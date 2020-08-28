腾讯科技（深圳）有限公司申请自动驾驶等专利

据天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多项专利。包括“自动驾驶方法、装置、设备、系统、车辆和计算机可读存储介质”、“车辆碰撞的预警方法及装置”、“车辆驾驶风险应对方法、装置”、“车辆通信方法、装置、计算机可读介质及电子设备”等。
据天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多项专利。包括“自动驾驶方法、装置、设备、系统、车辆和计算机可读存储介质”、“车辆碰撞的预警方法及装置”、“车辆驾驶风险应对方法、装置”、“车辆通信方法、装置、计算机可读介质及电子设备”等。
天眼查APP显示，近日，华为技术有限公司新增多项专利信息，其中包括“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” “控制智能汽车行驶方向的方法和装置”以及“交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车”。其中，“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”与“控制智能汽车行驶方向的方法和装置”的申请日期分别在2017年6月和2017年4月，公开日期均为2020年8月。“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”
8 月 20 日，大众出行与AutoX在上海嘉定无人驾驶示范区举行合作签约仪式，双方将发挥各自优势，在全国范围打造自动驾驶示范应用的规模化车队，推出面向中国的自动驾驶出行平台方案，此举意味着自动驾驶汽车正慢慢走近我们的生活。在主题为"未来之行，无限可能"的签约仪式上，大众出行与AutoX表示，这是自动驾驶公司与出租车企业的一次标志性合作，标志着国内自动驾驶开始从道路测试向商业化落地的转变，希望引领未来出租车行业发展
8 月 17 日消息，AutoX上海自动驾驶示范应用正式向公众开放。公众通过高德打车APP呼叫AutoX自动驾驶车辆。目前公众无需付费，可无限次呼叫。据悉，呼叫AutoX自动驾驶AI司机与呼叫人员驾驶出租车司机操作相同，在上海市智能网联汽车道路测试推进工作小组许可的自动驾驶示范区域内，用户可在高德打车APP内输入起点和终点，在“舒适”服务类型中勾选“AutoX”即可完成呼叫。呼叫完成后，AutoX自动驾驶车辆会自动驾驶到距离乘客指定上?
【毛里求斯漏油事件或因船员蹭WiFi】据外媒报道，日本「若潮」号(Wakashio)散货船在印度洋毛里求斯触礁导致 1000 吨原油泄漏，触礁原因竟然是因为船员庆生想靠近岸边「蹭WiFi」以至于偏离航线所致。
8月14日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）已开始加大自动驾驶自研投入。据悉，蔚来北美的自动驾驶副总裁、苹果汽车项目“泰坦”前员工杰米·卡尔松（Jamie Carlson）已于今年6月份离开公司，而曾任Momenta研发总监的任少卿已加入蔚来。据悉，蔚来北美总部最早成立于2015年，主要承担着自动驾驶技术的研发职能。据报道，任少卿的加入被认为是，蔚来增加其在自动驾驶方面的投入，以及蔚来决定将其自?
过去五年，自动驾驶从实验室走出，无人车上路已经不是新闻。这段时间里，中美各地针对自动驾驶都发布了众多管理规范和牌照，用于管理自动驾驶企业的测试和运营。这些牌照名字中常常带有“自动”“无人”“示范”等字眼，可到底有什么区别，含金量又如何呢？自动驾驶牌照分三大级别首先，自动驾驶牌照主要分为三大级别，市面上大部分的牌照都适用于这个分类：测试牌照，有安全员示范运营牌照，全无人牌照。测试牌照是最基础的牌照，
今日，华为宣布，在 2020 华为自动驾驶网络技术峰会期间，成立数通自动驾驶网络联合实验室，以“像改变汽车一样改变网络”为愿景，致力于打造“产-学-研”技术合作平台，促进网络自动驾驶技术科研成果转化。
根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，我国将突破掌握关键核心技术，自主创新建立更高时速的高速铁路技术标准等成套关键技术体系。纲要提到，到2035年，智能高铁率先建成。今天，中国铁
8月27日消息，据国外媒体报道，大众汽车9月将在合肥测试自动驾驶汽车。这是该公司在中国的第一个自动驾驶试点。大众10辆奥迪e-tron将部署在合肥市海恒社区。e-tron是大众汽车的高级电动SUV车型。大众表示，该测试项目明年将对公众开放。大众今年上半年在中国销售了159万辆汽车，相比去年的192万辆减少了17%。大众2019年在中国销售了423万辆汽车。
昨日，百度Apollo获批北京市自动驾驶第二阶段载人测试通知书。自 2019 年 12 月取得北京自动驾驶车辆道路载人测试牌照以来，经过大半年期间的小范围载人测试，百度Apollo自动驾驶车队在京完成了超过51. 9 万公里的道路测试，可以开启下一阶段面向社会公众开放的载人应用示范。
DoNews8月17日消息（记者 翟继茹）17日，AutoX宣布正式面向上海用户开放RoboTaxi服务叫车服务，用户可以通过高德打车呼叫自动驾驶出租车。据了解，每辆自动驾驶出租车将配置一名安全员，乘坐无需付费。用户在体验前需签署一份志愿者协议才可以开始行程。资料显示，今年7月份，加州已经获准自动驾驶汽车初创公司AutoX开始无人车驾驶测试。去年，AutoX宣布完成1亿美元A轮融，投资者包括东风汽车、阿里巴巴的创业者基金等机构。AutoX?
