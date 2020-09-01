称骑车时车闸失灵致受伤 共享单车用户诉摩拜索赔被驳

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息：据海淀法院网消息，张女士称，其在骑驶摩拜单车时因车闸失灵导致自己受伤，遂将北京摩拜科技有限公司诉至法院，要求赔偿医疗费、误工费等共计1. 8 万余元。日前，海淀法院审结了此案，因张女士未提供证据证明其受伤系摩拜单车故障所致，法院判决驳回了张女士的诉请。

原告张女士诉称，其在天津市南开区东马路与北马路交叉口附近骑行摩拜单车过程中，车辆前后车闸失灵，导致其摔伤，右手虎口处经就医缝合数针。事故发生后，摩拜公司投保的保险公司赔偿支付了部分医疗费，其为治疗伤情还产生了误工费、营养费。且因其职业为蛋糕师及蛋糕授课讲师，受伤部位为右手虎口处，治疗期间一直为自己职业前景担忧，摩拜公司应支付精神损害抚慰金。

被告摩拜公司辩称，公司提供的自行车是正常的、经过权威部门检测鉴定的车辆，车把转向系统是符合国家有关自行车安全标准要求的，骑行记录也显示为正常车辆，不存在任何安全故障。根据《摩拜单车服务协议》的规定，如果涉案自行车存在制动故障张女士应在骑行前检查出来，不应再使用故障自行车，并且涉案自行车在张女士骑行后很短时间内还有其他用户正常骑行，车辆一直处在正常运营状态，属于正常车辆，不存在安全质量问题;且张女士所提供的证据不能证明我公司对于张女士受伤负有过错、更无法证明张女士受伤与使用摩拜单车之间存在因果关系。

法院经审理后认为，张女士虽有使用摩拜单车的事实，但并无直接证据显示其受伤系因摩拜单车故障导致，而通过摩拜公司提交的涉案车辆骑行记录显示，在张女士使用涉案车辆之后不久该车辆亦有数次正常的骑行记录，依据现有证据无法证明张女士受伤系由摩拜单车故障所致，故对于张女士基于此提出的相应诉讼请求，均予以驳回。最终，法院作出上述判决。

宣判后，双方当事人均未上诉。