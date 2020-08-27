院线电影票房破50亿元 近九成影院复工

据灯塔专业版数据显示，今年院线电影总票房突破 50 亿元。票房前五名的新片分别《八佰》《我在时间尽头等你》《多力特的奇幻冒险》《变身特工》《1917》。截至目前，复工影院总数为 9512 家，复工率达88%，总观影人次为1. 4 亿。
据灯塔专业版数据显示，今年院线电影总票房突破 50 亿元。票房前五名的新片分别《八佰》《我在时间尽头等你》《多力特的奇幻冒险》《变身特工》《1917》。截至目前，复工影院总数为 9512 家，复工率达88%，总观影人次为1. 4 亿。
8月21日据猫眼数据，中国电影市场时隔221天，在《八佰》正式上映首日，全国单日票房再度破亿(上一次是 1 月12日的1.21亿)。目前《八佰》以8500+万的单日票房成绩领跑，《哈利波特与魔法石》《1/ 2 的魔法》《魔发精灵2》等外片分列第二、三、四位。
据猫眼数据，《八佰》今日票房再破 1 亿元，上映以来总票房达4. 7 亿元。据悉，《八佰》投资超5. 5 亿元，由管虎导演，黄志忠、张俊一、欧豪、姜武、张译、王千源等众多实力派演员主演。
2020年北京国际电影节将在8月22日-8月29日举行，今年的北影节展映将会采用线上和线下相结合的方式，那么如何购买到本次北影节的展映电影票呢，以下我们来看下官方的介绍。
根据猫眼票房数据统计，8月21日晚23点，全国电影票房实时大盘已经突破1.5亿元。这也是7月20日电影院复工以来，全国单日票房首度破亿元，而且几乎是8月20日8005.7万元的两倍之多。具体电影方
从7月20日电影行业正式复工算起已经过去一周了，这一周的表现如何？猫眼电影今天发布了《复工首周战报》，显示过去一周总票房达到了1.09亿元，其中“钢铁侠“罗伯特·唐尼主演的
《哈利波特与魔法石》重映版在上周已经登陆国内的院线，在上个周末这部电影已经收购了超过1亿的票房成绩，并且还连续三天拿到了当天票房的冠军，可见影迷对这部电影的热情十分高。
不知不觉，影院复工已经接近半个月了。8月7日，据猫眼电影消息，由“钢铁侠”小罗伯特·唐尼主演的电影《多力特的奇幻冒险》内地累计票房突破1亿元，这也是影院复工后以来首部
7月30日消息，据媒体报道，六小龄童主演的新电影《财迷》上映票房仅14万。据悉，《财迷》是86版经典西游记组合六小龄童、马德华、汪粤、刘大刚师徒四人30多年来首次聚首荧屏拍摄的现代题材电影
犯罪大师在8月11日最新的案件是——陈年的电影，玩家需要在纪伟、王民、林红梅、罗雯、吴俊宇中找出杀害曾致涵的凶手，一些小伙伴还不清楚凶手是谁，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
数据显示，自 2019 年 5 月到 2020 年 5 月，电影类视频在抖音保持(单月) 50 亿以上播放量。两年时间，抖音跻身“双微一抖”，成为电影营销的标准动作之一。从 2017 年底《前任3》在抖音发酵传播带动票房近 20 亿开始，抖音营销价值凸显，电影项目对抖音短视频营销越发重视。
这一年受到疫情影响，电影行业进入了真正的“寒冬”。北京电影节作为广大电影爱好者的“狂欢节”，又加之今年的特殊国情，承载了各方对于电影市场复兴的期望，也因此更加为人所瞩目。近日，第十届北京电影节宣布将近期开幕，并释放出一组电影节官方海报。其中，这组平面海报的大胆配色和特别的造型让人眼前一亮，不少人觉得别致，也有不少人觉得无法接受。一时间，关于这组海报到底是“美”还是“丑”的争论，像豆腐脑的“咸甜之争
近日由郑保瑞监制、新晋导演黄庆勋执导，郭富城、杨千嬅两大香港电影金像影帝影后领衔主演，万梓良、张达明、鲍起静、刘雅瑟、顾定轩、黄悦珈等出演的电影《麦路人》定档上映。电影《麦路人》取材于社会真实事件，讲述了发生在一个 24 小时快餐店，每到夜晚这里都会聚集很多各行各业的人，他们是这个社会最底层的人，迫不得已只能在快餐店内过夜，一群互不相识的陌生人互相之间相互帮助，带来一系列感动人心的故事。这部影片之所以
7月29日，7月中旬，美国流媒体平台Netflix购入电影《征途》的海外播放权，负责该影片的全球发行。《征途》成为中国内地影史上首部实现全球同步上线的华语电影。7月25日，《征途》在Netflix上线首周末，跻身全球超过20个国家和地区榜单前十。而在此前，很多电影人仍在为《征途》受疫情影响选择网播而惋惜。《征途》走进全球视野离不开Netflix，但Netflix为何选择《征途》，其在持续购入中国优质影片的背后，是否有更为?
