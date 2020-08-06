格力电器：望靖东不再任公司财务负责人

今日，格力发布公告称，因公司内部工作岗位调整，望靖东不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司董事、副总裁兼董事会秘书职务，其工作调整不会影响公司相关工作的正常开展。
今日，格力电器在互动平台表示，公司在芯片研发领域已深耕多年，在 2018 年设立全资子公司珠海零边界集成电路有限公司，专注设计开发空调等家电的主控芯片和功率器件芯片，目前其设计开发的芯片已有数千万颗的使用量。
【TechWeb】7月10日消息，格力电器发布公告称，公司于7月9日收到持股5%以上股东河北京海担保投资有限公司（以下简称“京海担保”）《减持完毕通知书》，截至2020年7月9日，京海担保累计通过大宗交易的方式减持公司股份42,881,778股，占公司总股本的0.71%，本次减持计划已实施完毕。自2010年7月8日公司披露《简式权益变动报告书》至本公告日，京海担保累计减持2.08% 。2020年6月20日，格力电器对外披露了《关于持股5%以上股东股份?
7月28日消息，格力电器在互动易平台上回复投资者提问时，提及格力芯片的进展。格力电器表示，公司在芯片研发领域已深耕多年，在2018年设立全资子公司珠海零边界集成电路有限公司，专注设计开发空调等家电的主控芯片和功率器件芯片，目前其设计开发的芯片已有数千万颗的使用量，获得格力系用户的认可。格力电器还表示，公司后续会继续完善品类、拓展外部市场，掌握发展主动权，作为创造者为全世界服务。据悉，“掌握核?
今日，格力首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购股份数量为 909991 股，占公司截至 7 月 15 日总股本的0.0151%，成交价为56. 33 元/股-56. 52 元/股，支付的总金额约 5140 万元(不含交易费用)。
格力电器公告称，截至 7 月 31 日，公司累计回购 599 万股，占公司截至 7 月 31 日总股本的0.10%，最高成交价为57. 00 元/股，最低成交价为56. 33 元/股，支付金额3. 39 亿元。
昨日晚间，格力电器发布2020年半年度业绩预告称，预计预计上半年盈利 63 亿- 72 亿元，同比下降48%-54%。今年上半年实现营业收入695亿元~725亿元，同比有所下滑。
今日，格力电器发布上半年业绩预告，预计上半年盈利 63 亿- 72 亿元，同比下降48%-54%。业绩下降的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱以及2020 年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式。
8月3日消息，格力电器对外发布公告称，截至7月31日，公司累计回购599万股，占公司截至7月31日总股本的0.10%，最高成交价为57.00元/股，最低成交价为56.33元/股，支付金额3.39亿元。公告内容显示，格力于2020年4月10日召开第 十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股份，资金总额不低于人民币30
7月14日格力电器发布上半年业绩预告，预计上半年盈利63亿-72亿元，同比下降48%-54%。业绩下降的主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱以及2020 年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式。
昨日晚间，针对“英国决定停止在5G建设中使用华为设备”一事，华为英国发言人表示：“这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟，我们敦促政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。
近日，董明珠在哈佛商业评论直播间中谈到了自己搞直播带货的事。她称自己的单场带货成绩基本上都是几十亿。然而，她关注的其实不是这个数字的变化，而是让大家知道格力在推进全产业链的深化。
董明珠几乎可以说是当下格力电器产品的一号代言人，通过频繁参与直播带货、采访活动等，她实力演绎了“为自己代言”这句话。日前，在一次连线直播活动中，董明珠一番新的说法再度引
美的通过官方微博发布《就中国移动项目发票信息及技术参数的澄清说明》，表示格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。
DoNews7月24日消息（记者 程梦玲）天眼查数据显示，7月21日，珠海格力金融投资管理有限公司、华润投资创业（深圳）有限公司合资成立两家新公司，分别为珠海华润格金投资管理有限公司和珠海华润格金股权投资有限公司，两家公司法定代表人均为罗岩，注册资本分别为1亿和30亿，两者的经营范围中均包括资产管理、投资管理等。天眼查股权穿透数据显示，珠海格力金融投资管理有限公司为珠海格力集团有限公司的全资子公司，华润投资创业（
今日晚间，美的发布澄清说明称，公司一直以技术创新和用户服务为中心，诚信经营，不回避真正的问题，力求让行业健康发展、公平竞争。格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。
8月4日，据媒体报道，在洛阳-格力中国智造高峰论坛上，格力电器董事长董明珠表示，格力电器专利技术在全国排在第一，天天被别人偷人偷技术。董明珠表示，消费者需要电器的就是健康、安全、舒适
据国内媒体报道， 8月1日，在洛阳-格力中国智造高峰论坛上，格力电器董明珠表示，企业应该有更高端的研发中心在中国，格力1.5万研发人员没有一个外国人，也没有一个海归派。董明珠称，我们做企
上海海思宣布，基于海思SoCWi-Fi IoT芯片的荣邦智能AI语音模组方案正式量产，搭载于格力电器的AI语音空调“月亮女神”。这次基于国产自主物联网操作系统、海思Wi-Fi SOC研发的控制器
7月14日消息，格力电器发布2020年半年度业绩预告，预计今年上半年实现营收695亿元-725亿元，同比下降26%-29%；盈利63亿-72亿元，同比下降48%-54%。格力电器公司的主营业务主要为家用空调、暖通
昨日晚间，美的发布澄清说明称，公司一直以技术创新和用户服务为中心，诚信经营，不回避真正的问题，力求让行业健康发展、公平竞争。格力所提及在中国移动招标项目中的发票信息及技术参数存疑，均不属实，在招投标过程中早已向中国移动提供相关证据进行澄清说明，并被中国移动认可接受，整个招投标过程合法合规。
2020年8月6日，国家新闻出版署官网显示国行版的switch健身环大冒险正式过审，同日的晚上8点，腾讯switch的官方微博发布公告，宣布《健身环大冒险》..
