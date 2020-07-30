华为手环B6正式发布 搭载麒麟A1芯片售价999元起

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息：在今日下午的华为全场景智慧生活新品发布会上，华为发布了华为手环B6、MateBookD系列笔记本、华为MatePad10.8、华为畅享平板2、华为儿童手表等新品。
其中，华为手环B6搭载了麒麟 A1 芯片，采用1. 53 英寸3D湖面柔性彩屏，326PPi高清全彩显示，支持 3C 快充技术，Type-C充电接口。
续航方面，充电10分钟可通话4小时，单次充满可通话8小时。
功能方面，华为手环B6支持心率、睡眠、压力、血氧以及女性生理周期检测。同时支持心率失常检测以及了解睡眠呼吸风险，具备 9 种运动模式。
售价方面，运动款 999 元，时尚款 1199 元，尊享款 1499 元。配色方面，提供曜石黑、珊瑚红、钛银灰、山茶褐、摩卡棕五款颜色。
MatePad 10.8搭载麒麟 990 平台，屏幕采用一块16： 10 的2K屏，电池容量达7500mAh，游戏续航 7 小时、本地视频 11 小时、网页浏览 10 小时。
值得一提的是，MatePad 10. 8 也是华为首款Wi-Fi 6+平板，传输速率可达2400Mbps。
价格方面，6+64GB WLAN2399 元，+128GB WLAN2799 元，6+128GB全网通 3199 元，6+256GB WLAN(含键盘) 3599 元。