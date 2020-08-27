百度：智能语音助手用户量破4亿 注册开发者达190万

今日，百度集团副总裁李莹在百度十五周年盛典的主题演讲中，公布数据称，智能语音助手用户量破 4 亿、注册开发者达 190 万、个性化语音包每日播放次数达 1 亿、百度地图人工智能领域专利超50%。
作为免费导航开创者，百度地图迎来了十五周岁生日。8月27日，百度地图十五周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾新一代人工智能地图的成长足迹，展望未来出行发
8月27日消息，百度地图十五周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾新一代人工智能地图的成长足迹，展望未来出行发展愿景。百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹在内部信中，李莹透露了百度地图业界领先的最新数据成果：智能语音助手用户量破4亿、道路里程覆盖1000万公里、注册开发者数量达190万。李莹表示，百度地图十五年来始终秉持“科技让出行更简单”的品牌使命。依托AI技术，?
百度地图 15 周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾“新一代人工智能地图”的成长历程。李莹透露，百度地图智能语音助手用户量破 4 亿、道路里程覆盖 1000 万公里、注册开发者数量达 190 万，用户日均发送 1200 亿次位置请求。
8月12日，科大讯飞董事长刘庆峰在正和岛创变者年会上表示，自去年被美国列入实体清单后不能再买美国芯片，但科大讯飞在近期最权威的英文语音识别比赛中蝉联第一，向华为提供的语音产品也在英语、
作为新基建的重要底座，云计算正在迎来新一轮发展浪潮，其中，私有云成为不少企业上云的首选。 7 月 29 日，百度智能云举办线上TechDay技术创新沙龙，推出百度智能云全栈专有云产品ABC Stack2.0，带来四大层面重大升级，分享新基建智慧金融、智慧港口等领域标杆案例。(左:百度智能云私有云解决方案负责人王文广 右:全球软件案例研究峰会主编赵强)ABC Stack 2. 0 四大升级新基建背景下，各大政府、企业都有上云的需求。不同类型的企
DoNews 8月7日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，近日，三角兽（北京）科技有限公司发生工商变更，亓超、马宇驰、北京洪泰助力创业投资中心（有限合伙）等多位投资人退出，变更后，林芝腾讯投资管理有限公司成为该公司唯一股东。与此同时，企业类型也由其他有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资）。天眼查股东信息显示，林芝腾讯投资管理有限公司由深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有100%股份。三角兽（北京）科技有限公司
8月26日消息，百度地图十五周年大会上，百度CTO王海峰发表致辞，他表示百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。王海峰称，今年是百度成立20周年，百度全面布局人工智能已经有了10周年。百度是AI新基础设施的建设者，百度地图已经成为智能时代重要的基础设施。从2005年上线PC端，到今天，百度地图已经形成新基建数字底座的升级。王海峰提到，在今年新冠肺炎疫情爆发期间，百度地图的大数据等一系列能力在助力全国全面
8月20日消息，在2020百度云智峰会上，百度集团副总裁侯震宇详细介绍了百度智能云打造的AI-Native架构，并发布两款全新自主产品“太行”弹性裸金属服务器V2.0和数据库GaiaDB产品族。侯震宇表示，为了更好地适应已经来到的AI原生新阶段，目前百度智能云率先在业界打造出AI-Native服务架构。侯震宇介绍，百度智能云AI-Native架构由“1个云基础设施层”、“2个平台层”和顶层的“方法论”组成。云基础设施层，包括芯片、AI
百度地图可以说是百度旗下少有的一致好评的工具，绝对出行必备(高德党莫怒)，不知不觉也已经走过了15年。今天，百度发布了全新的安卓端百度地图v15.0.0版本，重点对首页出行规划进行了改版，突
8月20日消息，在今天举办的2020百度云智峰会上，百度集团副总裁侯震宇介绍百度在AI新基建时代的定位和目标是做“对外赋能的AI平台型公司”。侯震宇表示，当下，智能家居、智能金融、自动驾驶、智慧医疗、智能零售、智能制造等领域的行业应用全面进入AI原生阶段。百度智能云坚持以自主的技术提供最领先的服务，坚持以开放的技术提供最灵活的服务，为客户提供高性能的云计算服务。企业可以快速、方便的落地应用AI能力，?
最近有人问我，搜索某个关键词看到有新闻排在那，他发的新闻怎么不在呢，今天就来分享一下。其实，这里还涉及到新闻发稿这行。
近日，有媒体报道称百度正在筹划内部多个业务拆分，并可能独立上市，包括百度网盘或分拆上市。对此，百度方面回应称：不予置评。
据第一财经报道，针对“百度网盘分拆上市”的报道，百度方面回复称：不予置评。
近日，百度在线网络技术(北京)有限公司新增多条商标信息，其中包括多条“百度房产”商标，申请日期为 2020 年 8 月，国际分类涉及广告销售、金融物管、科学仪器等。
【TechWeb】8月15日消息，百度携手百信银行推出“百度闪付卡”，百度闪付卡是一款全新“数字银行卡”产品，依托百度APP、以智能小程序为载体，面向10亿百度用户提供普惠信贷、零钱理财、移动支付和生活缴费等综合金融服务。作为开在百度APP的“数字分行”，百度闪付卡用户申请开通均在线上完成。用户可在百度APP内搜索“百度闪付“，申请开通。目前百度闪付卡投入1亿元推出体验百度闪付卡得现金红包活动。百度闪付卡提供包括手机?
