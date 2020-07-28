西瓜视频成为宝马首个车载短视频应用

在“ 2020 宝马科技日”活动上，宝马在线发布了多款车内数字化产品。其中，西瓜视频成为宝马车上首个车载短视频应用。据官方介绍，车载“西瓜视频” 将直接装配在 2020 年 7 月以后生产的特定宝马车型上，其他配备有BMW iDrive 7. 0 的宝马车，可通过软件升级的方式享受该功能。
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在“ 2020 宝马科技日”活动上，宝马在线发布了多款车内数字化产品。其中，西瓜视频成为宝马车上首个车载短视频应用。据官方介绍，车载“西瓜视频” 将直接装配在 2020 年 7 月以后生产的特定宝马车型上，其他配备有BMW iDrive 7. 0 的宝马车，可通过软件升级的方式享受该功能。
7月28日消息，宝马在线今日发布多款车内数字化产品，其中，西瓜视频成为宝马车上首个车载短视频应用。资料显示，宝马车载“西瓜视频”主要有三方面特色：一是丰富的精选视频，覆盖热点新闻、财经、科技、汽车、体育、教育、娱乐等多领域；二是实时在线，内容随时更新且不占用过多内存；三是用户交互设计友好，轻点屏幕就可以选择播放下一个视频。据西瓜视频相关负责人介绍，基于安全第一的原则，西瓜视频与宝马在合作?
正如字节跳动旗下的多数产品一样，西瓜视频再次“挑衅”了几乎所有的对手。自年初以来，西瓜视频一边耗巨资购买《囧妈》、《大赢家》、《无限》等独家影视版权，一边从B站挖走赶海天团、敖厂长等知名UP主，这一“闯入者”的高调姿态打了B站和优爱腾们一个猝不及防。
【TechWeb】6月29日消息，近日，西瓜视频为鼓励优质内容创作，特设立100万元奖金，征集一支以“重启”为主题的视频。相关负责人表示，“重启”就是心怀勇气迎接挑战和机遇，开启新生活。这是继免费开放4K功能、推出“活字计划”后，西瓜视频在这方面的最新动作。即日起，用户打开西瓜视频App，搜索“重启”，便可参与投稿。活动期为1个月，2020年7月31日将公布评选结果。
2016- 17 年，字节跳动推出了三个短视频APP，即抖音、火山、头条视频(西瓜);它将因此被媒体冠以“APP工厂”的称号。
过去四年间变换数次赛道，从短视频到长视频再到PUGC+直播，以字节系闪电式扩张的惯例，与优爱腾、快手、B站为敌的西瓜视频无疑掀起了一场视频领域的新竞争。 自 2016 年 5 月从今日头条分拆后，字节跳动为西瓜视频确定了PGC+UGC的短视频赛道。同年 9 月宣布投入 10 亿扶持创作，一年后西瓜视频DAU突破千万。 不过，随着以抖音为代表的15s小视频兴起，西瓜视频增速开始明显放缓， 2017 年下半年，日活数据已被火山小视频（后改名抖
每一个UP主的出走，都是两个平台的博弈。面对来自大力氪金的西瓜视频的挑衅，向来“用爱发电”的B站似乎耐不住了。
离开B站之后，巫师财经过得怎么样了?7 月 8 日，巫师财经在西瓜视频发布了“风波”后的第一条视频，爆了。这条名为《后疫情全球经济格局，中国产业链如何突围?生命向左，经济向右》(下文简称《后疫情》)的视频作品，获得了前所未有的播放量——接近 740 万次;相比在其他平台上发布的成名作“明星与资本博弈”系列爆款视频，足足多了两倍。巫师财经“重启”视频“战绩”单从数字就不难看出，巫师财经在全面转向西瓜视频后，在新平台
一场新的大V攻防战，在B站和西瓜视频之间打响。表面上，这场竞争起始于B站知识UP主“巫师财经”的出走。 6 月 14 日，巫师财经在B站发布告别视频称，将停止在B站的内容更新。