天眼查APP显示，近日，华为技术有限公司新增多项专利信息，其中包括“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” “控制智能汽车行驶方向的方法和装置”以及“交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车”。其中，“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”与“控制智能汽车行驶方向的方法和装置”的申请日期分别在2017年6月和2017年4月，公开日期均为2020年8月。“一种机动车辆自动驾驶方法及终端
为了使自动驾驶汽车在实际道路上安全使用,我们需要了解它们之间的相互作用。”— 阿曼达·普罗克(Amanda Prorok)“堵车”一直是人类交通历史上难解的题目,当“礼让”因为“赶时间”而被人们抛诸脑后,那么等待在前方的可能将会是更严重的拥堵。人们在驾驶过程中,都仅是偌大交通中小小的一员,司机之间并无沟通,如果仅靠默契,很难达到大范围内顺畅的交通流动。针对类似问题,来自唐宁学院和圣约翰学院的Nicholas Hyldmar、Michael He于
在大部分人的印象之中，自动驾驶汽车离我们还很远。但实际情况却是，自动驾驶汽车已经来到了我们身边，并且也在悄无声息的改变着我们的生活。8月17日，自动驾驶初创公司AutoX，在上海的自动驾
8月17日消息，据国外媒体报道，谷歌母公司Alphabet旗下公司计划建立一条自动驾驶汽车专用车道。这家公司名为Cavnue，是一家新成立的公司，隶属Alphabet智慧城市子公司Sidewalk Labs旗下。Cavnue将与密歇根州政府合作，在密歇根州东南部建立第一条自动驾驶汽车专用车道，供自动驾驶汽车和联网汽车测试使用。Cavnue将会与多家汽车厂商、自动驾驶技术公司合作，包括福特、宝马、丰田、Waymo、Argo AI，共同设立未来通用的
8月12日消息，据国外媒体报道，现代汽车和Aptiv PLC（安波福）合资创办的自动驾驶技术公司揭晓其正式名称和品牌身份：Motional。图片来自官方Motional是由motion（运动）和emotional（情感）这两个词组成的。“motion”让人联想起搭载了该公司技术的无人车在路上行驶的样子；“emotional”对应的是该公司以人为本的经营方法，即专注安全性和可靠性。Motional目前正着力开展美国汽车工程师学会(SAE)四级汽车的开发和商?
今日，蔚来披露股票增发计划，拟增发 7500 万股，承销商可超额增发 1125 万股。蔚来在增发公告中披露，所募集金额将主要用于增持蔚来中国股份，行使蔚来中国的股份回购权，自动驾驶技术的研发以及全球市场的扩张。根据招股书内容披露，总融资金额在14. 97 亿至17. 22 亿美金之间。
从接近蔚来高层的多位知情人士处获悉，驻守蔚来北美的自动驾驶副总裁Jamie Carlson已经在 6 月离职，回归苹果公司的Special Projects Group，苹果的汽车项目“泰坦”计划正是出自该项目组。
DoNews8月13日消息（记者 翟继茹）13日，阿里巴巴达摩院公布在自动驾驶领域的最新突破，其自研感知算法实现了对低线束LiDAR（激光雷达）的高线束模拟，间接将LiDAR线束量提升3倍以上，实现低成本普通激光雷达替代高成本雷达。阿里巴巴表示，能探测障碍物的激光雷达是自动驾驶车辆最重要的“眼”，此算法突破相当于用“低像素相机拍出单反相机效果”，可大幅降低自动驾驶感知部件成本。在自动驾驶实际落地场景中，往往需要高密度的L
从华为官方获悉，近日，华为在苏州成功举办华为自动驾驶网络技术峰会，与来自复旦大学、浙江大学、西安交通大学、东北大学、苏州大学等多所高校的教授共同探讨自动驾驶网络产业的
说起投影仪，可能更多的人们会去关注亮度、分辨率等参数，而对于家用投影仪来说，与智能手机一般的硬件配置实际上也是人们需要去关注的一环。今天..
