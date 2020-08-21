美团点评二季度营收247.2亿元 同比增长8.9%

今日，美团点评发布了 2020 年中期业绩报告，报告显示，二季度，美团点评营收247. 2 亿元，同比增长8.9%，市场预期为235. 82 亿元，上年同期为 227 亿元;净利润22. 1 亿元，市场预期亏损5. 83 亿元，去年同期盈利8. 76 亿元。餐饮外卖业务交易金额同比增长16.9%至 1088 亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长6.9%至24. 5 百万笔。餐饮外卖收入同比增长13.2%至 145 亿元。
今日，美团点评发布了 2020 年中期业绩报告，报告显示，二季度，美团点评营收247. 2 亿元，同比增长8.9%，市场预期为235. 82 亿元，上年同期为 227 亿元;净利润22. 1 亿元，市场预期亏损5. 83 亿元，去年同期盈利8. 76 亿元。餐饮外卖业务交易金额同比增长16.9%至 1088 亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长6.9%至24. 5 百万笔。餐饮外卖收入同比增长13.2%至 145 亿元。
【TechWeb】8月18日消息，今天港股开盘后，美团点评涨幅超5%，股价一度达到230港元，创上市以来新高，市值超1.3万亿港元。截至发稿，美团点评涨5.13%，报229.4港元，总市值为1.35万亿港元。7月，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部
美团股价又涨了!今天港股开盘后，美团点评股价涨幅超5%，股价一度达到 230 港元，创上市以来新高。截至发稿，美团点评股价涨5.22%，报229. 6 港元，目前总市值为1. 35 万亿港元。
【TechWeb】8月4日消息，美团点评午后涨幅扩大至8%，股价一度达到217.6港元，创上市以来新高，市值近1.3万亿港元。截至发稿，美团点评涨8.37%，报217.4港元，总市值为1.28万亿港元。7月，美团发布组织调整公告称，为进一步探索社区生鲜零售业态，满足差异化消费需求，推动生鲜零售线上线下加速融合，将成立“优选事业部”，进入社区团购赛道，由美团高级副总裁、S-team成员陈亮负责。同时，原小象事业部更名为“买菜事业部”，继?
今日，美团点评发布公告称，公司于 2020 年 7 月 20 日根据上市后购股权计划授出125. 5 万份购股权予若干公司的员工，购股权行使价为每股195. 98 港元，有效期为 10 年。
美团点评平台推出“夜宵狂欢季”活动，对于夜宵商户和夜宵时段使用的套餐和代金券，美团和大众点评平台会倾斜亿级夜间流量进行扶持。除了存在严重违约的商户、暂停营业的商户、评分小于等于 3 星的商户等都可以参与此次活动。
美团与携程系在酒旅业务上的差别很明显：美团在用户订单量、活跃用户拥有很大优势， 尤其是三四线及低星酒店;而携程则在高星酒店及旅行全产业链苦修“二十年”之功，近八千家线下门店与酒旅产品管理、营收能力又是美团一时难以企及的。
有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。
【TechWeb】8月4日消息，据网上爆料的截图显示，美团创始人王兴今日在饭否谈及美团股价时表示，美团这家公司不是为了股价而存在的，我个人更不是。 美团点评午后涨幅扩大至8%，创上市以来新高，市值达1.27万亿港元。国盛证券基于对美团盈利的更好预期和更高确定性，上调2021年目标价至247港币，维持买入评级。国盛证券预计美团二季度业绩环比有明显提升。
今日，美团月付宣布启动预计总额 50 亿元的提额计划。即日起，凡开通美团月付服务的用户，均有机会自动获得几百至一两千元不等的提额。美团月付方面表示，此举旨在满足用户日益旺盛的信用消费需求，带动用户消费热情，助推餐饮、休闲娱乐等受疫情冲击较大的本地生活行业加速回暖。
