华米：崔大伟辞去CFO一职 10月1日起生效

今日，华米宣布，崔大伟因个人原因辞去CFO一职，自 2020 年 10 月 1 日起生效。华米已任命Leon Cheng Deng为新任CFO，于 2020 年 10 月 1 日生效。
今日，华米宣布，崔大伟因个人原因辞去CFO一职，自 2020 年 10 月 1 日起生效。华米已任命Leon Cheng Deng为新任CFO，于 2020 年 10 月 1 日生效。
图：华米科技凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，小米生态链企业华米科技(NYSE:HMI)今天发布了2020财年第二季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，华米第二季度营收为11.373亿元(人民币，下同)(约合1.61亿美元)，同比增长9.5%；归属于华米科技的净利润为1330万元，较上年同期的8940万元下降85%。股价表现：图：华米科技股价变动星期一华米科技在纽交所开盘价为15.12美元，常规交易中华米科技股价上涨0.02美
8 月 18 日消息，小米生态链企业华米科技(NYSE：HMI)今天发布了 2020 财年第二季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，华米第二季度营收为11. 373 亿元(人民币，下同)(约合1. 61 亿美元)，同比增长9.5%;归属于华米科技的净利润为 1330 万元，较上年同期的 8940 万元下降85%。
国内会议平板市场先行者MAXHUB近日正式开启百城巡展活动，目前已经在广州、合肥、上海、成都举办了四场新品品鉴会。会上，MAXHUB不仅向与会者介绍了最新推出的V5系列智能会议平板在细分会议场景中的功能优势，还呈现了近年来MAXHUB基于各行业办公所需提出的数智化解决方案。品鉴会现场，不少优秀企业也分享了借助MAXHUB助力信息化办公升级的先进经验，为更多正在转型中的企业提供借鉴。（MAXHUB新品品鉴会-成都站）（MAXHUB新品品?
近日，高通公司发布了两款新的自研可穿戴芯片，骁龙Wear 4100 Plus和骁龙 Wear 4100。作为芯片领域的巨头，高通此举自然引起了行业热议，有媒体评价为“这是高通自 2018 年以来对其智能手表平台的首次重大更新”。据了解，Wear4100 系列芯片从28nm升级到12nm工艺，搭载了 4 个频率为1.7GHz的A53 处理器。相比上一代产品Wear 3100（A7 处理器，频率仅为1.1GHz），高通表示，新一代芯片的CPU性能将提高85%以上。在GPU方面，Wear4100
6 月 15 日，国内知名可穿戴公司华米科技在合肥举办了主题为“AI to Decode Future”的 AI 创新大会，会上，华米科技推出了自主研发的血氧数据AI生物引擎——OxygenBeats?。OxygenBeats? 具有高精确度、高成功率、高准确度等特征，系华米科技通过历时2年的不断摸索，推出的自研血氧数据AI生物引擎。会上，华米科技创始人、董事长兼CEO黄汪表示，基于此前的合作，华米科技还会和钟南山院士团队一起，借助OxygenBeats ?高精度血氧检?
2020年 6 月 15 日消息，今天下午，全球领先的智能可穿戴公司华米科技（NYSE:HMI）将于中国合肥举行首届AI创新大会，本届AI创新大会以「AI to Decode Future」为主题，将与全球 AI 领域专家一道，规划 AI 与健康结合的新蓝图，用 AI 解构未来，让科技连接健康。一直以来，华米科技在探索 AI 的路上从未止步，并在人工智能领域取得一定的技术积累。2017 年，华米科技成立人工智能实验室，启动人工智能可穿戴芯片研发，并将目标锁定?
2018年9月17日，华米发布了全球智能可穿戴领域第一颗人工智能芯片——“黄山1号”。这是全球首款集成了AI神经网络的可穿戴处理器，拥有四大核心人工智能引擎：心脏生物特征
6月15日，华米科技在首届AI创新大会上发布了新一代可穿戴芯片“黄山2号”、新一代PPG?物追踪光学传感器BioTracker? 2及一系列全新的?体数据AI算法。与此同时，公司创始人、董事长兼CEO黄汪在会上宣布成立华米人工智能研究院。其中，针对当前智能穿戴设备对运动模式识别不够智能的困局，华米科技推出了全新的?体活动模式AI识别引擎 ExerSense?。运动监测是可穿戴设备的核心功能之一，不过现在市面上几乎所有智能手表均需要用户在运?
「芯片行业，从来就没有给过我们机会去选择喜欢或讨厌，这里只有必须。」今天，华米科技创始人、董事长兼 CEO黄汪在微博上发布了一篇标题为《登上黄山，超越一号》的长文，阐述了华米在芯片道路上的决心，并预告了新一代可穿戴芯片将于 6 月 15 日，在华米科技 AI 创新大会上正式面世。如果没有常年关注这个行业，你也许都不知道，一向低调的华米科技在芯片领域已经走过了摸爬滚打的阶段，走在了整个智能穿戴设备领域的前沿。2018
在不久前，华米科技（NYSE:HMI）官宣了即将于6月15日举行首届AI创新大会，在今天，华米科技发布AI 创新大会的倒计时第五天的海报，AI与运动模式成为了今日的主角。 从大会倒计时海报上的描述可以看到，华米将十几种运动模式称为“锦上添花”，并让大众期待“点睛之笔”，无疑在预示着在本次大会上，华米科技有可能公布智能穿戴设备在运动模式领域的新技术突破。随着技术的进步，越来越多的智能手表都加入了运动模式，但许多问题仍?
