雷军：王翔卢伟冰等四位高管成为小米合伙人

今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军表示，今天小米开启“重新创业”的征程。王翔、周受资、张峰和卢伟冰等四位集团高管成为小米合伙人。
今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军表示，今天小米开启“重新创业”的征程。王翔、周受资、张峰和卢伟冰等四位集团高管成为小米合伙人。
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2020 年，疫情带来的影响波及整个行业，各行各业都不同程度受到冲击。如何活下去，这是一个人人想求解的答案，在充满不确定性的 2020 年，我们都需要判定正确的坐标。但危机之下、机遇闪现，只要顺应趋势，提前预知，那么机遇就会摆在你面前!疫情过后，线下靠谱的商业机会骤减，但是手机回收行业却是逆经济周期而动，自带的“典当回血”特性获得高度认同，迎来高速发展;5G换机潮的来临，更提振了旧机回收的市场需求。同时，重视性?
近日，百度知道宣布合伙人会员全新升级，全面开放品牌导流、服务配置、商机转化等原合伙人内测权益，以高转化组件效果为机构提供流量变现手段。
作为金融三架马车之一，保险在大众眼中却鲜少带有高大上的金融光环，诸如“为什么很多人不相信保险?”“为什么现在的人还这么排斥保险?”的讨论比比皆是。身处行业中，保险从业者不管做得多高端，在大部分人的认知中，依然只是“卖保险的”。但如今，泰康人寿带来了转变固有印象的机会：迎接长寿与大健康时代，泰康人寿正招募同业精英等成为泰康大健康事业合伙人，用逆袭说话，让自身事业更上一层楼。具体来看，泰康人寿将依托“保
今日雷军在与网友就有关小米 MIX α 的问题展开沟通时表示，小米 MIX α 是预研项目，量产难度太大，已经放弃了。据雷军此前透露，小米 MIX α 早在 2 年前开始研发，前后投入了 1000 位工程师，总投入达到了 5 亿元人民币。
8月15日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军在小米十周年公开演讲中推出了小米首部官方授权传记《一往无前》。这部传记记录了小米10年的创业历程，透露了雷军创业过程中及小米成长历程
8月13日消息，雷军在微博上分享了认识郭台铭的经历，称刚开始我认识他，他不认识我。雷军表示，当年拉@小米洪锋 创业的时候，他问我，“你认识郭台铭吗？”我说，“郭台铭？
在一个号称价值研究的亿万App上有个贴子，说的是小米上市两年多，股价依然徘徊在发行价。有一个叫“陈序杰”的人评论把雷军和李嘉诚做了对比，另一个叫“郑光友”的人回复他：李嘉诚没法和雷军比。
DoNews 7月28日消息（记者 刘文轩）小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军已入驻B站，并通过bilibili“UP主”认证。雷军的B站账号UID为646730844，不过目前并未发布任何内容。其实B站与米粉一直有着很深的渊源，B站有些时候甚至被称为“米站”。再加上小米在粉丝群体维护的工作上也下足了功夫，似乎特别乐于回应粉丝的各种恶搞，比如有名的《Are you OK？》，当时小米甚至还把它制作成铃声放进应用商店里提供下载。另一方面，B 站用户
看来，小米“超大杯”真的要来了。今天下午，雷军在个人微博发布了一张星巴克咖啡的照片，并附文：“超大杯？”引发众多网友猜测。有意思的是，卢伟冰随后转发雷军微博
在昨日的小米十周年活动上，小米董事长兼CEO雷军表示：“小米已经连续两年入选世界500强。但小米也总被拿来与老牌世界500强比较。苹果，三星，华为，我承认小米今天还不如他们，但其实小米做的还很不错。作为一个10岁的少年，小米有很多缺点，但要看到更多的闪光点。”
13 日，董明珠在央视采访中回应雷军认输，称当时打赌不在一个平面上，我非常有信心，是因为我了解制造业，我当时非常冷静。她称“我们一定要有清醒的认识，我们不是战胜某个人才是成功，成功是战胜自己”。
8月9日，小米集团创始人雷军在微博上回答了几个网友们十分关心的问题，其中就包括小米澎湃芯片，雷军表示的确遇到了巨大困难，但计划还在继续。
【TechWeb】伴随着小米10超大杯的消息愈发火热，雷军也在加紧为其花式预热。今日上午，雷军发布微博称：“有朋友问我，最近流行直播带货和演讲，你怎么看？“疑似为其直播带货做铺垫。众所周知，目前数码硬件的直播带货普遍集中在抖音和快手两家，前锤子科技CEO罗永浩目前就在抖音直播风生水起，而雷军是否会布其后尘在抖音为小米新品直播带货尚未可知。不过，无独有偶，据网友反馈，雷军目前已经正式入驻B站。其B站UID为“6467308
