携程回应计划从纳斯达克退市：不予置评

今日，有媒体报道称，携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。对此，携程回应称，不予置评。
今日，有媒体报道称，携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。对此，携程回应称，不予置评。
2020 年，“本地生活”成了互联网圈竞相押注的热门赛道。前有美团上线买菜业务，进一步强攻本地生活服务功能;后有支付宝大改版，由支付平台升级为数字生活开放平台; 7 月，饿了么新增休闲玩乐、日化/医美等服务，横向打通整个本地生活服务。
针对裁员问题，携程方面回应称，由于全球疫情的冲击，天巡（Skyscanner）计划采取一系列措施加以应对，其中包括组织结构的优化。在此过程中，天巡还将产生约 60 个新工作岗位，并优先考虑现有的员工。此前，网传携程旗下机票比价搜索网站 Skyscanner 宣布至多20%，将近 300 人的裁员。
今日，北京重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级，消息一出，瞬间点燃北京人的旅行热情，他们摸出手机，搜索“机票”。携程数据显示：北京用户携程APP打开率大增380%。其中，头等舱上涨220%，三亚、海口、昆明、成都、重庆、西安、郑州、广州、深圳、上海等地机票搜索热度大幅上涨，三亚以580%的涨幅排名第一。数据显示，北京朋友对机票的关注热度并非突起。7月3日，北京低风险地区市民出京
【TechWeb】7月15日消息，据国外媒体报道，携程旗下订票网站Skyscanner拟裁员20%，关闭数个办公室。Skyscanner疫情对旅游业打击沉重，Skyscanner（天巡）营收大幅下滑，因而要裁员自救。Skyscanner内部邮件显示，该公司1500名员工中，有20%可能要离开。Skyscanner计划整合在英国的运营，关闭匈牙利布达佩斯和保加利亚索非亚的办公室，减少在新加坡和迈阿密的投入。携程于2016年以17亿美元收购Skyscanner，以增强全球化实力。周二?
【TechWeb】7月14日消息，今日晚间，文化和旅游部发布相关通知：恢复跨省（区、市）团队旅游。各省（区、市）文化和旅游行政部门在做好疫情防控工作的前提下，经当地省（区、市）党委同意后，可恢复旅行社及在线旅行企业经营跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业务。目前正逢暑假，受此消息影响，国内民众的旅游需求被瞬间激活。携程平台上度假、酒店、民航等各个板块搜索量迅速攀升，国内跟团游、自由行瞬时搜索量相比开放前
DoNews 7月14日消息（记者吴丽）7月14日晚，文化和旅游部发布相关通知：恢复跨省（区、市）团队旅游。各省（区、市）文化和旅游行政部门在做好疫情防控工作的前提下，经当地省（区、市）党委同意后，可恢复旅行社及在线旅行企业经营跨省（区、市）团队旅游及“机票+酒店”业务。携程平台数据显示，在该消息发布后，携程平台上度假、酒店、民航等各个板块搜索量迅速攀升，国内跟团游、自由行瞬时搜索量相比开放前暴涨500%，国内游客
瑞幸咖啡在近日正式宣布将在6 月 29 日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。在公布了这一消息之后，瑞幸咖啡在美股的股票暴跌，在美股6月26日一天内就跌幅超过50%，市值也仅剩下3.49亿美元，比历史最高峰跌去了超过90%以上。
7月20日下午，北京市文化和旅游局表示，在做好疫情防控工作的前提下，恢复本市旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）旅游团队及“机票+酒店”业务。携程方面提供的数据显示，北京游客搜索旅游产品的 1 小时瞬时搜索量环比 13 时- 15 时增长了200%以上。