6 月 15 日，华米科技在安徽合肥召开了主题为「AI to Decode Future」的 AI 创新大会，在会上，华米科技除了发布黄山2号智能可穿戴芯片、第二代的 PPG ?物追踪光学传感器BioTracker? 2外，还有一系列全新的?体数据AI算法，其中就包括全新的睡眠数据AI?物引擎SomnusCare?。 睡眠和每个人都息息相关，在华米科技去年发布的《睡眠白皮书》中就有提到，超7成用户存在不同程度、不同表现形式的睡眠问题。改善用户睡眠质量，提高睡眠时长
2020 年 6 月 15 日，全球领先的华米科技（NYSE:HMI）首届AI创新大会于安徽合肥顺利举行，本场大会紧紧围绕着「AI to Decode Future」的主题，阐述了AI与健康产业未来的关系，并发布了新一代智能可穿戴芯片“黄山2号”、新一代PPG?物追踪光学传感器BioTracker? 2及一系列全新的?体数据AI算法?华米科技在本届AI创新大会之前，就已经通过“黄山1号”芯片，PPG?物追踪光学传感器BioTracker?以及RealBeats?生物数据引擎为用户在健康方?
6月15日下午，华米科技召开“AI创新大会”，带来了五大健康算法、一个传感器、一个芯片。其中，第二代PPG生物追踪光学传感器BioTracker 2问世，号称是全球最强大的可穿戴人体传感器
智能手环/手表等设备最重要的功能之一就是健康监测，现在越来越多的手环/手表支持了心率监测，今天华米在AI创新大会上宣布推出第二代心率引擎RealBeats 2，其中ECG心电图的精准度达到了94.76%，
6月15日，华米科技(NYSE:HMI)在安徽合肥举办主题为「AI to Decode Future」的首届AI创新大会，为我们带来了诸多AI技术研究与相关应用。次日，华米科技还举办了AI技术开放日活动，邀请业内专家与高校院校学生共同探讨国内外人工智能话题，探索人工智能未来发展的趋势方向。 AI创新大会：华米自研新技术、新硬件惊喜不断在本届AI创新大会上，华米科技正式发布了新一代智能可穿戴芯片“黄山2号”、第二代PPG?物追踪光学传感器BioTrack
利用智能手机可以把运动GPS信息轨迹记录下来，但是这样会降低手机的续航，像游泳、篮球、自由训练并不适合携带手机，手机也不能记录运动时的心率信息，市面上可以满足需求的运动手表产品价格并不便宜，华米新发布的主打运动和健康评估的Amazfit Ares让需求用户多了一种选择。Amazfit Ares这款产品从 499 元的售价来看，还是比较有竞争力的。产品包装盒采用白色系设计风格为主，在包装盒保护套正面印刷有产品LOGO、手表外观、特点介
今日，国内知名可穿戴设备公司华米科技副总裁裴帆迪发布长微博，宣布华米科技将在 6 月 15 日的华米科技 AI 创新大会上发布全新的 AI 生物数据引擎，新引擎将专用于监测血氧饱和度，并透露新的 AI 生物数据引擎将在血氧监测的精确度上给用户带来惊喜。在长微博中，裴帆迪介绍了自 2018 年华米科技发布了 RealBeats 生物数据引擎后，进一步研究发现血氧饱和度与心脏健康关联紧密。据了解，血氧饱和度也是检测心脏健康疾病的重要指标
在今天下午举办的AI创新大会上，华米科技发布新一代可穿戴设备AI芯片——黄山2号。官方表示，这也许是全球最优秀的可穿戴芯片。华米科技CEO黄汪表示，由于使用场景的约束和限制，
6月9日，华米CEO黄汪通过微博发布了一篇名为《对大数据认真的人，应该亲自做传感器》的长文，字里行间流露出对大数据的执着与热爱。作为一名毕业于中国科学技术大学的昔日学霸，黄汪带领华米科技在智能穿戴行业过关斩将，凭借自主研发的传感器技术构建了“护城河”。 在黄汪的长文中，提及了2015年华米自主研发的第一款PPG 生物追踪光学传感器 BioTracker?，这在当时绝对是一款“重量级”的智能穿戴设备传感器；它可为用户带来精?
6 月 8 日，国内可穿戴行业知名公司华米科技公布了一则重磅消息，将于 6 月 15 日在合肥举行「AI to Decode Future」AI 创新大会，在这场主题为用AI解构未来的大会上，华米科技将与全球重量级专家们一道就AI领域进行深度探讨。过去一年中，AI 领域加快了发展的脚步，从野蛮生长到加速落地、整合，AI 已经开始渗透到生活的方方面面，与之相关的产业也在蓬勃发展。这其中，华米科技凭借在运动健康及可穿戴设备领域上的深耕，开始走?
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