雷军人民日报撰文：计划5年投入500亿元 加大科技创新力度

今日，小米董事长兼CEO雷军在人民日报撰文，在文中，雷军表示，计划 5 年投入 500 亿元资金规模，继续加大科技创新力度，使人工智能物联网成为贯穿智能生态全产品、全平台、全场景的服务能力。
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今日，小米董事长兼CEO雷军在人民日报撰文，在文中，雷军表示，计划 5 年投入 500 亿元资金规模，继续加大科技创新力度，使人工智能物联网成为贯穿智能生态全产品、全平台、全场景的服务能力。
随着人们对人工智能探索的不断深入，AI的场景化落地成为实现科技赋能的关键，我国AI教育的市场规模也在不断扩大。作为科技深度融合教育的先锋探索者，掌门一对一深耕AI赋能领域，实现教育智能化为教育降本增效，受到央视、《人民日报》等多家权威媒体的高度称赞。无论拥有多么强大的技术力量，作为教育企业的首要目的一定是要保证教学的高质量。在师资建设方面，掌门一对一建立了严格的教师筛选机制和场下培训体系，除了以不超过6%
【TechWeb】7月3日消息，腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀今天接受人民日报《大咖有话》栏目专访，以腾讯视频为缩影，从商业模式、内容战略和未来布局等方面，讲述了在存量竞争时代下视频平台突围之路。腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀做客人民日报《大咖有话》孙忠怀表示，视频平台应该在可控的成本下探索行业的长期成长性，并以良性有序的生态模式带动行业可持续发展。面对市场增量放缓、广告预算紧缩等行业难题，如何保障
6月29日消息，小米宣布旗下首款超高端电视新品大师系列将于7月2日发布。小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，小米超高端OLED显示非常惊艳。从海报来看，小米首款超高端OLED显示的关键
7月2日晚，雷军在微博晒出自己购买的友商新机Redmi 9，精致的让他有点惊讶。雷军自称，最近一两年比较少关注入门机，前几天在小米商城上预订了一台Redmi 9，获赠了一个耳机。“今天收到后
想要做好工作，必须有个好身体。现代社会压力大，雷军建议，大家要多运动，有一个健康的身体，才能更好的为工作和生活奋斗。日前，雷军在个人抖音号晒出了一段小米科技园健身房的体验视频。
7月6日消息，高考在即，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军为高考考生送上祝福。雷军表示，33年前我和大家一样，怀着兴奋而又忐忑不安的心情踏入考场。当时我给自己鼓劲，放轻松一点，考的都
雷军越来越喜欢在微博怀旧了。19日晚，他晒出动态，自曝收拾东西找到了一台米1，并拍照留念上传，和网友分享“这个后盖很漂亮吧”。有细心米粉指出，这是小米当年推出的蒙德里安
6月29日消息，小米首款超高端OLED电视大师系列将于7月2日发布。小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，大师系列OLED电视画质惊艳，如果没有亲眼看到，很难体会到那种感受。官方强调，
小米集团创始人雷军发布视频为即将参加高考的学子加油。
时间过得太快，想不到苹果创始人乔布斯已经去世9年了，这也意味着库克担任CEO也有9年时间了，2021年他跟苹果签订的合同就到期了，是走是留现在还没官方说法。不过已经有网友喊话小米和雷军，建议
当下，安卓旗舰机不断往“大而全”发展，功能越来越多，配置越堆越高。但这些功能配置都是必须的吗？今日，雷军在微博上向网友询问：“现在旗舰机堆的功能越来越多，设计难度和
今日凌晨，雷军微博发了一条“Just beat it”，求教如何翻译，引发热议。来感受下：“Just beat it”来自于迈克尔·杰克逊的《Beat It》，有网友调侃：“暗
6月26日消息，小米集团董事长兼CEO雷军分享了自己最喜欢的三款手机。第一款是小米MIX 2 Unibody全陶瓷版本，雷军表示这款手机采用的是全陶瓷机身，是业界首款采用Unibody全陶瓷的旗舰，工艺非
想要在全小区出名，试试入手Redmi 98寸大彩电。雷军今天上午在微博分享了小米方面采取吊装为用户送货入户98寸电视的视频，并幽默留言“买个98寸电视，全小区都会认识你 [酷][酷]”。
天眼查数据显示，近日，湖北珞珈梧桐创业投资有限公司发生工商变更，雷军卸任董事。但雷军仍为该公司股东，持股比例为4%。湖北珞珈梧桐创业投资有限公司成立于2014年4月，注册资本1亿，法定代表人为陈作涛，公司经营范围包括创业投资；对高新技术企业投资；投资管理；投资咨询等。天眼查股东信息显示，该公司第一大股东为北京方圆和光投资管理有限公司，持股比例为40%。据珞珈梧桐官网，珞珈梧桐是一家?
