苹果获天文纪录片《火球》版权 将在100多个地区的Apple TV+上首映

据Variety消息，苹果公司已经获得了天文纪录片《火球》的版权，并将在 100 多个地区的Apple TV+上首映。

《火球》是赫尔佐格与英国教授克莱夫·奥本海默合作完成的项目，聚焦于流星、陨石等天文现象从古至今如何影响着人们对世界的幻想和解读。二人还曾合作拍摄了获得奥斯卡奖提名的南极纪录片《在世界尽头相遇》和获得艾美奖提名的《进入地狱》。