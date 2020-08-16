雷军：王翔卢伟冰等四位高管成为小米合伙人

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雷军：王翔卢伟冰等四位高管成为小米合伙人

2020-08-16 15:08 · 稿源：站长之家

今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军表示，今天小米开启“重新创业”的征程。王翔、周受资、张峰和卢伟冰等四位集团高管成为小米合伙人

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