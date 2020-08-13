Mate40售价曝光，除了麒麟处理器还可能有天玑1000+版本

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Mate40售价曝光，除了麒麟处理器还可能有天玑1000+版本

2020-08-13 14:45 · 稿源：站长之家

华为消费者业务CEO余承东在8月初的时候就透露，华为今年的麒麟处理器可能会比较紧张，这对于下半年即将发布的Mate40系列将带来不少影响，因此不少用户就想知道今年华为Mate40价格会是多少，最近就出现了有关这款机型的价格消息曝光。

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1、Mate40系列肯定也会推出不同的版本，现在有消息称一共有4个版本：Mate40 标准版、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+和保时捷设计版

2、正式发布时间会在9月份，上市时间预计在发布会之后的1-2周之内

3、处理器搭载了华为mate40 系列手机搭载了华为麒麟 9000 处理器，使用5nm工艺打造，采用Cortex A77 或A78 架构。根据此前余承东的介绍，由于台积电的供货原因，有可能在9月15日之后无法机型获得台积电的供应，因此这款麒麟处理器可能是最后一代华为高端处理器。另外有消息称，华为可能在部分型号使用联发科天玑1000+处理器。

4、其他配置信息方面：Mate40系列高配机型将会采用后置全新升级的超感光徕卡四摄，主镜头可能会采用 1.08 亿像素，同时变焦和电影镜头也将进行全新升级，并将加入潜望式长焦镜头，支持 5 倍光学变焦、 55 倍数字变焦。另外还会支持屏下指纹、无线充电、IP68 级别的防水、瀑布屏设计、90Hz屏幕刷新率、最高66W有线充电、双扬声器等配置。

5、至于售价方面，Mate40标准版曝光的价格为： 6GB+128GB售价 4499 元，Mate 40Pro 8GB+128GB，售价为 6499 元，同时Mate40 Pro还提供12GB运行内存的版本。

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