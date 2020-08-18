特斯拉“拒交门”后续：拼多多协助武汉车主成功提车

特斯拉武汉“拒交门”事件有新进展。 8 月 18 日，在宜买车与拼多多的协助下，此前被特斯拉拒绝交付并取消订单的团购车主，成功提车，并已为车辆上险。
特斯拉与拼多多的矛盾正在受到全网关注。恰好我们不久前既写过对拼多多的理解(尤其是百亿补贴的意义)，也写过拼多多和品牌方价格管理上的冲突。(具体内容可以看这两篇：《拼多多正在成为淘宝流量上游》和《电商平台大战，正在透支商家品牌?》)
这两天发生了一件非常有趣的事情，就是特斯拉和拼多多打起来了。起因是之前拼多多联合宜买车搞了一个万人团，可以用低于特斯拉官方指导价 2 到 4 万的价格购买特斯拉，注意，这个钱是多多来进行补贴，特斯拉自己卖出去还是标准的价格的。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
特斯拉硬刚拼多多，成为这两天打破次元壁的热点。基本事实其实很简单：宜买车在拼多多发起万人团购特斯拉Model3 活动，从中抽取 5 位用户，每人补贴 2 万元。
8 月 16 日下午，上海的秦先生已成功提车，并为车辆办理了保险，成为通过拼多多补贴购买特斯拉并顺利提车的车主。秦先生表示一切正常，没有受到特斯拉的为难。
针对特斯拉否认和拼多多合作的声明，拼多多回应称：已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。
针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了“特?
7月21日消息，日前，有媒体报道称，拼多多上出现了2019款特斯拉Model 3的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降4万，到手价为25.18万元。针对此事，特斯拉刚刚发布声明称，我司未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何本司生产车辆。特斯拉官方还表示特斯拉保留追究相关方法律责任
【特斯拉支持团购车主向拼多多维权】据媒体报道，针对来自湖北的拼多多团购车主被拒绝交付一事，特斯拉回应表示，若该车主通过官方渠道下单，特斯拉将提供一定的弥补措施；如果车主决定起诉拼多多，特斯拉提供法律援助。
今日，针对“特斯拉拒绝向湖北车主交付汽车”一事，特斯拉方面发布声明回应称，将支持因被团购活动误导而无法交车的消费者向活动方维权，并将尽所能的为消费者提供所需的法律援助。如果消费者愿意通过特斯拉的正规途径重新下单，将对消费者因此产生的时间与精力损失提供相应的弥补。
今日，针对“拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出 25 万元Model 3”一事，拼多多方面回应称，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。
一位中专毕业在武汉打拼 10 年的快递员，崇拜马斯克，梦想是买一辆特斯拉，但收入有限，一直没攒够钱，直到 20 天前，他成为拼多多与宜买车联合举行的特斯拉拼团活动中选者之一。有了拼多多补贴的两万元，再加上新能源补贴两万多元，这位快递小哥掏了 25 万，即将梦想成真，拥有一辆原价 29 万多的Model 3。
日前，有媒体报道称，拼多多上线了 2019 款特斯拉Model3 的限时秒杀万人团购活动，车型系标准续航后驱升级版的黑色款，显示售价直降 4 万，到手价为25. 18 万元。
今日，特斯拉官方发布声明称，近日接网友举报，获悉宜买车汽车旗舰店在拼多多上推出了“特斯拉中国-Model 3 2019款 标准续航后驱升级版”的万人团购活动，并宣称“万人团价¥251800”。
8月16日消息，据拼多多发布的消息，有位来自上海的拼多多团购车主表示，已经成功提车，并已为车辆办理保险。值得注意的是，就在上海车主提车的前一天晚上，特斯拉对外明确表示，拒绝向湖北武汉的团购车主交付Model 3，并已取消了这名车主的订单。据悉，上个月，连锁汽车销售机构宜买车在拼多多平台推出特斯拉拼团活动，特斯拉Model 3的拼团价仅为每台25.18万元，而同款车型的官方指导价在减去新能源汽车补贴后为27.155
特斯拉在拒绝交付拼多多团购订单后，已经于 8 月 14 日晚间关闭了来自湖北的拼多多团购车主的标准续航升级版Model3 订单，这笔取消的订单所涉及的金额将会在两周左右完成退款。
8月16日上午，上海的一位拼多多团购车主在上海本地顺利提车。该车主介绍称，当天通过特斯拉官方的送车上门服务，在住所拿到了全新的特斯拉Model 3，也享受到了拼多多“特斯拉团购补贴”的 2 万元购车补贴款，在补贴款计算后，拼团价仅为每台25. 18 万元。
【武汉被拒车主将起诉特斯拉】据媒体报道， 8 月 17 日，武汉被特斯拉拒绝交付的准车主在接受梨视频采访时表示，将起诉特斯拉。此前，特斯拉已于 8 月 14 日晚间关闭了来自该拼多多团购车主的Model3 订单。原本这个订单本应该在 8 月 13 日进行交付。
今日，针对“拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出 25 万元Model 3”一事，拼多多方面回应称，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。今日早些时候，特斯拉官方发布声明称，近日接网友举报，获悉宜买车汽车旗舰店在拼多多上推出了“特斯拉中国-Model 32019 款 标准续航后驱升级版”的万人团购活动，并宣称“万人团价¥251800”。
14晚，对于特斯拉拒绝向拼多多“限时秒杀”团购车主交付Model 3一事，拼多多小二乐福回应表示，已消费者处证实，该车辆系消费者本人与特斯拉签了订购协议，消费者本人自用且无任何转卖意愿和意图，其购车用车也并未有任何“恶意”。拼多多称，已和宜买车为该名消费者提供2万元车款补贴。拼多多表示，“特斯拉拒绝履行与消费者订立的合同，作为补贴方对此表示遗憾，但我们支持消费者依法维权，并积
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