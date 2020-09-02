商务部：2025年底全国酒店不主动提供一次性塑料用品

近日，商务部办公厅发布《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》，公布禁塑限塑阶段性任务，要求到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。
近日，商务部办公厅发布《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》，公布禁塑限塑阶段性任务，要求到2022年底，全国范围内星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品。到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。
在前段时间，国内不少地方跟进表示，将在今年底禁用塑料吸管，这一话题也冲上了热搜，引起了众人对于不可降解塑料问题的关注。而今，广东省的“限塑令”又再次升级，从下个月起，广
8月4日，据外媒报道，微软宣布了一项环保措施，计划到2030年前停止产生垃圾，2050年前不再包装中使用一次性塑料。报道称，作为其零浪费目标的一部分，微软计划建立“循环中心”，使
OKEx再度发力DeFi赛道。8月28日，OKEx宣布同日上线8大DeFi币种，它们分别是：BAND, JST, REN, RSR, YFI, wNXM, YFII, TRB。根据公告，8大币种自当日12：00已开放充值，15：00开放USDT交易对，16：00开放BTC或ETH交易对，8月31日15：00开放提现。消息一出，社群纷纷热议：OKEx在DeFi领域持续加码，将如何影响加密市场？事实上，OKEx不仅是最早关注并上架DeFi币种的头部交易所，还进行了其他层面的广泛布局，未来希望以更深的方式参?
8 月 19 日，“筑梦青春正当时·掌门教育牛娃来了”专题栏目在掌门 1 对 1 官方APP全新上线， 14 位高考牛娃火速集结。该栏目通过“高考牛娃”、“牛娃故事”、“牛娃笔记”、“牛娃有话说”四大板块，为广大备考学子还原 2020 高分牛娃的备考经历、解题技巧和学习秘籍，助力新一届高三学子树立备考信心，掌握备考技巧与先机。（掌门 1 对1“牛娃来了”专题栏目）每年高考结束，牛娃们的解题诀窍、高分秘籍以及备考心态强化都是新
【商务部回应美国封杀TikTok】据央视新闻消息，在商务部今天（ 20 日）举行的例行新闻发布会上，有媒体问，美国以「保护用户个人信息安全」名义，封杀中国公司开发的短视频软件TikTok，这对中国企业在美投资带来怎样的影响？
今日，商务部发布关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知。在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制订政策保障措施;先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。
8月14日，从商务部网站获悉，商务部发布了关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知。在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”部分提出：在京津
近日，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，拉动消费、稳定经济、切实增强市民的获得感，北京市政府决定一次性增发2万个新能源小客车指标，全部向“无车家庭”配置。8月21日，从北京
据外媒报道，美国参议员提出一项“让亿万富豪付费”新法案，向 467 名顶级科技公司领导人在新冠大流行期间获得的数十亿美元财富征税，用于支付美国人一年的自付医疗费用。
【数字人民币试点展开测试】商务部官网 8 月 14 日印发《关于印发全面深化服务贸易创新发展试点总体方案的通知》（下称《通知》）指出，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。央行制订政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。
8月17日，美国商务部长罗斯接受福克斯新闻采访时表示，商务部正在执行几周前特朗普下发的政令，处理TikTok相关事宜，目前没有对阿里巴巴采取任何正式行动。日前特朗普在新闻发布会提及正在考虑向更多中国企业施压。
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。
今日，工业和信息化部就《通信短信息和语音呼叫服务管理规定(征求意见稿)》公开征求意见。其中，规定明确，任何组织或个人未经用户同意或者请求，或者用户明确表示拒绝的，不得向其发送商业性短信息或拨打商业性电话。用户未明确同意的，视为拒绝。用户同意后又明确表示拒绝接收的，应当停止。
今日，工信部发布《通信短信息和语音呼叫服务管理规定（征求意见稿）》，就通信短信息和语音呼叫服务管理规定公开征求意见，意见于2020年9月30日前反馈。意见稿指出，任何组织或个人未经用户同
【一颗小行星将于11月初接近地球】综合美国媒体报道，美国国家航空航天局（NASA）当地时间 22 日报告称，一颗小行星将在美国大选的前一天接近地球。根据NASA的数据，这颗小行星与地球发生撞击的概率很小，为0.41%。
去年，世卫组织的的一项研究报告显示，人体不太可能吸收大于150微米的微塑料，估计对较小颗粒的吸收也有限。极小的微塑料颗粒的吸收和分布可能较高，但这方面的数据极其有限。现在，科学家证明了
在加利福尼亚州奥罗维尔市，一条新重新铺设的高速公路看起来跟普通公路没啥两样。不过，这却是美国第一条部分使用回收塑料铺设的高速公路，这相当于这条三车道公路每英里大约有 15 万个塑料瓶。
疫情对各行各业带来了沉重的打击,加上传统实体店日趋没落,很多行业都看不到前景。母婴行业也不例外,即使是新生婴儿不断增加,但市场已经趋向饱和,行业目前也在保存量客户,加上传统的经营手法,让母婴行业营收惨淡。但从大环境、行业数据来看,要扭转这样的劣势,还有是有一线生机,不如先看看这样行业数据分析,再看看这份在惨淡的市场环境下仍能获得1190万的母婴食品店,是有怎么样的营销秘诀吧。大品牌竞争优势越加明显根据艾媒咨询的数
躺赚就是你躺着，什么都不用做，每天就能收到钱赚到钱。可是真的有这么好的事情吗?