今日，小米电视正式宣布首款超高端新品——“大师”系列，新品将于7月2日下午发布。按照官方说法，这一次，不惜成本对标国际高端品牌，使音画体验全面突破，以“大师&
DoNews 7月13日消息（记者 刘文轩）天眼查数据显示，近日，北京金山奇剑数码科技有限公司发生工商变更，雷军退出执行董事，由邹涛接任。北京金山奇剑数码科技有限公司成立于2005年8月，注册资本150万人民币，法定代表人为邹涛，公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品等。天眼查股东信息显示，该公司工商披露的股东中?
7月3日消息，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军表示，Redmi K30 Pro试用一个星期后，体会最深的是设产品做得非常细致。我已经把我自己的使用体验和大家的意见完整反馈给了Redmi产品部，我相信
6月30日晚间，雷军分享了上手Redmi K30 Pro变焦版的心得体会。雷军表示，我们在讨论产品的时候，有一些米粉超爱真全面屏。在屏下相机技术还不太成熟的时候，做弹出前置相机方案是唯一的方案。
7月10日，深圳市消委会公布了2020年路由器比较试验报告，此次共比较了10款样品，涉及品牌有：小米、普联、华为、领势、网件、华硕、水星、腾达、360、友讯。其中，小米路由器AX3600获得&ldquo
按照Filecoin官方给出的项目路线图，最高奖励达 400 万filcoin的大矿工测试大赛将在 8 月 3 日左右拉开帷幕。毫无疑问，这将成为整个filecoin挖矿..
近日，由iDigital China举办，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会战略支持的ADMIC汽车数字化&营销创新峰会暨金璨奖颁奖盛典在上海完美落幕。云从..
这是一个数据为王的时代 新基建中，无论是5G、人工智能或是大数据中心等，所有领域都是以庞大的数据作为支撑;通过大量的数据解读，分析趋势，预判..
2020年7月23日，在今天有一个重大的好消息那就是咱们天问一号的火星探测器成功进入预定轨道，这无疑是令人振奋的，这也是咱们航天领域的一次里程碑..
近日，NANK南卡官网上架了一款新的TWS耳机——NANK南卡LITE， 7 月 30 日正式发售!外观上，这款耳机采用了纯色的机身，黑白两色，充电盒采用鹅卵石..
近日数码圈热闹非凡，一个个新品接踵而来，其中国产top3 的耳机品牌南卡在 7 月 15 日发布了新款NANK南卡LITE半入耳式蓝牙耳机，NANK南卡LITE搭配..
南卡作为国内成长最快的耳机品牌之一，致力于为用户呈现出品质卓越，佩戴舒适，时尚美观的高性价比耳机，就在近期推出了全新的NANK-LITE半入耳式耳..
很多家装消费者都遇到过这样的情况：确定家装风格后，想要搭配一套视觉风格统一又兼具设计感的家装方案，于是自己费尽千辛万苦搜罗各式家具，安装..
7月23日，人民日报刊发了小米CEO、董事长雷军的文章，雷军呼吁企业家要打好数字经济这张牌，释放我国超大规模市场的巨大潜力，小米公司将在未来5年..
试问所有酒店投资人，谁今年最大的梦想不是满房？ ——兰欧说高考刚刚结束没多久，兰欧青岛五四广场店就传来了最新捷报——连续 11 天满房、单日营..
iPhone12 或推迟至10月底发布。据 Mac Otakara 消息，苹果 2020 年 iPhone 发布将会推迟至 10 月底。正常情况下，苹果会在 9 月初发布 iPhone，但..
有人说，互联网是第四次工业革命，而移动互联网将此次工业革命推向了高潮。 在这样的背景之下，年轻一代人的生活中离不开互联网和电子产品，他们的..
针对“用假人充当安检员”一事， 7 月 22 日，中通快递集团发布声明称，河南鹿邑县快递网点违法违规操作，向客户和公众致歉。声明表示，已要求涉事..
当春暖花开成为过去，随之而来的便是炎炎夏日，解暑的需求往往带来的是旅游的“洪峰”，海岛游、漂流游、水上世界等等都为夏日清凉游做足了准备，..
近日，杭州市面向全社会退役军人举办了首届退役军人创新创业大赛，粉象生活作为本次军创大赛独家授权直播平台参会，并有幸成为西湖区退役军人孵化..
本文根据神策数据数字营销经理罗彦博《如何正确使用漏斗分析提升转化》直播整理而成。本文主要内容如下： 通过漏斗分析做SEM实时调整 推广落地页的..
在北京工作5年的李先生先后搬家6次，每次搬家都是一次重大“迁徙”。东西多，出租车和小轿车都装不下，太犯愁。路边找车价钱不透明，物品弄坏了、..
漫长的暑假即将开始，学霸们总会抓紧一切时间查漏补缺，比你优秀的人还在努力，我们如何能停止前进的脚步？想不想趁着假期给自己悄悄充电，然后在..
说到热水器你第一反应是什么?是四四方方的冰冷机器,还是为了家装美观而隐蔽在柜子里的家电?为了体验更舒适更智能的洗浴生活,在热水器的选择上,大..
昨日晚间，针对“谢娜微信登不上去”一事，腾讯客服回应称，微信有安全风控机制确保帐户安全，娜姐反馈的问题已经核实处理，该帐号现已恢复正常。..