院线电影票房破50亿元 近九成影院复工

这一年受到疫情影响，电影行业进入了真正的“寒冬”。北京电影节作为广大电影爱好者的“狂欢节”，又加之今年的特殊国情，承载了各方对于电影市场复兴的期望，也因此更加为人所瞩目。近日，第十届北京电影节宣布将近期开幕，并释放出一组电影节官方海报。其中，这组平面海报的大胆配色和特别的造型让人眼前一亮，不少人觉得别致，也有不少人觉得无法接受。一时间，关于这组海报到底是“美”还是“丑”的争论，像豆腐脑的“咸甜之争