特斯拉“拒交门”后续：拼多多协助武汉车主成功提车

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特斯拉“拒交门”后续：拼多多协助武汉车主成功提车

2020-08-18 21:31 · 稿源：站长之家

特斯拉武汉“拒交门”事件有新进展。 8 月 18 日，在宜买车与拼多多的协助下，此前被特斯拉拒绝交付并取消订单的团购车主，成功提车，并已为车辆上险。


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