iQOO5系列手机发布 3998元起售配骁龙865处理器

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日 消息：今日下午，iQOO正式发布了iQOO5 系列手机，分别为：iQOO5 和iQOO 5 Pro。据悉，这两款手机均搭载了高通骁龙 865 处理器，性能方面，搭载了性能铁三角(高通骁龙865+LPDDR5 运存+UFS3. 1 闪存)。

在屏幕方面，iQOO5 使用了一块6. 56 英寸AMOLED 2.5D柔性直屏，而iQOO 5 Pro使用了一块相同大小的曲面屏。均来自三星，拥有100%的P3 广色域，支持HDR 10+显示技术。

续航方面，iQOO5配备4500mAh电池，支持55W超快闪充;iQOO5 Pro配备4000mAh电池，120W超快闪充。

摄像方面，iQOO5 后置三摄( 5000 万像素主摄+ 1300 万像素120°广角+ 1300 万像素50mm人像镜头);iQOO5 Pro则采用了 5000 万像素主摄+ 1300 万像素120°广角+ 800 万像素122.8mm 5X潜望式镜头。

售价方面，iQOO 5 手机 8GB+128GB售价 3998 元，12GB+128GB 售价 4298 元，12GB+256GB售价 4598 元。iQOO 5 Pro手机8GB+256GB售价4998 元，12GB+256GB售价 5498 元。