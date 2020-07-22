网信部门责令关闭一批恶意营销账号 二季度关闭违法网站2686家

据央视新闻报道，全国网信系统二季度约谈网站 1009 家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站2686家。各级网信部门针对部分账号为获取流量和广告，诋毁抹黑英烈、冒用权威人士发布谣言、大打色情“擦边球”以及“标题党”“黑公关”等恶意营销行为，责令相关网站平台依法依约关闭“深度解读”“黑幕爆料室”“每日速递热闻”“缘见有约”等一批恶意营销账号。
据央视新闻报道，全国网信系统二季度约谈网站 1009 家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站2686家。各级网信部门针对部分账号为获取流量和广告，诋毁抹黑英烈、冒用权威人士发布谣言、大打色情“擦边球”以及“标题党”“黑公关”等恶意营销行为，责令相关网站平台依法依约关闭“深度解读”“黑幕爆料室”“每日速递热闻”“缘见有约”等一批恶意营销账号。
今日，斗鱼方面公布数据称，今年3月，《网络信息内容生态治理规定》正式施行，从3月起，斗鱼直播平台对直播内容进行了分类巡查和整治，针对色情三俗、造谣传谣、侵权假冒、标题党等六大类恶意营销账号进行了全面深度排查，对问题账号进行了从重、从快处理。
【TechWeb】7月6日消息，今年5月至6月，在国家网信办统一部署，北京市委网信办的统一安排下，快手平台开展网络恶意营销账号专项整治行动，截至目前，平台累计清理违规账号3125个。据快手方面介绍，平台重点针对恶意炒作、“封面党”、造谣传谣、侵权假冒、低俗色情等5类恶意营销账号进行全面清理，对问题账号从严从重打击处置。平台通过技术主动拦截、专项集中审核和引导用户举报等多种方式，加强内容治理；根据恶意营销号违规情?
今年 5 月至 6 月，在国家网信办统一部署，北京市委网信办的统一安排下，快手平台压实企业主体责任，深入开展网络恶意营销账号专项整治行动，取得显著成效。截至目前，平台累计清理违规账号 3125 个，社区环境得到进一步净化。快手有关负责人介绍，自专项整治行动启动以来，快手平台由风控、安全、审核等相关部门成员联合组成的专班小组，对平台内恶意营销账号情况进行全面梳理。结合平台特点，快手重点针对恶意炒作、“封面党”、
今日，“网信中国”公众号发文称， 3 月 1 日《网络信息内容生态治理规定》正式施行后，按照国家网信办统一部署，各网站平台对照《规定》要求深入开展自查自纠，结合本网站本平台特点有针对性地加强网络生态治理工作，取得一定成效。
【TechWeb】6月23日消息，广东网信办官方微信公号发文称，6月22日，在国家网信办指导下，广东网信办会同省“扫黄打非”办、省教育厅、省公安厅、省文化和旅游厅、省广电局以及广州市网信办，依法约谈虎牙直播负责人，针对虎牙直播平台存在传播低俗庸俗内容、借助免费“网课”推介“网游”、未能有效履行企业主体责任等问题，责令其立即开展全面整改、暂停“推荐”“视频”“陪玩”等主要频道内容更新、严肃处理相关责任人，并依法
6 月 23 日上午，「网信中国」微信公众号发布通告称，国家网信办已指导属地网信办依法约谈处置虎牙、斗鱼等 10 家网络直播平台。
网信办约谈学而思网校APP负责人。 7 月 13 日，此前据人民日报客户端报道，从国家网信办了解到， 2020 年暑期在即，为给广大未成年人营造健康的上网环境，推动网络生态持续向好，国家网信办决定即日起启动为期 2 个月的「清朗」未成年人暑期网络环境专项整治。
7月13日，国家网信办发布关于开展2020未成年人暑期网络环境专项整治的通知，其中包括重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题。国家网信办针对&ldqu
7月13日，网信中国微信公众号发布消息，国家网信办启动2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治，同时近日国家网信办针对“学而思网校”APP存在低俗视频、教唆早恋内容等突出问题，指导北京市网信办会同属地教育主管部门，依法约谈网站负责人，责令限期整改，完善信息安全制度，加强内容审核，切实落实主体责任。
今日，网信中国公众号发文称， 2020 年暑期在即，国家网信办决定即日起启动为期 2 个月的“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。国家网信办有关负责人介绍，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品
7月13日，网信中国在其微信公众号上发布《关于开展2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治的通知》，在该通知中介绍为给广大未成年人营造健康的暑期上网环境，国家网信办决定即日起开展为期 2 个月的“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。
6月23日消息，国家网信办官网消息，近期，国家网信办会同相关部门对国内31家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，着力把网络直播专项整治和规范管理工作引向深入。经查，“虎牙直播”“斗鱼直播”“哔哩哔哩”“映客直播”“CC直播”“疯播直播”“欢乐直播”“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频”等10家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题，未能有效履行企业主体责任。国家网信办指导属地网信办依法依规?
