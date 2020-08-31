华米：崔大伟辞去CFO一职 10月1日起生效

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华米：崔大伟辞去CFO一职 10月1日起生效

2020-08-31 18:02 · 稿源：站长之家

今日，华米宣布，崔大伟因个人原因辞去CFO一职，自 2020 年 10 月 1 日起生效。华米已任命Leon Cheng Deng为新任CFO，于 2020 年 10 月 1 日生效。

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