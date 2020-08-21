美团点评二季度营收247.2亿元 同比增长8.9%

DoNews 7月23日消息（记者 刘文轩）据Tech星球消息，美团近期在部分地区测试一个名为“拼好饭”的产品，用户可在美团外卖app或美团外卖小程序中体验这一功能。“拼好饭”功能主打低价拼单、免包装费和物流费等优惠功能，但用户目前只能在微信小程序中进行拼单，并且每天只能参与4次。用户通过“拼好饭”进行拼单，参与的拼单活动仅限在发起人选择的门店下单，菜品也有一定限制，用户一旦拼单成功，就不能在此基础上加购其他菜品或?