微博：自7月27日至今共处理41个违规自媒体账号

围棋国手柯洁今天在个人微博上宣布，从今日起个人无限期退博，同时谢谢大家一路以来的关注。柯洁没有透露退出微博的原因，可能是和他个人性格比较鲜明，一些言行引发不小的争议所致，或者微博上的种种影响了他在围棋和学业上的专心投入。不少网友都向柯洁送上了祝福和鼓励：－ 这样也挺好，远离你现在的网络环境，修身养性沉淀自己，好好下棋，只要你好好的就行了。－ 希望可以静下心好好钻研一段时间的围棋，很多时候没有想清楚?