iPhone12 Pro玻璃后壳曝光 顶配版将搭载LiDAR激光雷达

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息：近日，Twitter 爆料人士 Mr·white 分享了新的iPhone 12 Pro的后盖玻璃照片，照片显示，iPhone 12 Pro上面带有 LiDAR 激光雷达扫描仪摄像头布局。进一步确认了后置三摄加LiDAR 激光雷达的配置。

据悉，激光雷达在拍照时可以通过雷达扫描仪辅助自动对焦，在视频和夜间模式下实现物体检测。

据此前消息汇总，iPhone12系列手机将延续刘海全面屏设计，标配OLED屏幕，采用类似iPhone4 的纯平中框，两款Pro版本将具有 10 位的颜色深度和120Hz刷新率。全系均搭载基于 5 纳米工艺制程打造的A14 处理器，支持5G网络，全面支持中国的北斗导航定位系统。

其中，两款iPhone12 系列配备后置双摄，而两款iPhone 12 Pro系列则将配备后置三摄，顶配版还将搭载LiDAR传感器。

售价方面，iPhone12 为 699 美元- 749 美元、iPhone 12 Max为799- 849 美元、iPhone 12 Pro为1049- 1099 美元、iPhone 12 Pro Max为1149- 1199 美元。

至于发布时间，有外媒预测苹果计划在 10 月下旬发布iPhone12 以及Apple Watch Series6 和AirTags(蓝牙追踪器)。



