微博：自7月27日至今共处理41个违规自媒体账号

今日，微博管理员发布《微博专项整治处置结果公告(三)》称，按照国家和北京市网信办关于全面部署加强“自媒体”规范管理工作的通知要求，微博开展整治平台和自媒体账号突出问题规范网络传播秩序专项行动。自 7 月 27 日开通举报专项整治投诉邮箱以来，共收到 1320 条投诉，其中有效投诉 206 条，经核查发现存在违规行为的账号 41 个，已关闭 20 个，禁言 21 个。
今日，微博管理员发布《微博专项整治处置结果公告(三)》称，按照国家和北京市网信办关于全面部署加强“自媒体”规范管理工作的通知要求，微博开展整治平台和自媒体账号突出问题规范网络传播秩序专项行动。自 7 月 27 日开通举报专项整治投诉邮箱以来，共收到 1320 条投诉，其中有效投诉 206 条，经核查发现存在违规行为的账号 41 个，已关闭 20 个，禁言 21 个。
7月5日，中国围棋起手柯洁宣布“从今日起个人无限期退博，谢谢大家一路以来的关注，再见。”在微博上柯洁并未说明为什么要退出微博。
今日，微博宣布面向全行业优质视频创作者正式推出“微博视频号计划”，微博视频创作者全面升级为微博视频号。未来一年，微博将投入 10 亿精准广告投放资源以及 300 亿顶级曝光资源，帮助视频号积累社交资产，实现品牌影响力的提升和出圈。同时，向视频号分成 5 亿现金，构建视频广告分成模式。
印度总理莫迪退出微博是怎么回事？据印媒 7 月 1 日最新消息，在印度针对微博等 59 款中国应用出台禁令后，印度总理莫迪已经决定退出微博、注销其微博账号。
明确佣金的同时，针对绕开小店商品链接口令的严管也在开始，手段是商品数据清洗和禁言处罚。免费带货流量变成了有偿，所引发的博主愤怒或许都在微博的意料之中。面对近些年业绩的低迷、整个互联网可见的用户增长放缓，通过变现效率更高的电商增加收入，已成为微博变革的一步。
引流这件事，换汤不换药，换的是载体，不变的是逻辑。互联网这个圈子里面，大家在乎的就是流量。
微博正式公布了“微博视频号计划”，称微博视频创作者将全面升级为微博视频号，并在未来的一年里给予海量的资源扶持，包括且不限于 10 亿精准广告投放资源、 5 亿视频号广告分成、 300 亿顶级曝光资源、扶持 30 家视频MCN机构达到年收入 1 亿。
今日，微博管理员文称， 7 月 9 日微博与肖战工作室，就粉丝引导管理相关问题进行了谈话。微博建议明星工作团队应加强对粉丝群体的正面引导和约束能力。对非官方粉丝组织打着明星旗号做出的不当行为，要主动上报平台并配合平台管理。
围棋国手柯洁今天在个人微博上宣布，从今日起个人无限期退博，同时谢谢大家一路以来的关注。柯洁没有透露退出微博的原因，可能是和他个人性格比较鲜明，一些言行引发不小的争议所致，或者微博上的种种影响了他在围棋和学业上的专心投入。不少网友都向柯洁送上了祝福和鼓励：－ 这样也挺好，远离你现在的网络环境，修身养性沉淀自己，好好下棋，只要你好好的就行了。－ 希望可以静下心好好钻研一段时间的围棋，很多时候没有想清楚?
围棋国手柯洁今天在个人微博上宣布，从今日起个人无限期退博，同时谢谢大家一路以来的关注。柯洁没有透露退出微博的原因，可能是和他个人性格比较鲜明，一些言行引发不小的争议所致，或者微博
7月5日下午，中国围棋起手柯洁发微博表示，从今天起开始无限期退出微博，但从柯洁的微博还看不出他为何会选择退出微博。
新浪微博官方帐号“微博管理员”发布微博公告称，随着对评论区中涉黄赌博非法导流内容的整治走向深入，微博日前在热门，搜索等高流量场景调整了评论展示策略。微博表示，高流量场景下集中了用户的消费和互动，但同时也成为黑产内容易发多发的位置。为了有效屏蔽“黑产”内容，从6月18日开始，在此类区域评论显示策略调整为只展示可信用户发布的评论。本次调整后，评论流量曝光减少8%，但用户在此?
“你们觉得微博视频号怎么样?”微博大厦的一间会议室里，坐在刺猬公社(ID：ciweigongshe)面前的是微博高级副总裁曹增辉。在近 2 小时专访中，他一直侃侃而谈、逻辑严密，唯独这个问题他问了两次，眼神里充满了期盼。
7月23日消息，微博日前对外发布公告称，为了有效改善社区秩序，微博决定对宣扬仇恨引发对立的行为进行清晰界定，并从近日起开展为期两个月专项整顿。微博方面指出，一个时期以来，微博社区秩序治理的难点突出表现在对于群体性违规行为缺少治理的规则和手段。特别是明星、体育、游戏等领域中的粉丝群体，以及在性别、动保、宗教、种族、地域等话题中的相互攻击及不友善行为的治理，缺乏必要的介入和管理手段。群体性违?
五个亿，微博又一次下了新的赌注，牌桌仍是短视频。微博近日宣布推出“微博视频号计划”，在未来一年内向创作者分成 5 个亿，并给到流量倾斜。近一年来，从推出内容社交平台、中国版Ins“绿洲”，到上线短视频产品“星球视频”，再到最近重磅推出视频号，微博在短视频业务上不断加码。
最近，微博上一位名为「 努力做个小太阳的晨小晨 」的博主，引发了无数争议。
7月8日消息，微博管理员官微发布《微博平台实施外链白名单机制的公告》，公告称，8月初将上线微博外链白名单机制。所谓微博外链白名单，就是把目前免费的短链服务调整为受限制的免费服务，仅对
不久前，微博视频宣布推出《微博视频号计划》，计划在未来一年分成 5 亿现金、投入 10 亿精准广告投放资源、 300 亿顶级曝光资源，并为入驻的视频号博主提供一系列相关权益，吹响进击的号角。
互联网诞生以来，的确是给我们的生活带来了很多便利。但是这些便利并不是所有人都能享受到。
今日，微博管理员文称，7月9日微博与肖战工作室，就粉丝引导管理相关问题进行了谈话。微博认为，有影响力的公众人物和明星应对粉丝行为承担引导和约束的义务，主要通过官方粉丝组织实现。但是近几个月以来，因为未能有效引导和应对各类粉丝群体，出现了一系列扰乱网络传播秩序的现象，造成了不良的社会影响。
“ 2 亿，是个开始，mark一下，因为再不mark就三亿四亿了。”面对微信视频号喜人的增长，张小龙也忍不住“晒”了个朋友圈。
微软公司日前宣布，将从8月3日停止SHA-1加密算法的Windows 10版本下载，转向更安全的SHA-2加密算法，因为SHA-1已经不再安全了。SHA-1是安全哈希算..
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7月30日，理想汽车正式登陆纳斯达克，股票代码LI，发行价11.5美元，以此计算理想汽车市值近97亿美元。..
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