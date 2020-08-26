蚂蚁首次亮出技术家底 蚂蚁链2019年实现商业化

“技术是成功的关键，也是普惠生态系统的基础。” 8 月 25 日，正谋求A+H两地上市的蚂蚁集团在首度披露的招股文件中，如此定义技术的重要性。在这份文件中，蚂蚁集团也第一次亮出了技术家底，包括 26 项自主研发核心技术产品， 18 项世界级和国家级核心技术奖项，以及在全球40个国家和地区拥有的26， 279 项专利或专利申请。

从披露信息来看，蚂蚁集团的硬核技术能力覆盖了人工智能、风控、安全、区块链、计算及技术基础设施等硬核科技领域，包括信贷风险管理平台、智能投顾平台、智能风控引擎AlphaRisk、安全切面防御体系、跨链可信数据连接服务、金融级分布式技术架构SOFAStack……等等。其中区块链专利申请数全球第一、数据库产品OceanBase性能全球第一等广为人知。

公司还披露了未来重点研发的核心技术领域，包括大规模共识算法、主动风控、算力升维等多个方面。在专利方面，蚂蚁在全球四十个国家或地区拥有26， 279 项专利或专利申请，其中6， 382 项已经获得授权。

这些核心技术通过蚂蚁的各项业务中展现出了很好的变现能力，让科技服务收入成为蚂蚁最主要的收入来源，比例超过 6 成。招股文件显示， 2019 年度及 2020 年1- 6 月，数字金融科技平台收入占公司总收入的比例分别达55.75%、63.39%，这一收入绝大部分来自向合作金融机构收取的技术服务费。

除通过业务变现外，蚂蚁的技术自身也在走向商业化。招股文件显示，以科技为主体的创新业务收入虽然处于发展早期，但已在 2019 年产生超 9 亿收入，值得一提的是，被蚂蚁寄予厚望的蚂蚁链业务自 2019 年度已开始商业化并产生收入。

作为蚂蚁成功的关键，自然也是IPO后蚂蚁投入的重点。招股文件显示，蚂蚁集团此次募集资金最大的比例将用于创新和科技的投入，占比高达40%，其余三块分别是助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展以及补充流动资金。

统计显示，截至 2020 年 6 月底，蚂蚁超过1. 6 万名员工中，技术研发人员占比已经超过64%;在蚂蚁集团董事会中，有1/ 3 是技术背景出身，分别为胡晓明(蚂蚁集团CEO)、程立(阿里巴巴CTO)和倪行军(蚂蚁集团CTO)。