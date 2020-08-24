蚂蚁集团披露高管名单 井贤栋为蚂蚁集团董事长

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蚂蚁集团披露高管名单 井贤栋为蚂蚁集团董事长

2020-08-24 20:16 · 稿源：站长之家


今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。


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