6月23日网信中国发文称，近期，国家网信办会同相关部门对国内 31 家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，虎牙直播、斗鱼直播、哔哩哔哩、映客直播、CC直播、疯播直播、欢乐直播、花椒直播、西瓜视频、全民小视频等10家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题，未能有效履行企业主体责任。
近期，国家网信办会同相关部门对国内 31 家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，着力把网络直播专项整治和规范管理工作引向深入。经查，“虎牙直播”“斗鱼直播”“哔哩哔哩”“映客直播”“CC直播”“疯播直播”“欢乐直播”“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频”等 10 家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题
【TechWeb】6月29日消息，据“网信中国”发布的消息，3月1日《网络信息内容生态治理规定》正式施行后，按照国家网信办统一部署，各网站平台对照《规定》要求深入开展自查自纠，结合本网站本平台特点有针对性地加强网络生态治理工作，取得一定成效。自查自纠期间，各网站平台认真梳理薄弱环节和漏洞短板，从机制、队伍、产品、技术等不同维度发力，多措并举推动生态治理取得新进展。有的网站平台抓紧建章立制，弥补制度漏洞，如百?
【TechWeb】6月23日消息，北京网信办官方微信公号发布消息称，根据国家网信办等8部门开展的网络直播专项整治和规范管理工作统一部署，在国家网信办指导下，6月22日，北京市互联网信息办公室依法约谈“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频”3家属地网络直播平台相关负责人，针对平台存在的传播低俗庸俗内容、未能有效履行企业主体责任问题，责令3家网络直播平台自6月23日0时至7月8日0时限期整改，整改期间暂停新用户注册、全面清理
今日，国家网信办宣布即日起至 8 月末开展为期 2 个月的“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治。大力整治影响青少年健康上网的突出问题，通过深入清理一批有害信息，处置一批违法违规网站账号，查办曝光一批典型案例，及时回应群众关切，推动网络生态持续向好，切实保障未成年人权益不受侵害。
据“网信浙江”公众号消息， 6 月 22 日，浙江省网信办在国家网信办的指导下，依法约谈“欢乐直播”“疯播直播”等 2 家网络直播平台负责人，针对平台存在传播低俗庸俗内容、未加强平台用户管理等问题，分别责令 2 家平台自 6 月 23 日 0 时起暂停新用户注册 15 日和 30 日，全面清理违法违规信息
据国家网信办有关负责人介绍，此次专项将重点整治学习教育类网站平台和其他网站的网课学习版块的生态问题，深入清理网站平台少儿、动画、动漫等频道的不良动画动漫产品，严厉打击直播、短视频、即时通讯工具和论坛社区环节存在的涉未成年人有害信息，从严整治青少年常用的浏览器、输入法等工具类应用程序恶意弹窗问题，严格管控诱导未成年人无底线追星、拜金炫富等存在价值导向问题的不良信息和行为，集中整治网络游戏平台实名制?
