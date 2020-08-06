格力电器：望靖东不再任公司财务负责人

昨日晚间，针对“英国决定停止在5G建设中使用华为设备”一事，华为英国发言人表示：“这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟，我们敦促政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。