原神在8月28日开启了公测预抽卡的的出行整备活动，可以获得一些免费的福利礼包，其中还有A级奖励四星的试作古华还有试作金珀，很多玩家还不知道这..
飞行堡垒系列游戏本作为华硕旗下口碑品质皆优的人气产品，无论是性能、外观还是价格都非常能打，今年推出的华硕飞行堡垒 8 也不例外，全新十代酷睿..
8月28日消息，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏出席2020中国广州国际投资年会暨重大项目集中签约动工活动。据悉，百度Apollo旗下子公司阿波罗智行科..
华为的手机如果连接不上电脑的话是什么原因，为什么无法连接电脑呢，这里我们来一起看下华为手机连接电脑连不上的原因以及具体的解决方法，如果遇..
8月28日消息，北京银建出租汽车有限公司今日对外披露，“金银建出行”驾驶员接单总量已达到上线初期的3倍，驾驶员日均收入增长30%。今年5月，北京..
抖音上大火大热的视频也离不开一些热门歌曲或者bgm帮忙，很多朋友还不清楚抖音在2020年的热门歌曲有哪些，下面就来为大家详细的介绍一下。..
最近一段时间，我经常在朋友圈会刷到各种各样的理财课程。我心想，这全民学 Python 风还没过，全民学理财的风也开始刮起来了。..
【美的回应网购燃气灶突然爆炸】日前，微博认证为知名IT与知识产权律师赵占领发布微博称，自己购买的美的燃气灶才使用不超过十天就突然爆炸，要求..
2020 年，一场突如其来的疫情，迫使国内经济发展按下慢速键，国民上下齐心协力居家抗疫，此举无疑是抗疫胜利的关键因素，但不可否认对消费市场产生..
8月21日,管虎导演的战争新作《八佰》在中国内地上映。影片中,“八百壮士”向死而生,用血肉之躯谱写了民族史诗,不仅全面引爆了影迷的观影热情,更让..
如今，膝关节的僵硬刺痛成为困扰很多人的现代病。尤其是在气温一直居高不下的夏秋季节，贪凉地钻进空调房享受清凉之余，膝盖疼痛的症状也会找上门..
故宫猫、数字丝鹿·敦煌丝巾、香熏机、免洗手消毒机器人…………数智化设计平台洛客将于 2020 年中国国际服务贸易交易会 (简称服贸会) 上，展示由..
预约好了安装师傅上门等着,结果防盗门到了门锁还不知道在哪儿;让商家查询物流半天没个准信儿,或者干脆来句“建议您直接跟物流公司联系”甩锅;快递..
据北京商报报道，今天，一位消费者表示其购买的美的燃气灶才使用不超过十天就突然爆炸，要求美的必须给出正式的调查处理结果，明确告知爆炸的具体..
删除的微信聊天记录怎么复原?微信提供的闭环式移动互联网商业解决方案中,涉及到的服务能力包括:移动电商入口、用户识别、数据分析、支付结算、客..
微信记录永久删除不可恢复的方法?微信我们平时只知道用它来聊天或者买东西，却不知道怎么清理里面的聊天记录而不被有心人偷窥，平常像我们正常删..
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近日，玖富对外宣布启动“新消费、新财富、新科技”战略升级再次引起业内关注。玖富是一家以人工智能技术驱动的数字科技企业，获国家高新技术企业..
相信很多人对"精细化运营"都已耳熟能详。后移动互联网时代，以往粗放型的流量圈地不再可行。精细化运营，成为很多App开展运营工作的新目标。而撬动..