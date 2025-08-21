如何精准计算AI大模型调用成本？复杂参数太多，预算总超支怎么办？

2025年8月7日，OpenAI正式发布GPT-5，官方称其为"最智能、最快速、最实用"的AI模型。GPT-5在数学推理能力上大幅提升，在AIME2025测试中取得94.6%的高分，处理速度也有明显改善。但与竞争对手相比仍存在差距：Claude4在代码生成和逻辑推理方面表现优异，支持200K token长文本；Gemini2.5具备2M超大上下文窗口和全模态支持；国产模型DeepSeek R1在中文理解和性价比方面具有优势。AI