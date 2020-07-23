雷军人民日报撰文：计划5年投入500亿元 加大科技创新力度

随着人们对人工智能探索的不断深入，AI的场景化落地成为实现科技赋能的关键，我国AI教育的市场规模也在不断扩大。作为科技深度融合教育的先锋探索者，掌门一对一深耕AI赋能领域，实现教育智能化为教育降本增效，受到央视、《人民日报》等多家权威媒体的高度称赞。无论拥有多么强大的技术力量，作为教育企业的首要目的一定是要保证教学的高质量。在师资建设方面，掌门一对一建立了严格的教师筛选机制和场下培训体系，除了以不超过6%