蚂蚁集团蒋国飞：区块链一定能长出改变行业的新物种

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 动态 > 关键词 > 区块链最新资讯 > 正文

蚂蚁集团蒋国飞：区块链一定能长出改变行业的新物种

2020-08-20 16:33 · 稿源：站长之家

区块链被定义为“新技术基础设施”，但在行业领军者看来，其价值还远远不止技术。

8月20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目。他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。与他对话的嘉宾是中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事肖风。

QQ截图20200820163759.jpg

一个月前，蚂蚁集团区块链品牌正式由“蚂蚁区块链”升级为“蚂蚁链”。作为蚂蚁链的负责人，蒋国飞提出区块链(Blockchain)始于区块(Block)，但核心是链(Chain)。这句话放大了“链”的实际意义，也进一步指明了区块链技术的产业价值。

当区块链与产业链接后，可以实现数字资产在平台上更好的流转和交换。蒋国飞说道，过去很多的数字化协作是断裂的;未来，“路”修好了，产业就可以繁荣了。

简单来说，由于区块链是一套防篡改的分布式账本系统，所以它天然适用于多方协作、业务链条长且信任成本高的场景。在蒋国飞看来，电商等平台拉平了端对端的交易关系，而区块链拉平的是产、供、销的多方协作关系，会让我们以一种全新的维度去思考这个世界。

肖风也说道，区块链可以解决多边平台的交易成本，将交易成本中的信任成本降到商业上可行。他判断，在数字时代，任何我们所熟知的传统商业模式都将被数字化重新定义。

以蚂蚁链为例，其版权上链、区块链合同、区块链电子印章等行业应用方案已经逐步落地，过去在侵权、合同纠纷、“萝卜章”等方面暴露出的信任危机正在得到解决。

在蒋国飞看来，“区块链+”是未来3至5年可以预见的，上链在很多行业中也会成为一种常态。他进一步指出，跨链将是万链互联的基础，它会帮助小的联盟链局域网长成更大的局域网。

据了解，一项由蚂蚁集团主导的区块链跨链国际标准(P3205)正式启动制定，该技术的研发和标准制定，有望结束当前联盟链的孤立状态，促进区块链网络的大范围互联互通。

21世纪初，互联网更多被看作是提高通信效率的简单工具，此后长出了电商、支付宝等平台，并创新出新的商业运行方式。蒋国飞判断，像早期的互联网一样，区块链也一定能长出改变行业的新物种，并且一定会慢慢进入到普通老百姓的生活中。

【肖风相关观点】

【观点一】肖风：区块链和其它数字化技术集成创新，才能发挥最大价值

在《寻找区块链力量》对话节目中，中国万向控股有限公司副董事长肖风说道，我们不能只盯着区块链，链只是基础，只有实现区块链与AI、云计算等一系列技术的集成创新，才能发挥最大价值。

此外，他指出，区块链技术天然是一种新的金融基础设施，肯定会有前途;而在人类社会的数字化迁徙过程中，区块链也一定大有可为。

【观点二】肖风：加密数字货币借贷等金融服务只是一场实验，最终会回归合法合规

在《寻找区块链力量》对话节目中，中国万向控股有限公司副董事长肖风说，过去很多在传统金融市场做过的事，都通过加密数字货币和区块链进行了重做。而最关键的在于，这些重做的内容与传统的金融账户体系无关，形成了“去中心化”的挑战和威胁。

不过他指出：“加密数字货币借贷等金融服务还只是一场实验，最终会从两边往中间走，回归合法合规;但这个合规与我们熟悉的金融合规不是一回事，考虑到技术和市场的特点，目前的合规技术与法律也会变化升级，从中间往两边走。”

【观点三】肖风：未来两年，一定会催生出基于区块链或其他数字化技术的新物种、新模式

在《寻找区块链力量》对话节目中，中国万向控股有限公司副董事长肖风认为，在数字时代，任何我们所熟知的传统商业模式都将被数字化重新定义。

肖风指出，区块链可以解决多边平台的交易成本。其内核在于，区块链可以将交易成本中的信任成本降到商业上可行。而未来两年，一定会催生出基于区块链或其他数字化技术的新物种、新模式，即分布式商业。

