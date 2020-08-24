Facebook同意向法国补缴1.04亿欧元税款

据外媒报道，Facebook法国公司已经同意支付了超过 1 亿欧元的税款，包括与 2018 年之前的会计年度有关的罚款。Facebook没有立即对此发表评论。法国财政部表示，不会对个别税务案件置评。
根据文件显示，Facebook被勒令支付1. 04 亿欧元，其中包括 2200 万欧元的罚款。
据外媒报道，Facebook法国公司已经同意支付了超过 1 亿欧元的税款，包括与 2018 年之前的会计年度有关的罚款。Facebook没有立即对此发表评论。法国财政部表示，不会对个别税务案件置评。
根据文件显示，Facebook被勒令支付1. 04 亿欧元，其中包括 2200 万欧元的罚款。
昨日晚间，字节跳动表示：“字节跳动始终致力于成为一家全球化公司。在这个过程中，我们面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手 Facebook 的抄袭和抹黑。”
TikTok在美国前途未卜，Facebook已经火速推出一款Instagram Reels。今日，外媒福布斯发文称，从某种意义上来说，这就是“克隆”。福布斯表示，虽然应用图标不同，但体验完全是一样的
据《福布斯》报道，TikTok前途未卜之际，Facebook趁机在法国、日本、德国、英国和美国等全球50多个国家推出自己的短视频Instagram Reels，然而据Instagram用户曝光，除了图标不一样，该应用几乎是TikTok的翻版，两者的体验完全一致。Instagram Reels作品带有Tik Tok与Tik Tok一样，Instagram Reels允许用户根据音乐或音频创建15秒长的视频，支持相似的滤镜及特效。
DoNews8月15日消息（记者 翟继茹）15日，据TechCrunch报道，Facebook表示在20个国家推出的付费活动功能后表示，苹果拒绝免收其设备上APP交易的30%抽成，也不允许其使用自己的技术让IOS用户支付。Facebook推出的这一个功能，允许商家向用户收取访问费用，例如一些课程和会议。Facebook希望通过自己的产品设计，让用户可以顺利支付，以避免不必要的成本，帮助中小企业渡过疫情难关。Facebook称，不会从这项功能产生的收入中获得分成?
近日短视频应用TikTok遭到美国政府的威胁施压，被要求在9月15日前出售给美国公司引起了不少争议，对此Facebook的创始人、CEO马克·扎克伯格周四对员工表示，在美国封杀抖音海外版 TikTok 会开创 “一个非常糟糕的长期先例”。
据外媒报道，Facebook推出了一款奇怪的新应用，它将把 90 年代的互联网带了回来。E.gg是Facebook的实验应用团队New Product Experimentation的最新作品，旨在让人们重新获得早期网络的那种氛围。
据外媒报道，Facebook将会在9月启用全新的页面设计，届时用户只能使用新的页面。新页面更简洁，使用了更多的白色界面，而且支持黑暗模式。与之相应的，Facebook经典的蓝色导航栏将会就此消失。
8月3日消息，近来字节跳动全球化陷入困局，微软计划收购TikTok的谈判也悬而未决。对此，字节跳动官方深夜发声，强调字节跳动对于全球化的坚持。字节跳动称，字节跳动始终致力于成为一家全球化公司。在这个过程中，我们面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手Facebook的抄袭和抹黑。尽管如此，字节跳动表示，仍然坚守全球化的愿景，不断加大包括中国在内的全球各地市
Facebook凤凰网科技讯 北京时间8月24日消息，据法国财经杂志《资本》(Capital)报道，Facebook法国公司已经同意支付逾1亿欧元的税款，其中包括罚款，涉及的是2018年之前的会计年度。《资本》看到的文件显示，Facebook被命令支付1.04亿欧元(约合1.23亿美元)税款，其中包括2200万欧元的罚款。Facebook尚未置评。法国财政部表示，不会对个别税案置评。(作者/箫雨)
据外媒9To5Mac消息，Facebook计划将WhatsApp、Instagram和Messenger合并到一个应用程序已有一段时间了，现在该公司已开始进行合并的第一步。日前，在Instagram的更新中，已经有将聊天功能与Facebook Messenger合并的选项出现。
【字节跳动称被Facebook抄袭和抹黑】据彭博消息，微软表示将继续就收购TikTok在美业务进行讨论，商谈将不晚于 9 月 15 日完成。微软称可能邀请其他美国投资者参与TikTok交易。交易还可能包括TikTok在加拿大、新西兰和澳大利亚的业务。微软与字节跳动已就商谈意向通知了美国海外投资委员会。
Facebook公司对反疫苗帖子打上事实核查警告标签的做法引发了一场诉讼，该社交媒体巨头被指控在实施审查制度。非营利游说组织Children’s Health Defense在周一向加州北部联邦法院提交了这项诉讼，认为警告标签“看起来是为了标记虚假信息，但实际上是在屏蔽合法和真实的言论。”(作者/箫雨)