2020年8月7日，这天是周五，支付宝蚂蚁庄园小课堂的问题还是关于蚂蚁庄园的，问题是“小鸡宝宝考考你，养小鸡捐的爱心蛋都去哪里了？”如果你是玩..
身穿一套灰色条纹西服，搭配一双干净白手套，顶着一头参差不齐的刘海，月牙般的笑眼配合训练有素的礼仪动作，头一甩手一挥：“您好!欢迎光临～”..
小米马上就要迎来十周年庆典，雷军将在8月11日发表重磅演讲，同时还会发布几款新品，包括小米10至尊纪念版手机。这款至尊纪念版手机就是之前传闻中..
一般来说，安卓手机的系统更新支持周期就是两年两个大版本，即便是顶级旗舰机也不例外，但如果你手里有一部四年前的华为P9，赶紧拿起来检查一下系..
微信、联合国走到了一起！今天，腾讯微信、联合国开发计划署共同发起“小而有力”倡议，围绕推进绿色经济、消除数字鸿沟、增强社会韧性..
西数今天发布了2020财年Q4季度财报，营收42.87亿美元，同比增加18%，净利润1.48亿美元，上一年同期亏损1.97亿美元。这次的财报业绩确实光鲜了不少..
8月6日，国家新闻出版署公布了2020年进口网络游戏审批信息，国行NS玩家心心念的《健身环大冒险》终于过审了。今晚，@腾讯NintendoSwitch 官微宣布..
今日，针对漫画中出现的错误，“日活十个亿”公众号道歉称，因为有三处品牌信息错误，让饿了么受委屈了，我们真诚致歉;另外，没经过美团授权就使用..
【TechWeb】8月6日消息，据国家邮政局官网发布的消息，为有效解决全省快递投递“最后100米”难题，更好服务民生，近日，浙江省邮政管理局联合省教..
【TechWeb】8月6日消息，恺英网络发布公告称，子公司绍兴恺趣与腾讯计算机签署《暗夜破晓独家代理协议》，绍兴恺趣将手机游戏《暗夜破晓》在中国大..
【TechWeb】8月6日消息，中国整形美容协会、黑猫投诉与新氧科技联合发起中国医美行业规范发展倡议，抵制黑医美，促进行业健康发展，并宣布黑猫投诉..
【TechWeb】8月6日消息，根据国家邮政局发布的消息，2020年上半年，全国各级邮政管理部门共计开展邮政市场行政执法检查6.4万人次，检查市场主体2...
在docker客户端命令行中我们可以使用events命令从服务器获取实时事件便于查找调试问题，使用inspect命令获取容器或镜像的元数据。示例docker even..
7月27日，在苏宁818三十周年庆云发布会上，苏宁易购集团副总裁顾伟宣布，苏宁将未来十年定义为“场景零售服务十年”，全面升级为零售服..
据网信山东微信公众号发布的消息，2020年上半年，根据网民举报线索，受理网络违法和不良信息举报80233件，经核查取证，依法依规对156家违法违规网..
8月6日消息，新浪天津就改标题一事致歉，并对违规发布标题的处理情况进行说明公告，已对当事编辑做出停职处理。据悉，8月5日，新浪体育报道了一则..
8月6日消息，吉利汽车公布2020年7月销量数据：吉利汽车7月总销量为105,218辆，同比增长约15%。其中，领克汽车7月总销量为15,331辆，环比增长约16%..
8月6日，自媒体“日活十个亿”就近日引发讨论的外卖小哥主题漫画发文表态，文章称“商场如战场，草木皆兵”，并同时向饿了么和美团双方都表达了歉..
日前，公众号日活十个亿以“ 美团，花式耳朵的温暖”为主题，发布了一组漫画，回顾了外卖小哥的感人事迹。不过，饿了么官微今天下午对这..