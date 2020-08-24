共营客户场景开放 中国银行与阿里巴巴、蚂蚁集团全面深化战略合作

2020年 8 月24日，中国银行与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签订全面深化战略合作协议。在中国银行董事长刘连舸、蚂蚁集团董事长井贤栋见证下，中国银行副行长郑国雨与蚂蚁集团数字金融总裁黄浩、阿里巴巴副总裁刘伟光代表三方签署协议。

三方将根据新的形势，加快构建互联网+金融的合作发展新生态。根据协议，基于“对等开放、互利共赢”的合作原则，各方将发挥各自优势，整合平台、用户、市场、渠道、数据和技术等资源，致力于成为数字经济时代下互联网公司与金融机构深度合作的典范。

中国银行董事长刘连舸表示，随着互联网与科技的发展，金融业正在发生深刻变革，快速步入数字化时代。此次全面战略合作协议的签署，是深化银企合作、促进银企共赢的新起点，也是中国银行深化数字化转型、引领高质量发展的一个里程碑。希望利用中国银行超过百年的积累沉淀，为阿里巴巴集团、蚂蚁集团带来新的业务发展契机，同时也为中国银行在数字时代的发展和转型提供助力，携手共赢发展、同创美好未来。

蚂蚁集团董事长井贤栋表示，阿里巴巴集团和蚂蚁集团在长期的科技应用过程中积累了丰富的创新技术和应用经验。中国银行则在金融领域具有广泛的网络和卓越的专业能力，希望此次合作能聚集双方的优势资源，共同探索金融与互联网融合发展的有效途径。同时，本次签约也代表了科技企业与商业银行对金融科技创新前景的共同期待。双方携手，将在数字经济的浪潮下，更好的服务广大消费者和小微企业，更好服务实体经济。

作为中国全球化和综合化程度最高的银行，中国银行拥有完善的全球服务网络，形成多个领域的综合服务平台，为客户提供全面的金融服务。

阿里巴巴、蚂蚁集团致力于推动数字技术在各行各业的广泛应用，希望通过云计算、数据智能等新型技术和金融的深度结合，服务金融行业走向智能化，让金融服务更加普惠、安全，更好地服务实体经济。

当天现场，三方交流表示，通过此番全面深化战略合作，围绕双方特色板块业务优势，加强双方联动，聚焦重点领域创新，打造标杆效应，实现合作共赢。

根据协议，在当前合作的基础上，中国银行、阿里巴巴、蚂蚁集团将在传统金融、个人数字金融、金融科技、综合化经营、市场创新等领域升级合作。尤其是将利用互联网技术优势，共同开展金融科技合作和创新。包括数字化转型和互联网场景融合、网点智能化转型等，双方将筹建联合实验室应用于智能化的场景。

近年来，国内银行业与金融科技平台通过合作，优势互补、资源共享，走出一条既“普”且“惠”的金融之路。随着中国银行、阿里巴巴、蚂蚁集团在数字技术、云计算、人工智能、物联网、5G应用、区块链等创新技术领域合作日益深入，将为包括小微和大众金融消费者在内的所有客户，持续提供优质、领先的金融服务。