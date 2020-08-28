腾讯科技（深圳）有限公司申请自动驾驶等专利

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腾讯科技（深圳）有限公司申请自动驾驶等专利

2020-08-28 13:59 · 稿源：站长之家

据天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多项专利。包括“自动驾驶方法、装置、设备、系统、车辆和计算机可读存储介质”、“车辆碰撞的预警方法及装置”、“车辆驾驶风险应对方法、装置”、“车辆通信方法、装置、计算机可读介质及电子设备”等。


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