苹果获天文纪录片《火球》版权 将在100多个地区的Apple TV+上首映

据Variety消息，苹果公司已经获得了天文纪录片《火球》的版权，并将在 100 多个地区的Apple TV+上首映。
《火球》是赫尔佐格与英国教授克莱夫·奥本海默合作完成的项目，聚焦于流星、陨石等天文现象从古至今如何影响着人们对世界的幻想和解读。二人还曾合作拍摄了获得奥斯卡奖提名的南极纪录片《在世界尽头相遇》和获得艾美奖提名的《进入地狱》。
据Variety消息，苹果公司已经获得了天文纪录片《火球》的版权，并将在 100 多个地区的Apple TV+上首映。
《火球》是赫尔佐格与英国教授克莱夫·奥本海默合作完成的项目，聚焦于流星、陨石等天文现象从古至今如何影响着人们对世界的幻想和解读。二人还曾合作拍摄了获得奥斯卡奖提名的南极纪录片《在世界尽头相遇》和获得艾美奖提名的《进入地狱》。
今年将会和iPhone12 一起发布的Apple TV 6，作为一款电视盒子有什么突破呢?消息称将搭载 2018 款iPad pro一样的芯片--A12X，这款芯片就目前而言依旧算最强芯片，排名仅次于A12Z，什么概念?依据芯片巨头酷睿的标准，这款芯片的性能已经处于i5-8300H~i7-8750H之间了，超越了92%的酷睿笔记本。另外网传它的遥控器也不再是传统遥控器的外观了，这次将首次添加一个大面积的显示屏，还有热心网友画出了它的概念图，这似曾相识的感觉，颇?
据外媒最新报道称，苹果今年的重磅更新除了iPhone 12外，另外的重要产品上还有可能是2020年的Apple TV，而这款产品也即将迎来第六代的更新。现在有设计师就根据目前流传的信息，汇总并设计出了
此前有用户反映称Apple Music导致iPhone耗电严重，涉及 iPhone 11 等多款新旧机型。日前苹果支持方面已确认这一问题存在，不过目前唯一的解决方法是恢复出厂设置。
苹果承认Apple Music导致iPhone耗电严重。7 月 13 日消息，此前有用户反映称Apple Music导致iPhone耗电严重，涉及 iPhone 11 等多款新旧机型。这一问题似乎影响了多个版本的 iOS（包括 iOS 13.6 和 iOS 14 Beta ）及所有受支持的 iPhone 型号（和某些 iPad）。
7 月 22 日，Apple Pay 正式支持「江苏交通一卡通 · 苏州」交通卡，即日起至 2020 年 12 月 31 日，用户可享受限时免费开卡（免 20 元服务费）。用 Apple Pay 可享受与实体公交卡相同的本地优惠，并可以通过 Apple Pay 内的中国银联借记卡或信用卡进行加卡和充值。此外，「苏州」交通卡也加入了「交通联合」卡，开通后可以在全国所有加入「交通联合」的城市使用。
今日，苹果官方正式宣布，Apple Store三里屯新店将于 7 月 17 日上午10: 00 开业，新店的地址位于北京三里屯太古里南区 7 号楼，与旧Apple Store三里屯店相邻。
苹果官方正式宣布，Apple Store三里屯新店将于7月17日上午10:00开业，新店的地址位于北京三里屯太古里南区7号楼，紧邻旧的Apple Store三里屯店。苹果全球第一家Apple Store门店于2001年在美国开幕，2003年在日本开设了第一家美国本土以外的门店。苹果在中国的第一家App Store门店2008年7月开幕的北京三里屯太古里店。
今年WWDC上，苹果终于明确表态推出Apple Silicon产品，并将在今年晚些时候的MacBook上首发，替代存续多年的Intel x86处理器。来自国外爆料人a_rumors0000的最新消息，Apple Silicon确定拥有
据外媒报道，自六月初苹果发布i0S13.5. 1 版本后，不少用户反映称 Apple Music耗电严重。即使在没有使用Apple Music情况下，手机耗电量都很大。在苹果技术支持论坛以及其他平台上，已经有超过 2000 名用户反映该问题。
苹果公司公布了一项Apple Pencil新专利，通过一组特殊的光传感器，检测和采样现实中物体的颜色。用Apple Pencil触碰物体之后，绘图应用自动切换到匹配的颜色。
苹果公司在iOS14系统中加入了Apple Car Keys功能，这个功能是可以让用户使用iPhone的数字钥匙功能，代替传统车钥匙来打开汽车，这个功能将率先在宝马部分车型上使用，这里我们来看下具体支持的车型。
知情人士透露，在 9 月 8 日(周二)的 iPhone 12 线上发布会之后，苹果还会在 10 月 27 日揭晓 Apple Glass 与 ARM Mac 新品。@ihacktu 声称，与 iPhone 12 系列智能机一同到来的有新一代 Apple Watch 智能手表和 iPad 平板电脑。此外苹果或在主题演讲期间甩出改进版本的 AirPower 无线充电器，即便早期版本已因某些原因而被取消发布。
苹果在官方上线Apple夏令营居家版，受此次疫情的影响，往年以Today at Apple形式在线下呈现的夏令营活动也被挪至线上进行，从今天起开始注册，为8-12岁的孩子提供免费、有趣的暑期数字化课程。Apple夏令营是一项年度暑假项目，旨在教授孩子对苹果产品的创意和技术技能，今年已经是该项目的第18年。今年的Apple夏令营居家版是一个免费的全数字化创意项目，适合8-12岁的孩子按自己的节奏在家?
