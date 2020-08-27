小鹏汽车在美IPO筹资规模扩大至14.9亿美元

据财联社消息，消息人士称，小鹏汽车已将其在美IPO规模增加至约14. 9 亿美元。消息人士表示，该公司原计划以每股 15 美元的价格发行 8500 万股美国存托股票（ADS），对应的筹资规模为12. 8 亿美元，但由于市场需求高于预期，因此将发行规模增至约 9970 万股。
据财联社消息，消息人士称，小鹏汽车已将其在美IPO规模增加至约14. 9 亿美元。消息人士表示，该公司原计划以每股 15 美元的价格发行 8500 万股美国存托股票（ADS），对应的筹资规模为12. 8 亿美元，但由于市场需求高于预期，因此将发行规模增至约 9970 万股。
据IFR消息，小鹏汽车计划周五提交 10 亿美元的美股IPO申请。
据IFR报道，小鹏汽车计划在纽交所IPO，筹资12. 8 亿美元，定价高于区间。
8 月 21 日晚，小鹏汽车已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次担任小鹏汽车的IPO承销商，这也意味着老虎证券成为唯一一家同时参与理想汽车和小鹏汽车两大国内新造车企业美股IPO承销的中资科技投行，再次印证老虎证券作为中概股出海标配投行的强大实力。 据悉，小鹏汽车计划在纽交所上市，股票代码“XPEV”，拟发行 8500 万股美国存托股票（ADS），本次发行价区间?
8月21日晚，小鹏汽车已向美国证券交易委员会（SEC）递交更新过的招股书，进入IPO冲刺阶段。知名美港股互联网券商老虎证券此次担任小鹏汽车的IPO承销商，这也意味着老虎证券成为唯一一家同时参与理想汽车和小鹏汽车两大国内新造车企业美股IPO承销的中资科技投行，再次印证老虎证券作为中概股出海标配投行的强大实力。据悉，小鹏汽车计划在纽交所上市，股票代码“XPEV”，拟发行8500万股美国存托股票（ADS）,本次发行价区间设定为11
据IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬于美国进行至少 7 亿美元的IPO。
继蔚来、理想汽车之后，近期又一造车新势力、中国领先的智能电动汽车公司:小鹏汽车，也于 8 月 22 日启动招股，并迅速掀起新一轮打新认购潮。预计小鹏汽车将于北京时间周三( 8 月 26 日)19: 00 截止认购，并于 8 月 27 日正式登陆纽交所。 由腾讯战略投资的互联网券商富途，与瑞信、摩根大通、美银证券等顶级外资投行共同担任本次IPO承销商，并已开启 0 手续费美股打新通道，助力个人投资者申购小鹏汽车新股。截至 8 月 24 日14:0
【TechWeb】8月5日消息，据国外媒体报道，上周，消息人士称，小米和阿里巴巴支持的中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在赴美IPO前筹集约3亿美元资金。但现在，消息人士称，由于新投资者的加入，该公司已接近完成4亿美元融资。小鹏汽车专注于为中国客户开发智能电动汽车，目前它是中国四大电动汽车创业公司之一，与理想汽车、蔚来汽车和威马汽车并列。据悉，蔚来汽车已经在美国上市，而理想汽车也于7月30日在纳斯达克挂牌上市。消息人
据多家媒体报道，小鹏汽车获得超过 3 亿美元的融资，领投的是阿里巴巴，卡塔尔主权基金等也参与投资，而在 7 月 20 日其刚宣布签署了C +轮近 5 亿美元融资协议，主要投资方为 Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉资本。
据小鹏汽车公布数据显示，小鹏P7 在今年 7 月交付新车 1641 辆，成为造车新势力中规模交付启动速度最快的车型。
8月26日消息，据国外媒体报道，知情人士称，小鹏汽车暗示IPO（首次公开募股）定价将为每股15美元，有望筹资多达12.75亿美元。小鹏汽车15美元高于小鹏此前公布的定价区间11美元至13美元。知情人士称，由于投资人需求强劲，目标价格调高。小鹏汽车IPO定价将在美国时间周三正式敲定。招股书显示，2019年全年，小鹏汽车实现营收23.21亿元，净亏损36.92亿元；2018年全年，小鹏汽车营收为970万元，净亏损13.99亿元。小鹏汽车