2020 年 6 月 29 日，瑞幸咖啡在纳斯达克正式停牌并进行退市备案，停牌之前的最后一个交易日，股价惨遭暴跌并伴随六次熔断，最终收于1. 38 美元，下跌幅度高达54%。
瑞幸咖啡股票将于今日停牌，纳斯达克将在所有上诉期结束后提交退市通知书。近三年，瑞幸咖啡在国内急剧扩张，目前国内有多少家与瑞幸咖啡相关的公司？哪里的瑞幸相关公司最多呢？天眼查数据显示，截至2020年6月28日，全国企业名称含“瑞幸咖啡”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业共3856家。从地域分布来看，江苏省以519家“瑞幸咖啡”企业居全国首位，第二名、第三名依次为499家的广东省和414家的
在国内的股市上，乐视与暴风都曾经是知名的股妖王，乐视市值一度达到1700亿，暴风靠着一款影音软件也能做到400亿市值，只不过现在都是泡影了。今晚官方发表公告7月1日停牌，之后15天内将决定是否
瑞幸开店数量半年减少80% 是怎么回事？在瑞幸咖啡退市的前夜，据天眼查数据显示， 2020 年至今瑞幸咖啡仅新增 186 家企业，较去年同期增速为-80.6%。此前，瑞幸发布声明称，全国 4000 多家门店依旧正常运营
【TechWeb】7月17日消息，乐视退发布公告，截至2020年7月17日，退市整理期已交易29个交易日，剩余1个交易日。公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。公告显示，公司股票属于深股通特别证券，深股通投资者可以选择在退市整理期出 售所持股票，但不可以买入公司股票。公司股票终止上市进入股转系统后，深 股通投资者可能无法进行股票转让，请深股通投资者注意投资风险。
瑞幸咖啡正式退市是怎么回事，以后还能喝到瑞幸咖啡吗？6 月 29 日，瑞幸咖啡正式在纳斯达克停牌。根据此前瑞幸咖啡发布的声明显示，瑞幸咖啡将进行退市备案。在瑞幸咖啡退市的前夜，据天眼查数据显示， 2020 年至今瑞幸咖啡仅新增 186 家企业，较去年同期增速为-80.6%。此前，瑞幸发布声明称，全国 4000 多家门店依旧正常运营。
6月29日，在美国纳斯达克股市的强制下，瑞幸咖啡停牌，正式开始退市之路。由于22亿元业绩造假，瑞幸咖啡从年初100多亿美元的市值跌去了97%，目前还有近4000家门铺，官方宣称会继续营业，但是后续
7月20日晚间，“乐视退”发布关于整理期结束及摘牌暨后续有关事项安排的公告，宣告乐视网正式退市，一个时代结束了。5月14日，乐视网收到深交所下发的《关于乐视网信息技术（北京）
根据瑞幸咖啡6月27日发布的公告显示，瑞幸咖啡将在6月29日美股周一时间正式停牌，并且进行退市备案，这也意味着瑞幸咖啡将正式进入退市的流程。
凤凰网科技讯 北京时间7月21日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾： 先关注股市动态： 乐视网：7月21日公司股票将被深圳证券交易所予以摘牌图1：乐视乐视网(现股票简称“乐视退”)昨晚发布公告称，截止2020年7月20日，公司股票已于退市整理期交易满三十个交易日，退市整理期已结束。公司股票将于2020年7月21日被深圳证券交易所予以摘牌。(金融界)蚂蚁集团计划在科创板和港交所上市 估值2000亿美金支付宝母公?
对新一轮经济刺激计划即将出台的预期提振了市场风险偏好，星期一美股收高，科技股领涨。截至收盘，道指涨459.67点，涨幅为1.78%，报收26287.03点；标普500指数涨49.71点，涨幅为1.59%，报收3179.72点；纳指涨226.02点，涨幅为2.21%，报收10433.65点。美国主要科技巨头全线上涨，Facebook涨2.94%，亚马逊涨5.77%，苹果涨2.68%，NetFlix涨3.55%，Alphabet涨2.12%?
