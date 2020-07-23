雷军人民日报撰文：计划5年投入500亿元 加大科技创新力度

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雷军人民日报撰文：计划5年投入500亿元 加大科技创新力度

2020-07-23 14:00 · 稿源：站长之家

今日，小米董事长兼CEO雷军在人民日报撰文，在文中，雷军表示，计划 5 年投入 500 亿元资金规模，继续加大科技创新力度，使人工智能物联网成为贯穿智能生态全产品、全平台、全场景的服务能力。

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