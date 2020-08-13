微信拍一拍可撤回了！双方需均是最新版本

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：今日，微信拍一拍新增撤回功能，当用户拍完好友之后，一定时间内再次双击头像或两分钟内长按拍一拍消息即可撤回。
首次开启该功能的用户则会显示“撤回拍一拍消息”“ 2 分钟内，长按拍一拍消息，可以撤回”。
当撤回拍一拍之后，则会显示“如果对方使用的不是最新版本微信，可能无法撤回。”
在最新版的微信当中，微信还新增了“气泡提醒”功能，当用户拍完好友之后头像会出现气泡提醒。
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站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：今日，微信拍一拍新增撤回功能，当用户拍完好友之后，一定时间内再次双击头像或两分钟内长按拍一拍消息即可撤回。
首次开启该功能的用户则会显示“撤回拍一拍消息”“ 2 分钟内，长按拍一拍消息，可以撤回”。
当撤回拍一拍之后，则会显示“如果对方使用的不是最新版本微信，可能无法撤回。”
在最新版的微信当中，微信还新增了“气泡提醒”功能，当用户拍完好友之后头像会出现气泡提醒。
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微信于 6 月中旬上线了「拍一拍中功能，用户点击 2 次头像，会产生头像抖动，震动反馈，且在聊天框中显示「XX拍了拍XX」。 这个功能推出后，很多微信群都在疯狂拍一拍，引起了一波拍一拍狂潮，但也有很多出现拍一拍误操作的现象。现在在最新版本的微信中，“拍一拍”可以撤回了。
微信拍一拍功能是今年上线的一个社交互动玩法，在一上线后就获得了大量用户的关注，有关拍一拍的话题也成为社交媒体上的一个热门。不过微信拍一拍要如何撤回呢，现在官方推出了测试版本，将更新拍一拍的撤回功能。
今日，微信拍一拍新增撤回功能，当用户拍完好友之后，一定时间内再次双击头像或两分钟内长按拍一拍消息即可撤回。首次开启该功能的用户则会显示“撤回拍一拍消息”“ 2 分钟内，长按拍一拍消息，可以撤回”。
继本周为iOS用户更新了7.0.15正式版后，微信团队马不停蹄，再次发布7.0.18 for Android测试版。测试版最大的变化莫过于拍一拍可在两分钟内长按撤回了，更重要的是，不同于聊天信息，对方不会看
昨日，微信发布了安卓内测版 7.0.18版本，在该版本中，拍一拍可在 2 分钟内长按撤回。
据天眼查数据显示，近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等。目前均显示为“等待实质审查”。
昨日，微信iOS版7.0. 15 正式版发布，该版本带来了优化聊天消息操作选项，公众号视频内容支持发弹幕、倍速播放等功能以及小程序内新增“防沉迷”按钮。此外，微信iOS版7.0. 15还新增了“拍一拍”气泡提醒，部分用户还可使用Apple ID登录微信。
近日，企查查数据显示，腾讯科技(深圳)有限公司注册了多项和拍一拍有关的商标，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等，国际分类包括广告销售、科学仪器等，目前商标状态均显示为“等待实质审查”，消息一出，网友打趣道：奇怪的版权意识又增加了。
天眼查数据显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”“拍了拍”“微信拍一拍”等。目前商标状态均显示为“等待实质审查”。据南方都市报报道，日前，微信上线“拍一拍”功能，用户在微信对话框中双击对方的头像，即能造成对方头像抖动的效果，并且还附带了手机振动和系统提示的效果。新功能一上线，微信可以说迎来了好友之间的“一顿乱拍”。一时间，“拍一拍”成为了现象级的
8月11日，iOS微信7.0.15版本更新上线。官方给出的日志中仅仅写道“解决了一些已知问题”，不过根据网友实测反馈，实质上的变化地方不少。具体来说：1、使用拍一拍后，会在头像周
近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”、“拍了拍”、“微信拍一拍”等。目前均显示为“等待实质审查”。
近日，腾讯科技(深圳)有限公司新增多条商标信息，包括“拍一拍”“拍了拍”“微信拍一拍”等。目前商标状态均显示为“等待实质审查”。
【北京可随手拍举报交通违法行为】据媒体报道，从 8 月 5 日起，「北京交警随手拍」微信小程序正式上线启用，市民可以按照要求通过手机拍摄包括闯红灯、违停、不礼让行人在内的各类机动车违法行为，举报需实名上传，可通过视频、照片两种形式。此外，还可以通过该平台上传信号灯故障的情况。据报道，交管部门对于线上举报的「证据规范」进行了说明：
近日，微信安卓版更新至7.0. 17 版本，在该版本中，针对用户“撤回信息不小心按了删除”的顾虑，微信消息发出的两分钟内将不显示“删除”按钮。如超过两分钟撤回时间后，仅显示“删除”按钮。
近日，知晓君的小伙伴告诉我，微信 7.0.17 for Android 版开始内测。此次更新不像前几个版本有深色模式、支持修改微信号、拍一拍这样的重磅功能，但在小程序、图片搜索、界面优化上，都有一些小改变。
微信在最近更新到了最新的7.0.17版本，这个版本的主要功能之一就是取消两分钟内删除功能，这无疑是对用户来说是很好的体验了，很多时候撤回消息却误删除了，现在不用担心这些了。
近日，微信7.0.17 for Android版开始内测。在该版本中，公众号视频支持发弹幕小功能。该功能为部分公众号参与内测的新能力，公众号在上传视频时即可看到弹幕开关，群发视频即可使用弹幕功能。值得一提的是，有弹幕功能的公众号在将视频插入图文消息中时，弹幕按钮消失。
据官方消息，8月5日，北京交管部门“随手拍”正式上线启用，市民群众可通过“随手拍”平台举报交通违法行为，反映交通管理问题。官方称，市民可以按照要求通过手机拍摄包
金庸小说里的青城派真的存在，但没有余沧海，练的功夫是青城太极;现任青城掌门 50 多岁了，年轻时爱跳霹雳舞，现在爱玩微博、抖音，是个潮男;掌门说他现在打不过年轻的散打选手，遇见别人拿刀砍你要撒腿就跑。
今日，“北京交警随手拍”微信小程序正式上线启用，市民可以按照要求通过手机拍摄包括闯红灯、违停、不礼让行人在内的13项违法行为。值得一提的是，针对日前网传的“北京交警将
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