8月22日消息，根据天猫超市公布的数据显示，在“小时达”服务的带动下，最近一周宠物用品日交易规模同比增长均超过500%，最高增幅接近600%。据悉，今年6月，手机淘宝App上线“小时达”频道。用户搜索“猫粮”“猫砂”等品类名称，就能在搜索结果中看到来自周边商家的相关商品。用户下单后，天猫超市将通过即时配送，在一小时内送货上门。数据显示，广东、上海、江苏、浙江、北京的宠物用品消费需求最为旺盛，养宠人群?
这几天，微信灰度测试“群直播”的消息炸开了锅，引发许多猜想。什么是“群直播”?顾名思义，即微信群内可以发起和观看的直播。..
天眼查 APP 显示，近日，北京金立通信设备有限公司被列为失信被执行人，案号为(2020)京 0108 执 11254 号，执行法院为北京市海淀区人民法院。..
截至 1 日美股收盘，视频会议软件Zoom股价暴涨40.78%，市值达 1291 亿美元，超过了IBM，跻身美国市值最高的 20 家科技公司之列。..
苹果在iPhone上经常采用增加全新配色的方式来刺激销售，较为知名的案例包含iPhone 5s的土豪金、iPhone 6s的玫瑰金(Rose Gold)、iPhone 7的曜石黑、..
禁令接连升级，美国对华为的打压和制裁已经无所不用其极。究其原因，美国为何要要至华为于绝地？近日，华为轮值董事长郭平在演讲中给出了答案。据..
DoNews9月2日消息（记者 翟继茹）据外媒报道，印度在线教育平台Unacademy宣布完成新一轮1.5亿美元融资，投资者包括软银集团、Facebook、Blume Ven..
自 8 月份央视曝光大胃王吃播浪费现象之后，各大视频平台纷纷开启整治，下线违规视频和账号。据网信办消息， 1 个月来，主要网站平台共处置违法违..
WCCFTech 报道称，联想在 Legion T7 游戏 PC 的规格表中证实了英伟达 GeForce RTX 3070 Ti 显卡的存在。显然，联想希望借助 RTX 3070 Ti 来填补 R..
9月2日消息，小米商城宣布，Redmi 10X 6GB+128GB版首降50元，到手价为1749元，购机赠送99元蓝牙耳机。Redmi 10X是Redmi X系列首款产品，它发布于5..
9 月 2 日，据《科创板日报》报道，它们从供应链获悉，OPPO计划增加手机的订单量，预计达到 8500 万至 1 亿部，环比增长接近一倍。消息还表示，OP..
9月2日，紫米MINI双向快充移动电源正式开卖，原价99元，首发价89元。超小体积，仅占iPhone 11 Pro Max屏幕一半的大小，不用的时候可以轻松放入口袋..
9月2日，据南海网报道，中央网信办与中国互联网信息中心（CNNIC）已批复同意海南部署根服务器镜像节点和国家顶级域名节点，预计10月底前“两..
大家都知道，很多知名大牌蓝牙耳机的价位普遍不低。如果性价比高的话还算买得值。但如果买到的耳机和百来块的也并不区别的话，不免会觉得亏了。为..
近年来，真无线蓝牙耳机备受欢迎，各大耳机厂家也纷纷推出了自己的真无线蓝牙耳机产品，所以现在市面上的真无线耳机可以让人挑花眼。我体验过不少..
现在大家做什么事都已经离不开耳机了，耳机使用频率也是越来越频繁，所以耳机性价比也是大家比较担忧的。随着耳机品牌商推出支持快充的蓝牙耳机，..
今天是苹果公司推出其命运多舛的社交网络Ping的 10 周年纪念日，这一基于音乐兴趣的社交网络允许用户在iTunes中关注自己喜欢的音乐艺术家和朋友，..
凤凰网科技讯 9月2日消息，天眼查APP显示，近日，北京金立通信设备有限公司被列为失信被执行人，案号为（2020）京0108执11254号，执行法院为北京市..
3A，一个中国玩家既熟悉又陌生的字眼。AAA代表“最高评级”，是游戏行业最高质量的代言词。同样，对于游戏开发商来说，“3A”通常是指“A lot o..
今日，网信中国发文称， 8 月 31 日，国家网信办召开深入推进商业网站平台和“自媒体”传播秩序突出问题集中整治、“自媒体”基础管理专项治理和网..
受昨日阿里增持圆通12%股份消息影响，今天圆通速递国际股票涨幅一度超270%。截至港股收盘，圆通速递国际股价报收于7.15港元，涨幅为259.30%，目前..