网友热搜:

HTC区块链智能机曝光查区块链地址的网站区块链是啥区块链保险项目全球首个区块链城市真区块链地址区块链存中国银行区块链三星SDS区块链cls区块链小米区块链币安徽特股区块链 卖不掉
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 井贤栋：区块链蚂蚁集团的一种信仰

    今日，蚂蚁集团董事长井贤栋在与证监会科技监管局局长姚前参加一场对话访谈节目时指出，区块链是数字经济时代的信任新基建，没有信任的引擎，数字经济很难真正发展，未来上链将成为每个企业的标

    井贤栋 区块链 蚂蚁金服

  • 蚂蚁区块链正式升级为蚂蚁链 日活超1亿

    今日，蚂蚁集团董事长井贤栋宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。同时，井贤栋还分享了蚂蚁链已取得的三个关键成绩：在技术上，蚂蚁链连续四年每年全球专利申请数始终保持在第 1 名;在应用上，蚂蚁链已经助力解决了 50 多个实际场景的信任问题;在商业上

    区块链 蚂蚁区块链 蚂蚁链

  • 蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”首次公布“日活”超1亿

    蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。蚂蚁链将秉持蚂蚁集团 16 年来以科技解决信任问题的初心，重构数字经济的信任体系，让区块链像移动支付一样改变生产和生活。

    蚂蚁集团 蚂蚁链 区块链

  • 蚂蚁区块链升级“蚂蚁链” 井贤栋透露日“上链量”超过1亿

    凤凰网科技讯 7 月 23 日消息，蚂蚁集团董事长井贤栋在杭州宣布，蚂蚁区块链正式升级为“蚂蚁链”。发布会上，井贤栋透露，蚂蚁链目前每天“上链量”超过1亿次。发布会上，井贤栋透露了蚂蚁链已取得的三个关键成绩：在技术上，蚂蚁链连续四年每年全球专利申请数始终保持在第1名；在应用上，蚂蚁链已经助力解决了50多个实际场景的信任问题；在商业上，蚂蚁链目前每天“上链量”超过1亿次。其中，“日上链量”数据此前从未有公司对外

    蚂蚁区块链 蚂蚁链 井贤栋

  • 蚂蚁链牵头制定跨链国际标准：区块链“方言”翻译成“普通话”

    日前，一项由蚂蚁集团主导的区块链跨链国际标准正式启动制定，这是蚂蚁集团在跨链领域的又一进展。此前，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞坦言，上链量会是数字经济时代的重要指标，而

    蚂蚁恋

  • 华为再申请区块链专利“区块链账本的存储方法及装置”

    天眼查数据显示，近日，华为技术有限公司新增数条专利信息，其中之一为：区块链账本的存储方法及装置。申请日为2019年1月17日，申请公布日为2020年7月24日。专利基本信息摘要显示，本申请提供一种区块链账本的存储方法及装置。区块链账本包括一个头区块和至少一个数据区块。可以适用于利用多个分布式节点共同存储区块链账本的一个副本等。华为技术有限公司成立于1987年9月，法定代表人为赵明路?

    华为 华为专利 华为区块链

  • 欧科云链区块链周报：区块链人才秋招季开启

    公司动态欧科云链启动2020秋季校园招聘欧科云链集团已正式启动2020年秋季校园招聘，释放岗位涵盖技术类、商务类、运营类、市场类和职能类。此前，欧科云链发起了区块链人才发展“鲲鹏计划”，年内释放数百职位，其中超六成为区块链技术研究、应用落地等相关岗位。蚂蚁链牵头制定P3205跨链国际标准 已得到适用性验证8月11日，蚂蚁集团主导的区块链跨链国际标准P3205正式启动制定，P3205成为全球最大非营利性专业技术组织IEEE认定国?

    欧科云链

  • 火币大学：区块链教育布道者 构建区块链思维的殿堂

    2020 年，区块链行业风起云涌，驶上发展快车道。从年初开始，重大利好消息不断，区块链在疫情防控中发挥重要作用、正式被国家纳入新基建、多地出台区块链专项发展政策、区块链岗位正式被纳入国家新职业……上半年，作为新一代信息技术中的关键领域，区块链牢牢占据风口，为各行各业带来新希望。随着区块链产业加速发展，技术深化创新，应用迅速落地，区块链人才越来越受到重视，区块链相关岗位出现了需求井喷，社会各界对区块链系?