近日，为鼓励优质内容创作，西瓜视频向创作者发起征集“重启”视频的活动，活动为期 1 个月，奖金达100 万元，将于 2020 年 7 月 31 日将公布评选结果。即日其，用户打开西瓜视频APP搜索“重启”即可参与投稿。
7 月中旬，西瓜视频博主“阿木爷爷”成了微博上的热门话题。他以多个全程没有使用钉子和胶水，只用了榫卯技术做木工的视频，从国内一路红到了海外各大平台，并在YouTube上收获了累计超过 2 亿的播放量和单个视频播放量 4000 万的成绩。
近日，科普创作人“李永乐老师”宣布，西瓜视频成为其独家内容发布平台，双方将展开深度合作，开拓知识科普领域。
7月27日消息，科普创作人李永乐在最新一期视频中宣布，与西瓜视频达成独家深度合作，将携手深耕知识科普领域。与此同时，李永乐还将联合中科大副研究员袁岚峰、“妈咪说MommyTalk”制作人周哲，发起科普超能计划。他们将依托西瓜视频平台，分享科普创作经验，挖掘和培养更多创作新人。西瓜视频也将为该计划注入平台资源，其中表现优异者将获得独家签约名额。资料显示，李永乐2017年5月入驻西瓜视频，迄今为止，他已制?
7 月 27 日，科普创作人“李永乐老师”宣布与西瓜视频达成独家合作，开拓知识科普领域，并担任西瓜视频科普超能计划联合发起人，挖掘和培养更多创作新人。
五个亿，微博又一次下了新的赌注，牌桌仍是短视频。微博近日宣布推出“微博视频号计划”，在未来一年内向创作者分成 5 个亿，并给到流量倾斜。近一年来，从推出内容社交平台、中国版Ins“绿洲”，到上线短视频产品“星球视频”，再到最近重磅推出视频号，微博在短视频业务上不断加码。
增长获客是每一个在线教育从业者绕不开的话题。在web时代，搜索引擎是我们找到的一个答案，通过SEO和SEM能帮助教育公司快速获取用户;随着移动时代和微信的兴起，通过社交场景的裂变也让一批公司获取了巨大的红利，比如薄荷阅读、各种学习打卡等。
在这个时间碎片化和稀缺的时代，自媒体也已经从最初的文字到图文，再到现在的短视频的形式演变，目的只有一个：缩短抓住大众注意力的时间。短视频已经成为目前内容平台的风口，全球通过短视频、直播造就草根逆袭， 也让越来越多的人参与到自媒体短视频的创业中去但目前变现的手段和模式却相当有限，与传统的内容行业相似，一个优质的短视频也需要花费大量的时间和精力去打磨，所以变现已经成为能够持续发展下去的诉求。目前参与短?
在YouTube上， 4255 万人共同围观了一条 13 分钟的视频：茂密的林间，一位中国的老木匠对着镜头打了个招呼，然后将手边的木条挖槽、镶嵌、交合，制成一座木拱桥。
腾讯在短视频赛道，又出新招了。最近几天，腾讯新闻极速版悄悄的进行了一次升级，直接 360 度大转型，升级为「有味」app，主打社交＋短视频。
作为一个成立了十多年的团队，王加魏乐团直到今年开年都没有从音乐上获得过多少收入，在抖音上也只有不到 5000 个关注者。对于他们而言，音乐是梦想，但却并不是足以养活他们的职业。王加魏乐团的主创王延衡和魏文太都在司法领域有正职工作，音乐与创作的时间都是他们在极其繁重的工作之余，从睡觉和休息的时间里挤出来的。
短视频负责种草，直播负责带货，已经成为了普遍的共识。二者都是以视频类内容为主打。短视频经过多年的积累和抖音、快手等平台的加持，已经发展出了更为成熟的运作模式和丰富的垂类内容。各大短视频垂类内容几乎都有自己的头部大号和规模庞大的粉丝群体。直播带货则成为了今年网络经济的新风口，通过直播打造的线上消费场景，让无数用户纷纷下单购买。直播搭建起了线上消费场景，在促成用户转化消费上的能力不可小觑，而且有着更大
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