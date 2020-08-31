产品如何利用上线新功能收割一波新用户？这招推广方法你该学学了

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产品如何利用上线新功能收割一波新用户？这招推广方法你该学学了

2020-08-31 08:48 · 稿源：站长之家

一些产品在发布新功能的时候，通常只会在更新日志中体现出来，这样做虽然优化了产品功能，但在获取新用户上并没有什么帮助。那么有什么办法可以有效的利用为产品开发的新功能吸引更多的用户吗?

Perfomante是一款提供制作Facebook视频广告服务的SaaS产品。最近，他们发布了一项免费的独立产品，该产品为他们的网站带来了数千名新用户，获得了 2 倍的投资回报率。

下面，Perfomante负责人Margarita 将跟大家分享Perfomante如何将一项新的小功能(Spyder)作为独立产品发布，从而促进用户增长和增加收益的经验。

通常，产品团队会有一个大的路线图，其中一项就是不断为主要产品增加新功能。接着产品营销人员发需要做以下工作来推广产品，包括：

  • 写博客文章(推广文章)

  • 创建一些gif 图片

  • 撰写社交媒体帖子

  • 将所有这些整理成电子邮件发送给用户

如果幸运的话，产品可能会因为上线了新功能获得一些外部推广。

但也只是也许…

我们选择了一条完全不同的推广方式，先是分析了自己的产品，然后再了解了一下市场，发现了单纯作为一项产品功能和独立产品之间的差距。

下面是我们的故事……

让新功能发布成为一个营销手段

将新功能发布作为营销手段是一种极具创造性、未得到充分利用的策略，可以提高SaaS的知名度。整个想法很简单：你用可以让开发团队为主要产品构建一个计算器，不同的小部件，浏览器扩展，或者微型网站，为目标客户增加价值，完善主要产品服务。

要成为独立产品发布，新功能必须包含这些条件：

  • 为用户提供免费价值

  • 与主要产品核心业务相关

  • 不要完全转移产品开发团队的注意力

很多公司低估了这个营销渠道主要是因为——这种做法会把团队的时间和精力从主要产品上转移。这是必须加以控制的不利方面。不过，如果管理得当，它可以比单纯地更新主要产品功能更有效地提高产品曝光率，获取更多的用户。

当一个潜在客户使用新工具时，不仅能让他们接触到你的品牌，还能借机引导新用户使用关联产品(比如主要产品)，那么这就能以比付费广告更低的成本获取新用户。

这么做不仅能避免支付Facebook或谷歌广告高额的竞价广告费，更重要的是能在零成本的情况下为自己的产品增加价值。同时，还可能会跟客户建立伙伴关系，接着又会把你的产品推荐给他们的朋友。

我们是如何发现市场对免费工具Spyder的需求呢?

在对主要工具Perfomante的开发和工作(为Facebook广告创建了 15 秒的短视频)的过程中，我们发现，当客户试图描述希望我们创建的内容时，经常会在Facebook Ad Library中添加其竞争对手的广告链接。

但通常情况下，这些链接会因为竞争对手停止运行或调整广告而失效。在这种情况下，我们不得不要求客户再次发送链接或截屏，这不是一个理想的解决方案。这对客户和我们都不方便。

在会议上，我和和开发团队讨论了这个问题，之后有了一个疯狂的想法：

如果我们暂停我们的主要服务，创建一个Chrome扩展，让客户无需离开Facebook Ad Library就能把视频保存到云上，会怎么样?

我们没有立即开始编写代码，而是决定先试一试。尽管我们知道我们的客户面临这个问题，但仍想很好奇其他人遇到这个问题的频率有多高。于是我们发布了两个 Telegram聊天，内容如下：

“大家好!

我想你们很多人都在关注Facebook上竞争对手的广告。但是Ad Library中的链接通常很快就会过期，而且下载、保存和尝试在电脑上查找视频非常不方便。

我们创建了一个Chrome扩展，只需点击一下就能在云端保存广告，使得分享或者浏览这些视频链接非常容易。目前它还处于测试状态中。

每个有兴趣尝试这个扩展的人，请给我发短信。”

第一天我们就得到了 14 条反馈。

他们都声称这个扩展可以解决他们的问题。我们把这些人列在了等候名单上，先给他们发送测试版。

当我们浏览兰博基尼的网站时，决定为这个新工具起了一个很酷的名字——Spyder。经过一周的不眠不休的开发，我们完成了登陆页面、logo和工具本身。

以免费为卖点，在Product Hunt上架

经过几天的运行测试后，我们决定先构建一个更简单的版本，然后再构建Chrome扩展。

完成之后的第一件事就是在Product Hunt上架，尽可能地提高曝光率，获得用户关注。

我们制作了.gif图片，主要用来展示产品以及引导“如何使用”，截图如下：

上线后，我们会发一些Telegram聊天，使用我们自己的社交媒体网络(包括商业和个人)，并给所有的Perfomante客户发邮件，邀请他们到Product Hunt上面支持我们。

发布工作进行得很顺利，我们在发布当天就完成了一半任务，这为我们的主要产品(Perfomante)带来了 230 个注册和 8 个客户演示，并得到了现有客户的好评。

我们现在继续通过一些有价值的内容来提高大家对Spyder的关注。

利用免费工具引导用户使用核心产品

你的附加工具必须补充主要产品，并为现有的客户增加价值。这有助于证明你在辅助项目上的投资是合理的。

在我们的案例中，Spyder在Perfomante运作时，也支持在竞争对手的广告上添加参考链接。以前，来自Facebook Ads Library 的广告链接都是临时性的……现在不是了。

除了让用户知道Spyder可以保存竞争对手广告内容作为参考，还可以引导他们使用Perfomante制作需要的视频。

为了让Perfomante链接更明显，我们直接在工具的首页提供链接，可以跳转到主要产品：

结果如何?

当然，我们通过电子邮件告知所有的Spyder用户我们提供了Perfomante服务。

Spyder发布之后，我们收回了投入到工具开发的所有资金( 5 千美元)，还额外的赚了 5 千美元，同时：

  • 改善了产品

  • 减少现有客户的流失

  • 增加产品市场价值

  • 获取反向链接

流量统计如下：

总而言之，当我们考虑开发新功能时，可以先思考这个功能否可以作为一个独立的、免费的轻量产品在product Hunt上发布。

如果具备这一条件的话，那不妨试试，这种方式将更有助于帮助产品获取更多的关注和用户。

---END---

注：文章编译自saasmarketer，原文标题《How Perfomante Generated $10k By Releasing A Standalone Feature》。

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