    区块链教育

  • 火币集团李林：未来区块链行业呈现四大发展趋势

    7 月 30 日，火币大学全球区块链领导者课程(GBLP)第六期趋势模块在杭州正式开课，火币集团创始人、董事长兼CEO李林在杭州为学员们进行了主题为《区块链行业发展及展望》的现场授课。李林细数了区块链行业从比特币的诞生、进入大众视野到产业区块链等各个发展阶段，并直言未来区块链行业呈现四大发展趋势，分别是数字化大迁移、价值互联网、信任基础设施、生产关系变革。 区块链行业的探索在波浪中前进 作为新一代信息技术中的关键

    区块链行业

  • 各行业专家期待“区块链+”落地，欧科云链徐明星：“区块链+5G”创建新的应用价值

    在2020世界人工智能健康云峰会上，中国工程院院士、传染病诊治国家重点实验室主任李兰娟表示，疫情防控中，AI在公共卫生、疫情研判、情绪管理、地图服务、基因检测、药物研发、互联网医院等发挥了非常重要的作用。未来的AI，加上区块链，将对打造全国一体化的公共卫生应急响应会产生更加重要的作用。对此，中国电子学会区块链分会常务副秘书长范金刚表示，区块链技术正处于发展早期阶段，区块链还须与5G、物联网、人工智能、大数据

    欧科云链

  • 科技 | 区块链公证抽奖摇号系统

    传统电商以及直播带货的高速发展，带来了巨大的流量，商家为了吸引用户，会采取各种营销手段，其中抽奖作为最传统有效的手段，一直活跃在各大商家的营销活动中。但是传统抽奖方式，规则模糊，抽奖过程不透明，抽奖结果易篡改被用户诟病。 抽奖类活动形式运用最为广泛且被大众看重的就是各类买房买车的摇号，但是社会上大量的“人为内定、暗箱操作、黑客攻击”等现象的出现，使得用户对摇号的质疑声越来越多，而目前针对于摇号的方

    米链科技 区块链

  • 区块链与比特币交易的联系：怎么去建立

    什么是区块链呢，本质上讲，区块链是一种分布式、去中心化的网络数据库系统，这个系统会让数据的存储、更新、维护、操作变得不同。那么我们今天就讲一讲，与传统数据处理相比，区块链到底有什么不同，帮助大家了解区块链是什么，让大家对区块链有一个总的认知。一、区块链中的数据存储：块链式数据结构在数据存储方面，区块链技术利用的是“块链式数据结构”来验证与存储数据的。块链式结构是什么意思呢？铁链子大家都见过吧，一环

    区块链

  • 币安区块链研究院参与澳门产业区块链协会成立大会

    （ 2020 年 7 月 17 日，广东珠海横琴）澳门产业区块链协会（以下简称“协会”）主办的“澳门产业区块链协会成立大会”于 7 月 17 日隆重举行，协会是以澳门为中心，并以横琴作为内地基地的跨境协会，来自币安中国区块链研究院、数字资产研究院、通证思维、澳门 369 合伙小镇、澳门科技大学、澳门青创国际集团有限公司等多所机构的代表出席了本次大会，协会成员汇聚了全球区块链领域的专家学者、澳门各产业经济和创业投资领域的杰?

    币安区块链研究 区块链

  • 又一省份公布区块链专项政策，欧科云链解读区块链产业的机遇与布局

    近日，数字广西建设领导小组印发《广西壮族自治区区块链产业与应用发展规划（2020—2025年）》。《规划》明确了未来五年的发展目标、核心任务、重大工程、政策举措，提出将自治区打造为面向东盟的区块链产业发展新高地。据新华社报道，今年以来，已有多个省市先后出台区块链支持政策，截至目前，除广西之外，湖南、贵州、海南、北京、江苏、河北六省市已陆续出台区块链专项政策。种种迹象表明，新基建大潮之下，区块链产业正加速发