苹果 iOS14Beta2 代码显示 ApplePay 可能支持扫描二维码支付。据MacRumors消息，苹果iOS14 测试版中的代码表明，苹果正在开发一项新功能，该功能将使用户可以通过使用iPhone相机扫描二维码或条形码来使用Apple Pay付款。
今日，Apple Pay正式支持江苏交通一卡通·苏州互联互通卡，用户可使用Apple Pay快捷交通模式便捷出行，乘坐公共交通。即日起至 2020 年 12 月 31 日，用户可享受限时免费开卡(免 20 元可退服务费)。
DoNews 7月17日消息（记者 丁凡）近日，苹果向外界公布的一项专利申请，正酝酿为未来的 Apple Pencil 手写笔集成新的功能——通过一组特殊的光传感器，对现实物体的颜色进行检测和采样。专利描述称：“色彩传感器上配备了可测量相应颜色通道的多个光电探测器，且具有一个或多个发光器件。控制电路可让它照亮外部物体，然后根据反射光来检测外部物体的颜色”。简而言之，该专利描述了一种能够精确采集显示物体颜色的传感器。在用户?
面向开发者，今天苹果推出了 iOS 14 Beta 2 测试版更新。在对该系统版本深入挖掘之后，找到了有关于 Apple Watch Series 6 智能手表的相关线索。在测试版中发现了一张疑似 Apple Watch Series 6 的示意图，和目前 Apple Watch 最大的区别在于取消了侧边按钮，而且拥有更窄的边框。
今日，苹果发布了iOS 14 Beta 2 版本，本次测试版主要更新内容包括了：大量汉化、修复小部件、修复bug、提升流畅度等。
在iPadOS14系统中为手写笔Apple Pencil也增加了多个全新的功能，比如涂文字、新手势等等，这里我们来一起看下Apple Pencil在iPadOS14系统下增加的功能介绍。
据外媒PhoneArena消息，Zoom在第二季度创造了新的App Store下载纪录。作为一款视频会议应用软件，Zoom在疫情期间声名大噪。这款软件可以最多同时支持 100 位参与者视频通话。
7 月 26 日外媒报道称，一份印度法院的文件显示，印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案，已对阿里巴巴创始人马云（Jack Ma）作出传唤。报道称，一..
继 7 月 25 日，美国联邦法院将比特币定义为“货币”之后，比特币价格迅速走高。据比特币交易平台Bitstamp报价显示， 7 月 26 日，比特币价格突破..
7 月 22 日，中央网信办、工业和信息化部、公安部、国家市场监管总局四部门在京召开会议，启动 2020 年App违法违规收集使用个人信息治理工作。会议..
7月26日，据媒体报道，陕西西安一名男子花9000多买了一部苹果手机后，没过几天后自称是精神病患者，到店里要求退货。报道称，当事人何先生表示自己..
7月26日消息，据媒体报道，大量印度用户反应，使用微信时会被强制退出，而且无法再登陆。在账号被登出时，用户收到一条来自微信团队的信息，写道：..
金庸小说里的青城派真的存在，但没有余沧海，练的功夫是青城太极;现任青城掌门 50 多岁了，年轻时爱跳霹雳舞，现在爱玩微博、抖音，是个潮男;掌门..
7月26日消息，据国外媒体报道，爆料大神iHacktu透露，苹果将于9月8日发布包括iPhone 12系列在内的新产品。据透露，苹果公司计划9月8日以在线形式举..
Redmi今天官方宣布，Redmi K30i 5G已经全面升级搭载MIUI 12稳定版系统，最低只需1499元就能体验5G网络、MIUI 12系统。Redmi K30i 5G发布于今年5月..
当你看到这篇文章的时候，证明你正在使用网络，截止到2019年底，我国的移动互联网用户规模已经达到了13.19亿，这占据了全球网民总量的32.17%。如此..
印度当地时间7 月 26 日，一份印度法院文件显示，印度首都新德里的一家法院因一起前雇员诉讼案，已对阿里巴巴创始人马云作出传唤。..
今晚8：30，周杰伦将在快手开启自己的直播首秀。近几日，关于他直播的消息占据了各个网络平台的头条。不仅如此，北京、上海、广州等一线城市的 12..
7月26日，据外媒报道称，当地时间周六，微信正式限制其在印度的用户发送和接收消息。微信在给用户的通知中称，“根据印度法律，我们目前无法为您提..
外媒7月26日报道称，一份印度法院的文件显示，印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案，已对阿里巴巴创始人马云（Jack Ma）作出传唤。报道称，一名..
上海海思宣布，基于海思SoCWi-Fi IoT芯片的荣邦智能AI语音模组方案正式量产，搭载于格力电器的AI语音空调“月亮女神”。这次基于国产自..
今年6月29日，印度电子信息技术部日宣布，出于“安全”考虑，在印度市场禁止使用微信、TikTok(海外版抖音)、茄子快传、UC浏览器、快手、..
7月26日消息，小米商城Redmi K30 Pro全新新配色水色天光今日开启预约，将于明日上午10点首卖。据了解，此次开启预约的是8GB+128GB版本，到手价仅2..
低价走向，成为今年iPhone的关键词之一。此前有消息称，iPhone 12除了5G版之外，还会推出更加便宜的4G版，进一步拉低入手门槛。有国外博主根据已知..
高考放榜之后，很多人都在抖音上刷到了“女孩考上清华后跪谢爸爸”的视频。这些视频经过大V转发之后，迅速在全网传播，点赞量很快突破百..
据国外媒体报道，美国宇航局（NASA）和美国太空探索技术公司SpaceX计划今年9月份正式执行载人航天任务，将4名航天员送入太空。据悉，这项任务名为..
“周杰伦要表演魔术了!爷青回!”自快手官宣周杰伦将在今晚8： 30 开启直播首秀后，微博上的粉丝们就已经是奔走相告的过年氛围。作为出道 20 年的国..