微博：自7月27日至今共处理41个违规自媒体账号

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微博：自7月27日至今共处理41个违规自媒体账号

2020-07-30 20:19 · 稿源：站长之家

今日，微博管理员发布《微博专项整治处置结果公告(三)》称，按照国家和北京市网信办关于全面部署加强“自媒体”规范管理工作的通知要求，微博开展整治平台和自媒体账号突出问题规范网络传播秩序专项行动。自 7 月 27 日开通举报专项整治投诉邮箱以来，共收到 1320 条投诉，其中有效投诉 206 条，经核查发现存在违规行为的账号 41 个，已关闭 20 个，禁言 21 个。

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