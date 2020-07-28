安谋中国回应换帅门事件：有董事对员工进行威胁骚扰

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安谋中国回应换帅门事件：有董事对员工进行威胁骚扰

2020-07-28 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:今日，针对此前的“换帅门”一事，安谋科技发布公开信回应称，Arm和厚朴投资联手想罢免董事长和CEO，但公司部分投资人认为董事会决议有争议，并诉诸法律途径予以解决。近日，厚朴投资和Arm英国的部分董事开始派人频繁接触合资公司的客户;并威胁修改、取消与合资公司的现有合同;更甚者，还有董事致电合资公司团队进行针对员工个人的威胁和骚扰。

对此，安谋科技呼吁安谋中国的各方股东和董事会能以合法合规的方式参与公司战略决策，不直接干预公司正常经营，不伤害员工的合法权益。

6 月 10 日，安谋中国大股东ARM公司与厚朴投资联合发布声明称，罢免吴雄昂董事长兼首席执行官职位。

6 月 11 日，安谋中国针对“CEO吴雄昂”被罢免一事，再次发布声明称，Arm公司和厚朴投资向媒体发布的“Arm公司媒体声明稿”对安谋中国法定代表人、董事长及CEO吴雄昂先生的指控完全莫须有，已委托律师采取法律措施追究相关人员的法律责任。

芯片

以下为安谋中国公开信全文：

安谋科技(中国)有限公司(“安谋中国”)是总部位于深圳的中外合资独立企业法人，前身是Arm在中国的子公司。 2018 年 4 月，历经近两年的艰苦谈判之后，在深圳市政府的牵头主导和各部委的大力支持下，中方投资人与软银集团签约成立了安谋中国这一合资公司。合资公司由中方控股51%，外方持股49%。中投公司、深业集团、丝路基金、中银国际、招银国际等多家央国企金融机构和知名产业资本参与了合资公司的投资设立，并分别选派了厚朴投资和安创基金作为中方的投资人代表，以一致行动人身份进入安谋中国董事会，共同管理和指导51%的中方股东之多数表决权。自此，合资公司拥有了Arm在中国市场的永久性及独家的产品销售权利，和基于Arm技术架构的自主研发权利。

安谋中国致力于赋能中国半导体行业的生态系统建设。回顾过去两年多来半导体产业国际竞争格局的变化，安谋中国这个合资公司已经成为中国芯片行业前瞻性战略布局的重要组成部分。我们的业务团队以合资公司为荣，赋能国内的半导体生态系统，推动本土企业进入国际一流行列，力争在国内个人电脑、服务器、高性能计算等领域突破现有x86 的技术垄断，支持国家自主可控的核心技术产业链;同时我们的技术团队也群策群力，积极自主研发、艰苦奋斗，两年内发布并量产了周易(人工智能)、星辰(物联网CPU内核)、山海(IoT平台)等自主研发产品，获得了市场和客户的共同认可。 2019 年合资公司营收年增长近50%，占Arm全球IP业务的27%和营收增长的100%。

但是，正值安谋中国雏鹰展翅之际， 2020 年 6 月初却发生了沸沸扬扬的“换帅门”事件。我们团队亲历和见证了：Arm和厚朴投资联手想罢免董事长和CEO，但公司部分投资人认为董事会决议有争议，并诉诸法律途径予以解决。近日，厚朴投资和Arm英国的部分董事开始派人频繁接触合资公司的客户;并威胁修改、取消与合资公司的现有合同;更甚者，还有董事致电合资公司团队进行针对员工个人的威胁和骚扰。

在这个突发事件中，我们作为普通员工，一直期待着股东纠纷能在法律框架内尽快解决，安谋中国能继续自主发展，团队能无后顾之忧地为中国半导体产业的发展贡献自己的力量。当前国际形势百年未有、复杂多变，又值软银集团出售Arm的动荡时刻，我们真诚地希望各方股东能意识到对客户的伤害将严重影响Arm在中国产业界的声誉，更不利于合资公司的长期发展。

在此，我们呼吁安谋中国的各方股东和董事会能以合法合规的方式参与公司战略决策，不直接干预公司正常经营，不伤害员工的合法权益。安谋中国是中方控股的合资公司，应该遵守中国的法律和履行中国的社会责任。同时，我们也恳请政府各级有关部门关注安谋中国所面临的动荡，及时介入和保护好这把战略资产的钥匙，确保股东争议能够得到合法合理的解决，让我们的合资公司早日回到正轨，团队能安心工作!

此致!

安谋科技(中国)有限公司

技术和业务团队

2020 年 7 月 28 日

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