美团点评二季度营收247.2亿元 同比增长8.9%

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美团点评二季度营收247.2亿元 同比增长8.9%

2020-08-21 16:45 · 稿源：站长之家

今日，美团点评发布了 2020 年中期业绩报告，报告显示，二季度，美团点评营收247. 2 亿元，同比增长8.9%，市场预期为235. 82 亿元，上年同期为 227 亿元;净利润22. 1 亿元，市场预期亏损5. 83 亿元，去年同期盈利8. 76 亿元。餐饮外卖业务交易金额同比增长16.9%至 1088 亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长6.9%至24. 5 百万笔。餐饮外卖收入同比增长13.2%至 145 亿元。

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