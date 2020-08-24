蚂蚁集团披露高管名单 井贤栋为蚂蚁集团董事长

DoNews8月20日消息（记者 翟继茹）20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞在采访时表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。当区块链与产业链接后，可以实现数字资产在平台上更好的流转和交换。蒋国飞认为，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产业就可以繁荣了。简单来说，由于区块链