今日，“网信北京”公众号发文称，根据国家网信办等 8 部门开展的网络直播专项整治和规范管理工作统一部署，在国家网信办指导下， 6 月 22 日，北京市互联网信息办公室依法约谈“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频” 3 家属地网络直播平台相关负责人
7月21日，苹果宣布在2030年前，整个业务、生产供应链、产品生命周期要实现碳中和的计划。苹果CEO库克表示，到 2030 年，Apple 的整个业务将实现碳..
虽然上周沃尔玛宣布从 7 月 22 日开始，将要求全美范围内的顾客在其门店内都要佩戴口罩，但遇到拒绝戴口罩的顾客，沃尔玛表示不强行阻止其进店。..
第一届“多多农研科技大赛”决赛在云南昆明正式启动，经过激烈角逐进入决赛的 4 支AI队伍，和来自中国草莓种植强县的 4 支顶尖农人队伍齐聚， 54 ..
7 月 22 日，Apple Pay 正式支持「江苏交通一卡通 · 苏州」交通卡，即日起至 2020 年 12 月 31 日，用户可享受限时免费开卡（免 20 元服务费）。..
2020年7月22日，绝地求生正式服在今天开启了停机维护，维护的内容是第8赛季的更新，维护时间为10个小时，从早上的8点半开始，也就是说到下午的5点..
很多用户在平时在发微信时都会遇到一个问题，原本是要撤回消息，却不小心点了删除。而遭新更新的7.0. 17 版本中，微信解决了这个问题，直接取消了..
近日消息，国内最大的二手奢侈品交易平台红布林PLUM（以下称：红布林）宣布任命珠宝配饰鉴定专家林木春担任平台珠宝配饰事业战略顾问，将同平台一..
7月22日消息，今天早间，PP体育、体奥动力联合发布“2020中超权利联合声明”称，任何机构或个人未经PP体育书面授权及同意，均不得在中国大陆地区范..
作家加缪曾说，对未来的真正慷慨，是把一切都献给现在。身处数字经济发展滚滚向前的浪潮，拿到数字经济的入场券，从未像今天一般重要。“互联网+”..
今年的港股打新可谓异常火爆，中签收益也是屡创新高： 欧康维视生物-B(01477.HK)，中签一手赚 15000 港元 思摩尔(06969.HK)，中签一手赚 12500 港..
据Bitcoinist消息，在 6 月 2 日跌至 8600 美元后，比特币已经反弹到 9700 美元，收复了一个又一个支撑位。这一走势让分析师确信，比特币未来还会..
近日，红布林PLUM（以下称：红布林）宣布享誉国内外钟表行业的钟表专家潘箭正式加入二手奢侈品交易平台红布林，成为红布林腕表事业战略顾问。潘箭..
7 月24- 26 日，华为DIGIX数字生活节将在华为全球旗舰店·上海南京东路举行。凭借独创的全场景体验、有温度的人文活动体验及贴心的生活服务，华为..
作为全球知名的区块链存储项目，Filecoin自诞生之初就受到行业的高度关注，其将于 2020 年下半年主网上线的消息成为今年最热门的币圈话题之一。主..
近日，知名第三方数据机构艾媒发布《 2020 年 6 月中国手机APP榜单》。榜单显示，妈妈网孕育位居 124 名，而在育儿亲子类目，妈妈网孕育以排名月活..
在线教育、线上办公、无接触配送等，疫情期间数字经济新业态新模式快速发展。日前，国家发展改革委等 13 部门联合发布《关于支持新业态新模式健康..
距离全面二孩政策的实施已经有四年的时间，尤其是当数量庞大的八零九零后进入婚育高峰期，我国的新生儿有了大幅度的增长，中国由此开始进入第四次..
2020 年 7 月 17 日北京互融时代软件有限公司（以下简称互融云）成功中标由顺丰控股的全资子公司融易链科技（深圳）有限公司（以下简称融易链）的..
7月22日消息，vivo iQOO Z1航海王联合定制版手机在今天10点正式在天猫首发，售价2498元，限量开售。iQOO Z1航海王版手机为配置全网通的8GB+128GB版..
购物时到底是分期还是全款？根据万卡小编目前的数据分析，很多年轻人可能毫不犹豫地选择了分期，而对于一些年长的人特别推崇“全款”方式，那么全..