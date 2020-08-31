华米：崔大伟辞去CFO一职 10月1日起生效

近日，高通公司发布了两款新的自研可穿戴芯片，骁龙Wear 4100 Plus和骁龙 Wear 4100。作为芯片领域的巨头，高通此举自然引起了行业热议，有媒体评价为“这是高通自 2018 年以来对其智能手表平台的首次重大更新”。据了解，Wear4100 系列芯片从28nm升级到12nm工艺，搭载了 4 个频率为1.7GHz的A53 处理器。相比上一代产品Wear 3100（A7 处理器，频率仅为1.1GHz），高通表示，新一代芯片的CPU性能将提高85%以上。在GPU方面，Wear4100