携程回应计划从纳斯达克退市：不予置评

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携程回应计划从纳斯达克退市：不予置评

2020-07-28 15:24 · 稿源：站长之家

今日，有媒体报道称，携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。对此，携程回应称，不予置评。

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