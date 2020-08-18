特斯拉“拒交门”后续：拼多多协助武汉车主成功提车

8月16日消息，据拼多多发布的消息，有位来自上海的拼多多团购车主表示，已经成功提车，并已为车辆办理保险。值得注意的是，就在上海车主提车的前一天晚上，特斯拉对外明确表示，拒绝向湖北武汉的团购车主交付Model 3，并已取消了这名车主的订单。据悉，上个月，连锁汽车销售机构宜买车在拼多多平台推出特斯拉拼团活动，特斯拉Model 3的拼团价仅为每台25.18万元，而同款车型的官方指导价在减去新能源汽车补贴后为27.155