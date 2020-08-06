格力电器：望靖东不再任公司财务负责人

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格力电器：望靖东不再任公司财务负责人

2020-08-06 19:41 · 稿源：站长之家

今日，格力发布公告称，因公司内部工作岗位调整，望靖东不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司董事、副总裁兼董事会秘书职务，其工作调整不会影响公司相关工作的正常开展。


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