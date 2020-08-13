微信拍一拍可撤回了！双方需均是最新版本

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微信拍一拍可撤回了！双方需均是最新版本

2020-08-13 13:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息：今日，微信拍一拍新增撤回功能，当用户拍完好友之后，一定时间内再次双击头像或两分钟内长按拍一拍消息即可撤回。

首次开启该功能的用户则会显示“撤回拍一拍消息”“ 2 分钟内，长按拍一拍消息，可以撤回”。

QQ截图20200813135434.jpg

当撤回拍一拍之后，则会显示“如果对方使用的不是最新版本微信，可能无法撤回。”

QQ截图20200813135451.jpg

QQ截图20200813135442.jpg

在最新版的微信当中，微信还新增了“气泡提醒”功能，当用户拍完好友之后头像会出现气泡提醒。

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