8月2日消息，据国外媒体报道，消息人士称，中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在美国进行首次公开募股（IPO）前筹集约3亿美元资金，投资者包括卡塔尔主权财富基金卡塔尔投资局。据报道，小鹏汽车希望筹集3亿美元资金，但由于一些投资者仍在讨论向该公司注资的可能性，因此该公司最终募集的资金可能高于3亿美元。消息人士称，此次筹集的资金将用于智能汽车技术等领域的研究。此前，在7月20日，该公司宣布，它已完成近5亿美
近日，小鹏汽车正式为车主鹏友们开启“呼鹏唤友，组队来浪”活动，活动将在车主中筛选出喜爱英雄联盟游戏的最强“鹏友战队”，探访职业战队LNG的苏州基地并进行一场专业性的友谊赛，同时，参与活动还可赢取多个大奖。此次活动，是小鹏汽车与LNG李宁电子竞技俱乐部联合为小鹏车主定制的福利，践行“鹏友3+ 1 计划”，以此表达对用户“傻傻的爱”。呼鹏唤友，组队来浪活动招募小鹏汽车与LNG李宁电子竞技俱乐部(以下简称LNG战队)合作?
中国电动汽车制造商小鹏汽车递交美国IPO申请，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为1亿美元，承销商为瑞士信贷、摩根大通和美国银行。营收方面，招股书显示，2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币，较2018年增长逾238倍，2019年研发投入为20.7亿，全年净亏损36.9亿。截至2020年6月30日，小鹏汽车上半年营收1.42亿美元，营业费用为2.02亿美元，净亏损1.13亿美元。销量方面，小鹏汽车累计销量超
8月8日消息，据媒体报道，中国造车新势力——小鹏汽车周五向美国证券交易会（SEC）提交了IPO上市申请文件，拟按代码“XPEV”在纽交所挂牌交易，申请的发行规模为1亿美元，承
最快 8 月 27 日，新造车势力三兄弟：蔚来、理想、小鹏将在美股市场完成会师。 8 月 21 日晚，小鹏更新了在美国证券交易委员会SEC官网提交的文件，揭开了公开募股(IPO)的具体定价。
今日下午，针对“广州一小鹏G3 自燃 ”一事，小鹏汽车官方回应称，经公司人员现场初步勘察，车辆外观完好。到店举升勘察后，发现电池箱底部有明显严重的磕碰伤痕，导致电池严重受损，初步判断是该次事故的原因。
据路透社旗下媒体IFR报道，小鹏汽车计划最早在 8 月中旬赴美国上市，拟融资至少 7 亿美元。承销商包括美银、瑞信和摩根大通。
8月19日消息，据外媒报道，小鹏汽车计划本周五提交10亿美元的美股IPO申请，暂定于8月26日定价，并于8月27日正式登陆纽交所。8月8日，小鹏汽车正式向美国证监会提交IPO文件，拟于纽交所上市，股票代码为“XPEV”，承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。本次IPO前，小鹏汽车完成阿里、高瓴、红杉等领投9.47亿美元C+和C++轮融资，小鹏汽车预计合计持有现金类资产超85亿人民币。公开资料显示，小鹏汽车成立于2015年，这5
8月11日消息，一段网曝视频显示，广州一辆小鹏G3出现自燃，现场冒起大量浓烟，消防人员已经到位，正在抢救。今天下午，小鹏汽车官微发布声明对此事进行了回应。官方表示，2020年8月11日上午
虽然是小鹏汽车的首款量产新能源汽车，但是小鹏汽车G3 却展现出非常强的竞争力。除了充满科技未来感的外形设计之外，超强的智能化功能，也为这款车赢得了智能汽车的美名。而 2019 年超过 1 万 6 千的销量，也展现出市场对这款新能源佳作的认可和追捧。虽然小鹏汽车第二款量产车小鹏P7 已经大规模量产和交付，小鹏G3 的地位可能会受到一些影响，但是我认为凭借超强的性价比，小鹏汽车G3 依然能够在国内新能源汽车市场占据一席之地!?
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