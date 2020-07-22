网信部门责令关闭一批恶意营销账号 二季度关闭违法网站2686家

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网信部门责令关闭一批恶意营销账号 二季度关闭违法网站2686家

2020-07-22 10:00 · 稿源：站长之家

据央视新闻报道，全国网信系统二季度约谈网站 1009 家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站2686家。各级网信部门针对部分账号为获取流量和广告，诋毁抹黑英烈、冒用权威人士发布谣言、大打色情“擦边球”以及“标题党”“黑公关”等恶意营销行为，责令相关网站平台依法依约关闭“深度解读”“黑幕爆料室”“每日速递热闻”“缘见有约”等一批恶意营销账号

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