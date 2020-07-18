互联网贷款新规落地实施：个人消费贷授信不超过20万

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 互联网贷款最新资讯 > 正文

互联网贷款新规落地实施：个人消费贷授信不超过20万

2020-07-18 11:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日 消息:7 月 17 日，中国银保监会宣布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》已于 2020 年 4 月 22 日经中国银保监会 2020 年第 4 次委务会议通过。现予公布，自公布之日起施行。

《办法》规定，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币 20 万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。

中国银行保险监督管理委员会可以根据商业银行的经营管理情况、风险水平和互联网贷款业务开展情况等对上述额度进行调整。

投资，金钱，融资

商业银行应在上述规定额度内，根据本行客群特征、客群消费场景等，制定差异化授信额度。商业银行应根据自身风险管理能力，按照互联网贷款的区域、行业、品种等，确定单户用于生产经营的个人贷款和流动资金贷款授信额度上限。

对期限超过一年的上述贷款，至少每年对该笔贷款对应的授信进行重新评估和审批。

在贷款支付和资金用途管理方面，银保监会明确，商业银行对符合相应条件的贷款应采取受托支付方式，并精细化受托支付限额管理。贷款资金用途应当明确、合法，不得用于房产、股票、债券、期货、金融衍生品和资产管理产品投资，不得用于固定资产和股本权益性投资等。如发现贷款用途违法违规或未按照约定用途使用的，应当采取措施提前收回贷款。

在过渡期安排方面，按照“新老划断”原则设置过渡期，过渡期为《办法》实施之日起 2 年。

网友热搜:

互联网贷款定义在线互联网贷款平台互联网贷款管理办法互联网贷款公司排名互联网贷款整治互联网贷款平台排行互联网贷款平台有哪些
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
荞麦疯长 抖音影视号 对马岛之魂俳句 对马岛之魂蒙古珍宝 圆通速递业务 圆通速递营收 对马岛之魂神社位置 喜马拉雅年会员 爱奇艺联名会员 笔记本内存 中石油能量站 空调节能 蔚来汽车评级

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM