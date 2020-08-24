Facebook同意向法国补缴1.04亿欧元税款

DoNews8月15日消息（记者 翟继茹）15日，据TechCrunch报道，Facebook表示在20个国家推出的付费活动功能后表示，苹果拒绝免收其设备上APP交易的30%抽成，也不允许其使用自己的技术让IOS用户支付。Facebook推出的这一个功能，允许商家向用户收取访问费用，例如一些课程和会议。Facebook希望通过自己的产品设计，让用户可以顺利支付，以避免不必要的成本，帮助中小企业渡过疫情难关。Facebook称，不会从这项功能产生的收入中获得分成?