院线电影票房破50亿元 近九成影院复工

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院线电影票房破50亿元 近九成影院复工

2020-08-27 16:54 · 稿源：站长之家

据灯塔专业版数据显示，今年院线电影总票房突破 50 亿元。票房前五名的新片分别《八佰》《我在时间尽头等你》《多力特的奇幻冒险》《变身特工》《1917》。截至目前，复工影院总数为 9512 家，复工率达88%，总观影人次为1. 4 亿。

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