最近一段时间，美国上市的中概股中有不少公司都在考虑退市，此前58同城已经私有化退市，现在要轮到微博了。今晚微博发布消息，收到新浪CEO曹国伟的私有化提议，每股折价41美元。微博表示，收到
7 月 26 日消息，CryptocurrencyChart数据显示，过去一个月，比特币、以太坊、莱特币等主流加密货币的总交易量下降24%。基于以太坊的DeFi生态扩展..
天灾无情，人间有爱！有大灾，必有大爱。人之初集团一直秉承着”人之初，爱相随”的企业宗旨，在灾区人民群众需要帮助的关键时刻挺身而出，献上自..
昨天，vivo官方正式宣布旗下S系列新机vivo S7 将于 8 月 3 日举行发布会，今天早上vivo官微也是再度发布诸多新内容为发布会预热。截止目前，vivo ..
熬夜与光晒——日夜侵袭会使眼周肌肤瞬失光采。为此，始终以“创造力”为信条的UNISKIN优时颜将于2020年8月1日全新推出“星星眼“眼精华——「明眸..
虽然Intel是否已将Xe GPU芯片的订单外包给台积电还没有官宣的确定消息，但传闻已经是满城风雨甚至有鼻子有眼了。来自Digitimes的最新消息称，台积..
今日，针对用户“携号转网后对方来电显示原运营商”的问题，中国联通回应称，办理携号转网后，打电话对方手机仍可能显示原运营商。其实，携转用户..
很多买一加7手机的朋友都想知道一加7到底支持多少瓦的充电器，有的人原装的充电器没了，想买过一个大一点的充电器，下面就来为大家分享一下一加7支..
【字节跳动AI副总裁离职】据媒体报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产..
7月28日消息，据国外媒体报道，Hagens Berman等多家律所称英特尔恐涉及证券欺诈，已对该公司展开调查。英特尔上周，英特尔在发布第二季度财报时表..
据 36 氪报道，字节跳动副总裁、人工智能实验室主任马维英离职，下一站将赴清华大学智能产业研究院任职，加入正在筹备该产业院的原百度总裁张亚勤..
携号转网服务已经在去年底正式施行，不少人都换了运营商，转网之后也有人发现自己的运营商归属信息并不准确，还是之前的运营商。对于这个问题，中..
宅家清凉一夏和甜甜的爱情片最配了。《怦然心动》、《泰坦尼克号》、《爱在黎明破晓前》、《时空恋旅人》、《情书》…这些高分经典爱情影片或感人..
7月28日消息，微博公布专项整治处置结果公告，天眼查因违规采编转载互联网新闻信息冒充媒体账号，被禁言90天。微博此次关闭并公示第一批违规账号共..
对于苹果来说，自研基于ARM架构的桌面处理器，可以让他们更好的摆脱Intel的束缚，在新品上排期上更自由，同时也可以打造新的生态系统（桌面、移动..
7月28日消息，据国外媒体报道，在上周的二季度财报分析师电话会议上，芯片巨头英特尔宣布他们考虑将芯片交由其他厂商代工，本周就出现了台积电获得..
近日，极米科技正式发布了Play系列两款新品，全新1080P便携投影极米Play超悦版以及1080P家用投影极米Play X HOME。Play超悦版延续了Play系列的便携..
蓝牙耳机是近两年特别火爆的一个行业，基本上已经取代充电宝成为智能手机最大的手机配件。而对于蓝牙耳机来讲，最受关注的仍然是音质，而有自媒体..
数月前曾有报道指出，三星电子正在为下一代Galaxy S机型寻找Samsung Display之外的备选OLED供应商，其中京东方被曝参与了早期沟通，但据说送测产品..
近日，中国南方航空推出“快乐飞”旅游套票，售价3699元，不限航班、不限时间、不限年龄。“南航快乐飞”产品有效期为2020年..
7月28日消息，今天有报道称携程计划从纳斯达克退市，目前正与潜在投资者商谈为私有化交易提供资金。携程对此不予置评。早前，携程也被传将赴港交所..