江苏网信办：7月依法关闭1341家违法违规网站平台

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:据网信江苏公众号消息， 7 月份，江苏网信系统按照国家网信办统一部署，积极开展暑期“清朗行动”，强化多部门协作监管，加强网络生态治理，重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块生态问题;深入排查整治网站平台少儿动漫、动画等频道的不良动漫产品;严厉打击直播，短视频网站平台存在的涉未成年人有害信息;集中整治网络游戏平台实名制和防沉迷措施落实不到位，诱导未成年人充值消费等问题，为青少年营造一个健康的暑假网络环境。

省市网信办依法依规对“快吧游戏”“奇乐直播”“JZ5U绿色下载站”等55家违规网站平台、账号进行约谈整改，对“人人文档网”等57家发布有害信息的网站平台、账号提出警告。会同省通信管理部门依法关闭、注销“苏州现代新娘”“小黑游戏”“江苏国宏物联科技有限公司”“装配图网”等侵权假冒、淫秽色情低俗和赌博类网站平台1341家。属地应用商店依法下架“小肚皮”“佩奇”等违法违规移动应用程序54款;有关网站平台依照用户服务协议关闭各类违法违规账号5238个。移送司法机关相关线索38件。

省互联网违法和有害不良信息举报中心共受理涉我省属地网站平台有效举报3005件，主要为侵权类、赌博类、色情类和诈骗类等有害信息，均已转交相关部门依法查处。

全省网信系统将持续加大查打力度，建立健全保护青少年健康成长网络长效“清朗机制”，压紧压实网站平台主体责任，为广大青少年网民撑起一片“网络晴空”。