90后成外卖最大消费群体 外卖市场规模超6500亿元

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90后成外卖最大消费群体 外卖市场规模超6500亿元

2020-08-19 15:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息：近日，中国饭店协会联合美团研究院发布了《 2019 年及 2020 年上半年中国外卖产业发展报告》，报告显示，近几年国内餐饮外卖产业的规模逐步扩大，预计 2020 年线上餐饮在整个餐饮行业中的占比将超过20%。

艾瑞咨询调查数据显示， 2019 年中国餐饮外卖产业规模为 6536 亿元，相比 2018 年增长39.3%。截至 2019 年底，中国 9 亿网民中外卖消费者规模约为4. 6 亿人，同比增长12.7%。订单量和交易金额也保持高速增长。

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同时，报告还显示，“ 90 后”是外卖最大的消费群体，占比超过50%，外卖消费最为集中的两个年龄段为18- 25 岁、26- 30 岁，占比分别为36.1%、22.5%。同时，“ 90 后”的消费频次较高，18- 25 岁、26- 30 岁消费者对外卖的需求频次远高于其他消费群体。“ 70 后”、“ 80 后”的消费能力更强，单均 30 元以上的外卖消费比例远高于“ 90 后”。

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目前中国有约 900 万家餐饮店，今年 4 月，美团研究院针对商户的调查显示，有近80%的受访餐饮企业会正在或将要开展外卖业务。

有专家指出，中国餐饮外卖行业市场现状趋向稳定，但市场仍未饱和。外卖产业有望在未来1- 3 年内发展成万亿级别规模市场。

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