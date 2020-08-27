百度：智能语音助手用户量破4亿 注册开发者达190万

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百度：智能语音助手用户量破4亿 注册开发者达190万

2020-08-27 20:09 · 稿源：站长之家

今日，百度集团副总裁李莹在百度十五周年盛典的主题演讲中，公布数据称，智能语音助手用户量破 4 亿、注册开发者达 190 万、个性化语音包每日播放次数达 1 亿、百度地图人工智能领域专利超50%。


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