脑风暴开启。梅州创客大赛杭州推介会栽好梧桐树阿里助力搭上“新基建”快车据了解，阿里巴巴全球诸神之战梅州创客大赛由梅州市工业和信息化局主办，阿里云创新中心与星火工场（梅州）创业投资有限公司承办，梅州市中小企业