在百度大脑开放日“乘风新基建，加速产业智能化升级”专场活动上，百度智能云全新发布乘风人脸通行考勤平台，为企业提供一站式通行考勤解决方案， 10 分钟可完成上线。
非常难得地，JP摩根、摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银等超 20 家一线投行给一家互联网公司投了支持票，这家公司就是百度。
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
7 月 27 日，搜狗公司宣布其董事会收到来自腾讯控股有限公司的一封信，其中包含一项初步的非约束性(可撤回)建议，表示腾讯将会收购所有流通在外的普通股，包括代表美国存托股份的普通股，交易价格为 9 美元。
近日，百度搜索与百度智能小程序联名合作，成立工具需求体验提升专项，以上线【工具特型卡】为权益强力扶植体验好的工具类智能小程序。
“视频号涨粉好难!咋变现啊!”“前期怕是要用爱发电。”视频号已经内测好几个月了，但涨粉少、变现难的困惑一直围绕着各位视频号，那现实中各位视..
8月27日消息，一位网友给锤子科技CEO罗永浩留言，罗老师，冒着被拉黑的风险还是要说一句，不要代言游戏啦，容易招黑。罗永浩回复这位网友，没关系..
今日，圆通速递公布 2020 年上半年业绩，财报显示，上半年，公司实现营收145. 81 亿元，同比增长4.5%;净利9. 7 亿元，同比增长12.55%。..
2020年8月25日，国家知识产权局对“阿京腾百”商标作出不予注册的决定。国家知识产权局认为，该公司具有不正当利用四家公司市场声誉的故意，申请注..
2018 年，广东梅州一家公司向商标局提交申请了“阿京腾百”商标，由于该商标内含有四大互联网企业的名字，腾讯、百度、阿里、京东四家公司联合申诉..
今日，百度集团副总裁李莹在百度十五周年盛典的主题演讲中，公布数据称，智能语音助手用户量破 4 亿、注册开发者达 190 万、个性化语音包每日播放..
中芯国际发布 2020 年中期业绩报告。财报显示， 2020 年上半年，营收18. 43 亿美元，同比增长26.3%;净利润为2. 02 亿美元，同比增长556%。..
8 月 27 日，京东健康中医院再次迎来中医名家，国家级名老中医焦树德学术继承人陈勇正式受聘为京东健康中医院肝胆病中心带头人。签约仪式上，京东..
即将发布的Windows 10更新预计将解决影响优化驱动器工具的错误，该漏洞可能会损害固态硬盘SSD的使用寿命。上述问题首次出现是在Windows 10 v2004中..
去年夏天，《乐队的夏天》横空出世，涵盖了朋克、民谣、雷鬼、摇滚、电子等不同音乐风格的 31 支乐队，和导师、乐迷、观众一起唱响整个夏天，从而..
小米手表迎来了最新OTA升级！这是自去年双十一发布之后的第五次升级，小米手表的每一次更新都会增加一些有趣及实用的功能，并针对用户在使用过程中..
DoNews 8月27日消息（记者 丁凡）今日，新氧科技（NASDAQ：SY）发布了2020年第二季度财报。数据显示，截至2020年6月30日，新氧科技第二季度总收入..
近日，TrendForce集邦咨询发布了2020年Q2-Q3全球前六大智能手机品牌市占率与生产总量预估。数据显示，第二季全球智能手机生产总数为2.86亿台，相较..
无论你是机械制造、自动化或IT相关专业的在校生，还是企业从事技术改造、智能化升级的从业人员，一定不会对近期火热的「新基建」、「智能制造」、..
新氧科技发布2020年第二季度财报，公司总收入3.282亿元，同比增长15.2%；净利润为210万元，去年同期为2930万元。二季度新氧APP平均月活跃用户达到..
真无线耳机的火爆，让众多耳机厂商看到了前所未有的机会，第一次接触到真无线耳机，也是被它的便携小巧所吸引。真无线耳机发展到今天也是经历了很..
三星新一代5G旗舰智能手机Galaxy Note20系列媒体品鉴会在北京顺利举行。除了三星Galaxy Note20和Galaxy Note20 Ultra两款新机之外，三星Galaxy Bo..
当地时间27日，四级飓风“劳拉”在美国路易斯安那州登陆，得克萨斯州和路易斯安那州有150多万人接到疏散令。美国气象官员表示，“..
特斯拉供应商、深交所上市公司得润电子公布了2020年半年度报告。报告显示，上半年，该公司实现营收30.55亿元，同比下降6.17%；实现净利润1.71亿元..
8月27日消息，尼康长焦变焦镜头尼克尔Z 70-200mm f/2.8 VR S于今日正式开始上市销售，售价为人民币16800元。尼克尔Z 70-200mm f/2.8 VR S镜头利用..