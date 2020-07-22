网信部门责令关闭一批恶意营销账号 二季度关闭违法网站2686家

​网信办约谈学而思网校APP负责人。 7 月 13 日，此前据人民日报客户端报道，从国家网信办了解到， 2020 年暑期在即，为给广大未成年人营造健康的上网环境，推动网络生态持续向好，国家网信办决定即日起启动为期 2 个月的「清朗」未成年人暑期网络环境专项整治。