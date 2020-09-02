商务部：2025年底全国酒店不主动提供一次性塑料用品

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商务部：2025年底全国酒店不主动提供一次性塑料用品

2020-09-02 15:49 · 稿源：站长之家

近日，商务部办公厅发布《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》，公布禁塑限塑阶段性任务，要求到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。

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