    区块链 欧科云链

  • 币安：区块链技术的真正落地应用至关重要

    币安在诞生之初，就坚定了国际化的道路。币安不止交易所面向全球180个国家和地区的用户，在区块链技术方面，也积极相应参与，走在了行业前端。6月16日，币安中国区块链研究院正式加入联合国全球契约组织发起的“可持续基础设施助力‘一带一路’，加速实现联合国可持续发展目标”行动平台。同时作为行动平台的高级别赞助机构，币安积极支持推动可持续的“一带一路”建设，在联合国可持续发展的小目标上献上自己的力量。上月中旬，全

    区块链技术

  • 助力企业数字化升级，腾讯TUSI区块链专家揭秘可信区块链与产业实践

    新基建背景下，市场对于区块链的热情高涨。作为具有天然信任机制的新型基础设施，区块链如何与云计算、大数据、AI等新技术相融合，加快推动各行业企业的数字化转型升级?8 月 4 日晚，由中国信通院指导，腾讯云主办的企业数字化转型实战课云端开讲，首期由腾讯TUSI区块链专家刘鑫带来《可信区块链及其实践》分享，结合TUSI区块链研究经验，解读产业区块链前沿趋势与创新应用实践。区块链如何构建可信数字经济“基石”?在互联一体化?

    区块链 腾讯TUSI区块链

  • 区块链就是比特币吗？国内如何买比特币呢？

    现在各行各业都在喊着区块链的技术运用，在最初的区块链概念中也总是和比特币一起提出，很多人都以为区块链就是比特币，今天小编跟大家讲一下，区块链和比特币的区别。先说结论：区块链是一种分布式记帐技术，而比特币是一种点对点形式的数字货币，但是比特币运用了区块链作为它的底层技术。区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、互联网之后，下一代颠覆性的核心技术。 如果说蒸汽机释放了人们的生产力，电力解决了人们基本的生活需?

    区块链

  • 币安区块链研究院执行院长Helen被推选为澳门产业区块链协会副会长

    2020 年 7 月 17 日，以“新生”为主题的澳门产业区块链协会(以下简称“协会”)成立大会暨首届会员大会于珠海市横琴中医药产业园会议中心正式举行。包括协会会长朱嘉明先生，荣誉会长刘艺良先生，顾问委员会主任黄江南先生，副会长杨道匡先生，副会长冯信坚先生，副会长Helen Hai女士在内的数十位协会成员和嘉宾共同出席了会议。《区块链核心算法解析》作者Roger Wattenhofer和《区块链革命》作者、币安中国区块链研究院名誉院长Do

    区块链 币安区块链研究院

  • 区块链的下一个蓝海，Filecoin与粒子视界

    2015— 2020 年，全球的数据产生量以17.6%的年复合率增长， 2020 年全球数据量产生量预计将达到44ZB(1ZB=10243TB)，其中我国数据产出量为8060EB，占全球数据总量的18%，预计 2025 年全球每天会有463EB的数据产生，这相当于每天产出2. 1 亿张DVD碟。 但近几年的网络弊端/负面事件频发，缺陷暴露无遗。中心化所带来的不利影响——呈现：数据泄露、数据丢失、效率低下等;在5G网络技术到来的当下，这些缺陷也将日益凸显。 互联网现状

    区块链 Filecoin

  • ETO公链首发子精牛上线在即，助力实体企业迈入“区块链+”新时代

    区块链诞生至今已有十多年的历史，近年来，随着区块链技术的日益成熟和应用场景的不断丰富，区块链得到越来越多人的关注。尤其是在今年4月20日，国家发改委首次明确提出将区块链纳入我国“新基建”的范畴，区块链成为提升中国存量资产效率、改善中长期产业竞争力的关键性技术。链改的重要意义为何区块链被提至如此重要的地位？本质上讲，区块链通过数据的全网一致性分发和冗余存储，实现了数据的公开透明和不可篡改，在系统层面降?

    区块链技术 区块链
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
抖音足迹地图 网站优化 友情链接 iOS14beta5 818汽车之夜 天玑800U 微信删评论 Windows10功能 网易云音乐飓风计划 小红书视频号

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM