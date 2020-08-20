蚂蚁集团蒋国飞：区块链一定能长出改变行业的新物种

区块链被定义为“新技术基础设施”，但在行业领军者看来，其价值还远远不止技术。

8月20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目。他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。与他对话的嘉宾是中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事肖风。

一个月前，蚂蚁集团区块链品牌正式由“蚂蚁区块链”升级为“蚂蚁链”。作为蚂蚁链的负责人，蒋国飞提出区块链(Blockchain)始于区块(Block)，但核心是链(Chain)。这句话放大了“链”的实际意义，也进一步指明了区块链技术的产业价值。

当区块链与产业链接后，可以实现数字资产在平台上更好的流转和交换。蒋国飞说道，过去很多的数字化协作是断裂的;未来，“路”修好了，产业就可以繁荣了。

简单来说，由于区块链是一套防篡改的分布式账本系统，所以它天然适用于多方协作、业务链条长且信任成本高的场景。在蒋国飞看来，电商等平台拉平了端对端的交易关系，而区块链拉平的是产、供、销的多方协作关系，会让我们以一种全新的维度去思考这个世界。

肖风也说道，区块链可以解决多边平台的交易成本，将交易成本中的信任成本降到商业上可行。他判断，在数字时代，任何我们所熟知的传统商业模式都将被数字化重新定义。

以蚂蚁链为例，其版权上链、区块链合同、区块链电子印章等行业应用方案已经逐步落地，过去在侵权、合同纠纷、“萝卜章”等方面暴露出的信任危机正在得到解决。

在蒋国飞看来，“区块链+”是未来3至5年可以预见的，上链在很多行业中也会成为一种常态。他进一步指出，跨链将是万链互联的基础，它会帮助小的联盟链局域网长成更大的局域网。

据了解，一项由蚂蚁集团主导的区块链跨链国际标准(P3205)正式启动制定，该技术的研发和标准制定，有望结束当前联盟链的孤立状态，促进区块链网络的大范围互联互通。

21世纪初，互联网更多被看作是提高通信效率的简单工具，此后长出了电商、支付宝等平台，并创新出新的商业运行方式。蒋国飞判断，像早期的互联网一样，区块链也一定能长出改变行业的新物种，并且一定会慢慢进入到普通老百姓的生活中。

【肖风相关观点】

【观点一】肖风：区块链和其它数字化技术集成创新，才能发挥最大价值

在《寻找区块链力量》对话节目中，中国万向控股有限公司副董事长肖风说道，我们不能只盯着区块链，链只是基础，只有实现区块链与AI、云计算等一系列技术的集成创新，才能发挥最大价值。

此外，他指出，区块链技术天然是一种新的金融基础设施，肯定会有前途;而在人类社会的数字化迁徙过程中，区块链也一定大有可为。

【观点二】肖风：加密数字货币借贷等金融服务只是一场实验，最终会回归合法合规

在《寻找区块链力量》对话节目中，中国万向控股有限公司副董事长肖风说，过去很多在传统金融市场做过的事，都通过加密数字货币和区块链进行了重做。而最关键的在于，这些重做的内容与传统的金融账户体系无关，形成了“去中心化”的挑战和威胁。

不过他指出：“加密数字货币借贷等金融服务还只是一场实验，最终会从两边往中间走，回归合法合规;但这个合规与我们熟悉的金融合规不是一回事，考虑到技术和市场的特点，目前的合规技术与法律也会变化升级，从中间往两边走。”

【观点三】肖风：未来两年，一定会催生出基于区块链或其他数字化技术的新物种、新模式

在《寻找区块链力量》对话节目中，中国万向控股有限公司副董事长肖风认为，在数字时代，任何我们所熟知的传统商业模式都将被数字化重新定义。

肖风指出，区块链可以解决多边平台的交易成本。其内核在于，区块链可以将交易成本中的信任成本降到商业上可行。而未来两年，一定会催生出基于区块链或其他数字化技术的新物种、新模式，即分布式商业。