天眼查APP显示，近日，汉海信息技术（上海）有限公司发生工商变更，穆荣均退出公司法定代表人，由张晶接任。汉海信息技术（上海）有限公司成立于2006年3月，注册资本1.95亿美元，法定代表人为张晶，公司经营范围包括多媒体信息技术、数据通讯、无线电工程、电子产品的设计等，由DianPing（Hong Kong）Limited100%持股。值得注意的是，穆荣均目前仍担任汉海信息技术（上海）有限公司的执行董事。
【美团回应取消支付宝支付】据媒体报道， 7 月 29 日，有用户发帖称在使用美团支付时发现，美团月付和银行卡支付占据优先位置，其次微信支付，而支付宝支付未在支付选择列表上。
近日，汉海信息技术(上海)有限公司发生工商变更，穆荣均退出公司法定代表人，由张晶接任。资料显示，汉海信息技术(上海)有限公司成立于 2006 年 3 月，注册资本1. 95 亿美元，法定代表人为张晶，公司经营范围包括多媒体信息技术、数据通讯、无线电工程、电子产品的设计等，由DianPing(Hong Kong)Limited100%持股。值得注意的是，穆荣均目前仍担任汉海信息技术(上海)有限公司的执行董事。
DoNews 7月29日消息（记者 丁凡）近日，有用户在使用美团支付时发现美团已经取消了支付宝的选项，除了美团月付和银行卡支付外，用户还可以选择微信支付和Apple Pay。据悉，这已经是美团第三次关闭支付宝支付了，之前在2016年和2018年均有用户反映无法使用支付宝支付。
DoNews 7月23日消息（记者 刘文轩）据Tech星球消息，美团近期在部分地区测试一个名为“拼好饭”的产品，用户可在美团外卖app或美团外卖小程序中体验这一功能。“拼好饭”功能主打低价拼单、免包装费和物流费等优惠功能，但用户目前只能在微信小程序中进行拼单，并且每天只能参与4次。用户通过“拼好饭”进行拼单，参与的拼单活动仅限在发起人选择的门店下单，菜品也有一定限制，用户一旦拼单成功，就不能在此基础上加购其他菜品或?
2020 年，“本地生活”成了互联网圈竞相押注的热门赛道。前有美团上线买菜业务，进一步强攻本地生活服务功能;后有支付宝大改版，由支付平台升级为数字生活开放平台; 7 月，饿了么新增休闲玩乐、日化/医美等服务，横向打通整个本地生活服务。
美团对于电商的试探，正越来越大胆。不过这次或许阿里还没感觉到，拼多多就已经先有感知。
DoNews 8月10日消息（记者 刘文轩）天眼查信息显示，近日，美团关联公司北京三快在线科技有限公司发生工商变更，王兴退出监事，由宋哲接任。北京三快在线科技有限公司成立于2011年5月，注册资本约26.76亿美元，法定代表人为美团联合创始人穆荣均，经营范围包括计算机软件技术、网络技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等。
除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。日前，抖音在商户个人主页新增了“门票预订”、“酒店预订”功能，快手也在首页导航内置了“本地生活服务”的入口。
近日，美团、饿了么两大互联网巨头关于支付方式支持的争论引发广泛热议，双方也是在各种渠道你来我往，毫不客气。最初是有用户发现，美团的支付方式不再包含支付宝，只有美团月付、微信支付、
7 月 29 日下午，有媒体报道称，部分美团外卖用户在使用美团外卖APP进行支付时不再显示支付宝支付，美团月付和银行卡支付占据优先位置，然而微信支付和Applepay还在支付选择列表上。
近日，知识管理平台印象笔记与“百度文库”、“百度知道”、“百度百科”，“百度网盘”等正式达成战略合作，双方将在产品、内容和技术层面开展深..
拼多多发布2020年第二季度财报，数据显示拼多多第二季度的营收达到121.93亿元，较2019年同期的72.90亿元增长67%。同时，平台二季度亏损大幅收窄，..
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随着现在经济的发展，人们的生活水平也不断提高，大家也都越来越重视生活品质，并且，在注重生活品质的同时大家也将绿色环保做的较好。就像近些年..
8 月 20 日晚，阿里巴巴集团公布 2021 财年第一季度( 2020 年 4 月- 6 月)财报。财报显示，阿里主要经营数据依然保持高歌猛进之势。外界还注意到，..
现在的人出门，动不动就是骑个共享单车或者是骑个共享电动车。车子已经成了大家必不可少的代步工具。出游，大家就是租个车。多数人出游租车都会选..
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