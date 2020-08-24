Facebook同意向法国补缴1.04亿欧元税款

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Facebook同意向法国补缴1.04亿欧元税款

2020-08-24 17:33 · 稿源：站长之家

据外媒报道，Facebook法国公司已经同意支付了超过 1 亿欧元的税款，包括与 2018 年之前的会计年度有关的罚款。Facebook没有立即对此发表评论。法国财政部表示，不会对个别税务案件置评。

根据文件显示，Facebook被勒令支付1. 04 亿欧元，其中包括 2200 万欧元的罚款。

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