时隔半年，大银幕终于再次亮起。7 月 20 日，根据国家电影局此前发布的通知，低风险地区电影院正式恢复经营。复工第一天，影院相关的话题频频冲上微博热搜。猫眼专业版数据显示，影院复工首日，全国票房达351. 1 万元。自影院因疫情关闭以来，观众只能在电视或手机上回顾老电影，完全无法感受到影院的视听效果。如今，影院重新开放，然而与过往不同的是，疫情防护工作成为观影前提，当我们再次走进影院，都要做哪些准备?在此，小编
全国电影院从7月20日起开始正式复工，目前票房正在逐渐恢复中。此前针对影院复工有不少限制，比如上座率不能超过30%等等，现在这个限制也放开了，影片超过2小时也不用强制休息了。据国内媒体报
最近由蒂莫西·柴勒梅德和当红实力派小花西尔莎·罗南领衔主演的奥斯卡佳作《小妇人》定档上映。这部影片是由美国著名作家路易莎·梅·奥尔科特的经典同名小说改编，主要讲述了马奇四姐妹的成长故事，本片不止是演绎了甜蜜的爱情，也通过四姐妹的成长历程传递了爱情和婚姻的感悟，勇敢的追求属于自己爱和幸福。这部电影也有着很多的亮点，配乐特辑由奥斯卡大师迪斯普拉特创作了共 26 首配乐，完美的推进了温馨浪漫的剧情，演员阵容
电影《新愚公移山》将于9月10日正式上映，今日发布定档海报，画风韵味十足，充满新意，以全新视角演绎经典故事。 海报中，愚公与儿子清风站在九色鹿头顶，下部是
8月3日消息，由导演管虎执导的战争题材影片《八佰》正式定档8月21日。据了解，《八佰》是由导演管虎执导，黄志忠、张俊一、欧豪、张承、王千源、姜武、张译、杜淳、陆思宇、张宥浩、魏晨、李晨
在电影院阔别闹市半年之后，大众们终于迎来了国内线下首批影展之一的第十四届FIRST青年电影展。海信电视作为官方合作伙伴和指定观影产品，一起亮相影展。区别于在北上广、港台举办的大型综合性影展，FIRST青年电影展的举办地在青海西宁。这个在青藏高原上举办的电影展，也被称为“世界海拔最高的电影展”。7 月 26 日，在FIRST影迷推介会上，CEO李子为透露，易烊千玺不仅是最早接收邀请作为影展“一号人物“的电影人，还竭尽自己所
2016年，网剧《余罪》横空出世，一度成为国内首屈一指的现象级网剧，主演张一山炸裂的演技让人眼前一亮。该剧改编自常书欣的同名小说，讲述警校学生余罪因特殊选拔而进入生活与社会矛盾中，之
【4成性骚扰为男乘客骚扰男司机】今天滴滴发布了 2020 年 2 季度《醉酒乘车安全透明度报告》，报告指出，2020 年 2 季度，滴滴网约车共收到与乘客..
8月26日，以“增长的力量”为主题的2020虎啸盛典在上海隆重举行。Netconcepts(耐特康赛)凭借在数字营销方面的突出表现，从众多企业中脱颖而出，斩..
在这个信息化、数字化时代，灵活用工模式越来越受欢迎。因为企业可以基于用人需求的实际，随时采用灵活用工方式，在解决自身需求的同时，还能节约..
剑与远征官方在8月27日的下午公布了新英雄忒萝玟的技能和背景故事，很多玩家还不清楚这个忒萝玟的技能是什么，下面就来为大家分享一下剑与远征忒萝..
OPPO今日宣布与拉丁美洲最大电信运营商美洲电信（América Móvil）达成合作，双方已签订战略合作协议，正式建立合作伙伴关系。OPPO将通过美洲电信..
作为免费导航开创者，百度地图迎来了十五周岁生日。8月27日，百度地图十五周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾新..
今日，滴滴对外发布了 2020 年 2 季度《醉酒乘客安全透明度报告》。报告显示， 2020 年 2 季度，滴滴网约车共收到与乘客醉酒相关的投诉 10130 件，..
“兔子的谐音就是‘吐子’，隐喻兔子们每天在暴食后催吐。”阿然说，兔子群体成员多为年轻女性，学生党、白领都有，很多都是因为减肥患上进食障碍..
8月27日滴滴出行发布了2020 年 2 季度《醉酒乘客安全透明度报告》，公示网约车乘客醉酒引发的车内冲突和性骚扰数据。报告显示，2020 年 2 季度，乘..
从目前种种迹象来看，苹果即将更新iPad了，而目前有网友已经提前曝光了新iPad Air的说明书，看起来还是相当不错的。从曝光的说明书看，新iPad Air..
8月27日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉计划在欧洲推出更便宜的掀背车，以挑战大众的ID.3。据悉，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯..
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8月27日消息，关于网络上热议的“有人因微信被封，在腾讯办公楼坠楼”一事，腾讯回应称，腾讯公司员工未与坠楼者有过交流接触。网络上关于“从腾讯..
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为什么我唱歌总是慢半拍？钟爱线上K歌的你或许经常遇到这样的问题：明明跟着伴奏唱的很契合，但录制后的声音总是有延迟。造成人声和伴奏对不齐的原..
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