携程回应计划从纳斯达克退市：不予置评

瑞幸咖啡股票将于今日停牌，纳斯达克将在所有上诉期结束后提交退市通知书。近三年，瑞幸咖啡在国内急剧扩张，目前国内有多少家与瑞幸咖啡相关的公司？哪里的瑞幸相关公司最多呢？天眼查数据显示，截至2020年6月28日，全国企业名称含“瑞幸咖啡”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业共3856家。从地域分布来看，江苏省以519家“瑞幸咖啡”企业居全国首位，第二名、第三名依次为499家的广东省和414家的