Facebook因该工程购买的海滩凤凰网科技讯 北京时间8月17日消息，为Facebook铺设海底光缆工程出现故障后，承包商U.S. Army Corps of Engineers将部分损坏的设备抛弃在海底，Facebook因此遭到环保人士和美国俄勒冈州居民指责。Facebook向Oregon Live表示，部分设备已经回收，但装在容器中的6500加仑（24605升）钻孔液、一个钻头和至少1100英尺（335米）管道还留在海底，回收这些设备对环境的危害大于不回收它们。U.S. Army Corps of
Facebook一位发言人近日证实， 该公司将允许其员工至少在 2021 年 7 月之前可以在家办公
据外媒报道，Facebook今日(当地时间 7 月 31 日)宣布，在跟索尼音乐、环球音乐集团和华纳音乐集团等大型音乐公司合作后，Facebook将在其美国服务中添加官方音乐视频。这些视频可以通过Facebook Watch和音乐人个人主页找到。它们可以像Facebook上的其他视频一样被分享、回应或评论。
美国国会众议院司法委员会周三公布的文件显示，社交巨头Facebook公司CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在与百度CEO李彦宏、人人公司创始人会面后，向其副手发送邮件宣传抄袭的好处。Facebook现在已经因为抄袭对手的功能而声名狼藉。对于Facebook来说，如果不能直接买下对手，就会厚着脸皮抄袭其他公司开创的功能，例如“阅后即焚”应用Snapchat的“故事”(Stories)功能。眼下，Facebo
华尔街日报报道称，Facebook旗下Instagram近日向TikTok红人提供重金奖励，以说服他们使用Reels。Instagram给其中部分创作者的开价达数十万美元。Facebook试图通过Instagram Reels服务，与字节跳动旗下的TikTok进行直接竞争。这是两家社交媒体巨头之间决战的最新升级。图注：Reels是Instagram的一项功能，允许用户分享短视频（类似于TikTok），计划下个月在美国推出。Instagram在一些已上线Reels
7月30日消息，据外媒报道，Facebook旗下Instagram近日向TikTok红人提供重金奖励，以说服他们使用Reels。Instagram给其中部分创作者的开价达数十万美元。 Facebook试图通过Instagram Reels服务，与字节跳动旗下的TikTok进行直接竞争。这是两家社交媒体巨头之间决战的最新升级。 报道称，Instagram在一些已上线Reels测试版的国家和地区中，与各类创作者进行了接触。该公司发言人萨瑞莎·斯洛尔声称，“我们依旧会对创作?
DoNews8月10日消息（记者 翟继茹）10日，据外媒报道，Facebook宣布将成立一个名为“Facebook Financial”的新部门，负责包括Facebook Pay在内的所有支付业务。据报道，这一新的金融部门将由“Libra”联合创始人大卫·马库斯担任领导。马库斯此前是PayPal总裁，在支付方面有着大量经验。现在他还同时领导着WhatsApp在印度和巴西等一些国家的支付业务，以及数字钱包“Novi”。马库斯表示：“在Facebook上，我们还有大量的商业场景。?
对字节跳动来说（抖音母公司），近段时间正遭受着相当大的麻烦，旗下TikTok在美国的业务.....之前有消息称，有消息称字节跳动同意剥离TikTok美国业务，不过很快消息称，这项合作被叫停，原因是
8月24日晚间，中国民航(不含港澳台)创造了一个新纪录：安全飞行10周年，没有定期和包机航班发生重大事故！这也是自中国民航1980年脱离军队建制以来..
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三星手机通常以出厂时就有良好的质量保证而闻名，但每隔一段时间，我们就会遇到有一两个问题的设备。最新出现问题的设备是Galaxy Note 20 Ultra、..
三言财经8月24日消息，蘑菇街发布2021财年Q1（2020年4月1日-2020年6月30日）未经审计的财务报告。当季，蘑菇街总GMV达31.20亿元，其中直播业务GMV..
三言财经8月24日消息，据证监会网站消息，证监会受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。..
美国当地时间周一，蒂姆·库克(Tim Cook)将迎来自己担任苹果公司CEO的九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。..
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1995年的8月24日，微软正式推出了Windows 95系统，迄今为止正好25周年了，现在来看Win95界面早已落伍，但它可是微软操作系统史上的里程碑，口碑及..
最近吃播行业站到了风口浪尖上，这些作秀、浪费的吃播大部分还是成年人，现在3岁的婴孩也被迫当起了吃播，被父母喂到70斤，引发网友声讨。据报道，..
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作为中国特有的“情人节”，七夕已成为越来越多年轻人的“重要节日”。据京东大数据，七夕前一周，在平台上相关搜索环比增长280%，其中最多搜索..