8月11日晚，小米举办十周年发布会，雷军首度发表公开演讲，揭秘从13人创业小公司到最年轻世界500强的全历程。发布会上，雷军还披露了小米首部官方授权传记《一往无前》，该书由知名财经作家范海涛撰写，中信出版集团出版，也是唯一获得官方授权的传记。全书36万字，详实记录了小米十年创业发展史，是迄今为止唯一获得官方授权的小米传记，也是对小米描述最翔实客观的书籍。
小米集团董事长雷军发微博称，将于8月16日（今天）晚上在抖音进行直播。雷军表示，我要做的不只是直播带货，主要是想跟大家聊聊他最爱的20款小米爆品，包括最新发布的三个“超大杯”。雷军称做直播就是更放松地跟大家聊聊天，会全力以赴，认真准备，力争不翻车。
8月11日，以“一往无前”为主题的小米十周年雷军公开演讲在小米科技园举办。这是雷军首度对公众做公开演讲，也是今年消费电子行业在北京的首次大型线下活动。
十周年演讲中，雷军动情回忆起小米1发布时的心酸与收获。比如小米最开始规划的定价是1499元，但最后受制于全球供应链元件的成本，选择了1999元，但依然发烧、厚道。再比如，发布会当日，雷军
8月13日，小米创办人，董事长兼CEO雷军在微博连续发布了数张小米10至尊纪念版的宣传海报，而其中一张的海报人物就是其自己。今天下午，雷军先在微博分享了三张小米10至尊纪念版海报，不过都是
【TechWeb】8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用20个故事回忆了过去十年小米的难忘瞬间，吹响了未来十年冲锋的号角，“相信自己，一往无前。”雷军宣布，小米未来十年将围绕 “重新创业、互联网+制造、行稳致远”，这三大发展策略。同时，雷军还公布小米发展的三大铁律“技术为本、性价比为纲、做最酷的产品”。“2020年是非同寻常
如何降低Chrome浏览器的能耗是Google开发团队的主要任务之一(这款浏览器虽然性能强劲但功耗巨大)，而它计划实现这一目标的一些方法是通过使其浏览..
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8 月 15 日，英国媒体EveningStandard报道称，英伟达与ARM谈判已经进入独家谈判期，有望在今年夏末完成对ARM的收购。..
近日才官宣品牌升级的Zepp，今天在微博再度为 8 月 18 日的Zepp E新品发布作预热。从官方发布的海报可以看出，新品或将聚焦健康管理功能，鼓励用户..
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“扫地机器人”虽然不是一个全新的产品，但是常常是一个会被误解的产品，很多人对扫地机器人了解不深刻，或者选购了不合适的产品，就对扫地机器人..
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8 月 11 日，痘博士东莞东城世博店施援手，接力痘博士祛痘公益中国万里行活动，展开跨越百里的帮扶，为广东食品药品职业学院贫困大学生杨萍萍全额..
8 月 11 日，北京市丰台区私营个体协会东铁匠营分会举行成立大会，痘博士科技有限公司成为副会长单位，痘博士首席运营官谢光辉当选为副会长。 出席..
2020 年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年。 8 月 15 日，由中央广播电视总台出品、总台影视剧纪录片中心摄制，总台中国电视剧制作中心有..
日前，关于华为Mate40 系列手机的爆料信息得到进一步曝光。据称，Mate40 代号Ocean，拥有一块6. 67 英寸LG曲面屏，刷新率90Hz，后置摄像头组合为 ..
8 月 16 日小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在微信公众号发出全员信。时逢小米手机九周年以及MIUI十周年的生日，对外公布了关于小米公司下一个十年..
楼仲平 14 岁辍学，至今不会提笔写字，但几乎阅遍西方经济学和管理学名著。他看书有个习惯，如果觉得特别重要的内容画三个圈，次重要画两个圈，重..
8 月 16 日 10 时，广东省和深圳市举行疫情防控新闻发布会，通报 8 月 14 日起发生的疫情情况及广东省采取的紧急应对措施。广东省市场监管局局长表..
今日，雷军发布内部信称，今日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，将宣布几件大事：小米的核心战略将升级为“手机 X AIo..
从2010年成立至今，小米公司已经走过10年。8月11日晚，雷军以"一往无前"为主题进行小米十周年公开演讲，演讲中创立十年来的小米进行了总结，并对下..
今日，雷军在微信公众号发布了对小米同学的全员信，并表示：8月16日是小米手机九周年和MIUI十周年的生日。在这个特殊的日子里，关于小米新十年我想..