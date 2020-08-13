微信拍一拍可撤回了！双方需均是最新版本

微信于 6 月中旬上线了「拍一拍中功能，用户点击 2 次头像，会产生头像抖动，震动反馈，且在聊天框中显示「XX拍了拍XX」。 这个功能推出后，很多微信群都在疯狂拍一拍，引起了一波拍一拍狂潮，但也有很多出现拍一拍误操作的现象。现在在最新版本的微信中，“拍一拍”可以撤回了。