小鹏汽车在美IPO筹资规模扩大至14.9亿美元

虽然是小鹏汽车的首款量产新能源汽车，但是小鹏汽车G3 却展现出非常强的竞争力。除了充满科技未来感的外形设计之外，超强的智能化功能，也为这款车赢得了智能汽车的美名。而 2019 年超过 1 万 6 千的销量，也展现出市场对这款新能源佳作的认可和追捧。虽然小鹏汽车第二款量产车小鹏P7 已经大规模量产和交付，小鹏G3 的地位可能会受到一些影响，但是我认为凭借超强的性价比，小鹏汽车G3 依然能够在国内新能源汽车市场占据一席之地!?