蚂蚁集团披露高管名单 井贤栋为蚂蚁集团董事长

今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
今日，蚂蚁集团董事长井贤栋在与证监会科技监管局局长姚前参加一场对话访谈节目时指出，区块链是数字经济时代的信任新基建，没有信任的引擎，数字经济很难真正发展，未来上链将成为每个企业的标
DoNews8月23日消息（记者 翟继茹）23日，天眼查数据显示，阿里彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁科技集团股份有限公司董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事。今年7月份，蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，“我们欣喜?
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。
8月21日消息，据证监会官网公开的信息显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。早些时间，多家媒体报道称，蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请， 计划最早于10月份在两地上市。同时，蚂蚁集团香港、上海双重上市计划的目标估值为2250亿美元，融资300亿美元。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所?
证监会浙江监管局官网 8 月 14 日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
DoNews8月20日消息（记者 翟继茹）20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞在采访时表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。当区块链与产业链接后，可以实现数字资产在平台上更好的流转和交换。蒋国飞认为，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产业就可以繁荣了。简单来说，由于区块链
8月20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目。他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。与他对话的嘉宾是中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事肖风。
8月20日消息，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目，他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。一个月前，蚂蚁集团区块链品牌正式由“蚂蚁区块链”升级为“蚂蚁链”。作为蚂蚁链的负责人，蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。蒋国飞指出，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产?
花呗是很多网友在线购物甚至线下消费的主要支付方式了，简单方便。不过前两天有报道称，花呗开始接入央行征信系统，这让很多人担心影响信用。对于花呗上征信的问题，蚂蚁集团日前向新浪财经做
根据天眼查信息显示，8月21日，蚂蚁科技集团股份有限公司发生工商变更，彭蕾、张勇、武卫 3 人退出董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平 5 人为董事。
据财联社报道，蚂蚁集团最快月内向香港联交所递交上市申请，香港上市集资额或达 100 亿美元。
据香港信报报道，阿里巴巴旗下蚂蚁集团启动A+H上市计划，财新引述消息称，蚂蚁集团计划两地上市集资 300 亿美元(约 2340 亿港元)，估计最快在 9 月IPO。
有媒体透露称，蚂蚁集团计划A股、港股两地上市，共集资300亿美元，估计最快在9月IPO。蚂蚁集团目前估值约2000亿美元，此次上市预计将发行15%的股份，其中上海科创板发行10%股份，香港发行5%股
在蚂蚁庄园中，最近新增了非常多有趣的功能，其中就有可以雇佣好友小鸡来帮忙做事，很多朋友还不清楚雇佣小鸡到底怎么弄，下面就来为大家详细的介绍一下步骤教程。
根据天眼查数据显示，杭州云铂投资咨询有限公司发生股权变更，马云将其持有的66%股权平均转让给井贤栋、胡晓明、蒋芳三人。转让完成后，马云在杭州云铂的持股比例降至34%，井贤栋等三人分别持股22%。
今日，胡润百富发布了《 2020 胡润全球独角兽榜》，列出了全球成立于 2000 年之后、价值 10 亿美元以上的非上市公司。其中，全球十大独角兽 6 个来自中国，除蚂蚁集团和字节跳动以外，还有滴滴出行、陆金所、快手和菜鸟网络。
8月4日消息，胡润研究院送出了全球独角兽榜单，报告中显示全球有586家独角兽企业，比去年增加92家，其中美国以233家领先于中国的227家，美中两国占全球独角兽总数八成，英国和印度分别以24家和2
近日，蚂蚁花呗面向少量用户上线了新的信用付产品“月月付”。这款新产品目前分成 10 期，未来可能最多分 24 期，用户按月支付货款，而且没有任何利息。据官方介绍，花呗月月付服务是花呗面向部分用户推出的一项分月付款服务，在购买支持月月付的商品时，可以先付一部分，尾款按月慢慢付。
中国银行与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签订全面深化战略合作协议。在中国银行董事长刘连舸、蚂蚁集团董事长井贤栋见证下，中国银行副行长郑国雨与蚂蚁集团数字金融总裁黄浩、阿里巴巴副总裁刘伟光代表三方签署协议。
“一块屏幕能改变学生的命运吗?”这是 2018 年末的热门话题，当时，百年名校成都七中与 248 所贫困地区中学连线教学，引发了行业对技术与教育关系的新讨论。
8月24日晚间，中国民航(不含港澳台)创造了一个新纪录：安全飞行10周年，没有定期和包机航班发生重大事故！这也是自中国民航1980年脱离军队建制以来..
24日，证监会官网显示，证监会已于8月24日受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。此前，香港媒体报道，蚂蚁集团A+H上市将筹集300亿美元，最快..
三星手机通常以出厂时就有良好的质量保证而闻名，但每隔一段时间，我们就会遇到有一两个问题的设备。最新出现问题的设备是Galaxy Note 20 Ultra、..
三言财经8月24日消息，蘑菇街发布2021财年Q1（2020年4月1日-2020年6月30日）未经审计的财务报告。当季，蘑菇街总GMV达31.20亿元，其中直播业务GMV..
三言财经8月24日消息，据证监会网站消息，证监会受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。..
美国当地时间周一，蒂姆·库克(Tim Cook)将迎来自己担任苹果公司CEO的九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。..
美团外卖会员官方售价 15 元，目前天猫部分旗舰店正在开展美团外卖会员促销，月卡售价 11 元，可点此领取 3 元优惠券（点此领券购买），实付 8 元..
最近几年电商的波澜，一是拼多多，二是直播。拼多多借助微信的东风，靠着裂变活动和自驱的社交关系，完成了启动和疯长，用百亿补贴的定位上探，..
1995年的8月24日，微软正式推出了Windows 95系统，迄今为止正好25周年了，现在来看Win95界面早已落伍，但它可是微软操作系统史上的里程碑，口碑及..
最近吃播行业站到了风口浪尖上，这些作秀、浪费的吃播大部分还是成年人，现在3岁的婴孩也被迫当起了吃播，被父母喂到70斤，引发网友声讨。据报道，..
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今年芒果的存在感还是挺高的，大火的《乘风破浪的姐姐》《快乐大本营》《天天向上》《中餐厅》等各大综艺;追星女孩不可错过，还有《歌手》和各种好..
根据海关总署公布的统计月报数据，7月份，我国稀土出口1620吨，同比下降69.1％，出口金额1.80亿元，同比降47.2％。今年前7个月，我国累计稀土出口..
在LCD领域，由于中国厂商——京东方、华星光电等的产能不断提升，占比已经超过50%，导致竞争激烈，三星为代表的韩国公司现在基本放弃了..
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公..
据外媒报道，美国当地时间周一，库克迎来了自己出任苹果CEO九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。截至发稿，苹果股价盘前涨3..
8月24日消息，苹果供应商立讯精密今晚发布了2020年半年度报告。立讯精密今年上半年实现营收364.52亿元，同比增长70%。立讯精密财务数据立讯精密上..
当媒体们再一次拨打第一弹的联系电话时，手机那头只剩下了“您拨打的电话已停机”的讯息。距离 8 月 12 号爆出“第一弹创始人王整在内的 22 人因涉..
作为重回1999元旗舰机，Redmi K30至尊纪念版8月14日开售后就迅速售罄，小米商城仅用了1分钟就抢购一空，京东平台2分钟抢购一空，人气火爆。8月24日..
作为中国特有的“情人节”，七夕已成为越来越多年轻人的“重要节日”。据京东大数据，七夕前一周，在平台上相关搜索环比增长280%，其中最多搜索..