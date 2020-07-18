NASA宇航员将于8月2日乘坐SpaceX载人龙飞船返回地球

据外媒报道，NASA宇航Bob Behnken和Doug Hurley暂定于 8 月 2 日乘坐SpaceX的载人龙飞船(Crew Dragon)返回地球。目前，NASA计划让现在国际空间站上的二人组在 8 月 1 日登上载人龙飞船。NASA局长吉姆·布里登斯汀表示，两位宇航员将在第二天的某个时候返回地面，他指出天气将是决定返回日期的主要因素。
据外媒报道，NASA宇航Bob Behnken和Doug Hurley暂定于 8 月 2 日乘坐SpaceX的载人龙飞船(Crew Dragon)返回地球。目前，NASA计划让现在国际空间站上的二人组在 8 月 1 日登上载人龙飞船。NASA局长吉姆·布里登斯汀表示，两位宇航员将在第二天的某个时候返回地面，他指出天气将是决定返回日期的主要因素。
【TechWeb】7月7日消息，据国外媒体报道，SpaceX日前完成了对其星际飞船原型SN5的压力测试，该公司计划于当地时间7月8日对该原型的Raptor引擎进行静态点火测试。SN5是SpaceX的第五艘全尺寸星际飞船原型，自2019年初开始建造。这艘原型于6月30日晚些时候开始第一轮测试，一直持续到7月1日清晨。据悉，SpaceX首先对SN5进行了环境温度压力测试，几个小时后，又对其进行了低温防辐射测试。根据公布的时间表，该公司将在7月8日早些时候
DoNews7月12日消息（记者 程梦玲）时间7月12日上午消息，据外媒报道，当地时间7月11日，SpaceX再次推迟了最新的星链卫星发射，理由是需要对任务中的猎鹰9号火箭进行更多检查。这家总部位于加利福尼亚州的火箭制造商计划于美国东部时间周六上午10点54分，从佛罗里达州发射57颗星链卫星和两颗BlackSky地球全球观测卫星，此次发射也是共乘（rideshare）任务的一部分。但就在发射前一个多小时，SpaceX通过Twitter宣布任务取消。新的发?
【TechWeb】7月9日消息，据国外媒体报道，由于天气原因，美国太空探索技术公司SpaceX取消了原定于当地时间周三进行的“星链”（Starlink）卫星发射任务。据悉，SpaceX原本计划在佛罗里达州卡纳维拉尔角发射第10批“星链”互联网卫星。但由于天气原因，此次发射再次被推迟。该公司在发射前约10分钟发布推文称，一旦确认，将宣布新的目标发射日期。据悉，第10批“星链”卫星最初定于当地时间6月28日发射，但在发射前几个小时被取消?
美国太空探索技术公司(SpaceX)计划开始建造“浮动太空港”，其建造目标是为超重型运载火箭提供发射场进行发射和回收，这一工程不仅支持向月球、火星发射火箭，还可展开超音速全球“点对点”旅行。
据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX位于博卡奇卡的星际飞船制造厂引入了一台波士顿动力公司（Boston Dynamics）的四足机器人Spot。一段新视频显示，博卡奇卡工厂的一名SpaceX员工带着一台波士顿动力公司开发的Spot机器人在四处走动，这说明该工厂引入了一台Spot机器人。目前尚不清楚SpaceX打算如何使用这台Spot机器人，该公司很可能用它来协助建造和测试星际飞船原型。值得注意的是，波士顿动力
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，火星协会创始人罗伯特·祖布林（Robert Zubrin）表示，SpaceX将与美国宇航局（NASA）合作在2030年之前将人类送上火星。祖布林是美国太空探索技术公司SpaceX的CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的导师，他被认为是激励马斯克将目光投向火星的人。外媒报道称，要想登陆火星，SpaceX和美国宇航局需要进行密切合作。目前，SpaceX已经在私人太空旅行方面取得了很大成功。今年5月底的时候，该公司成
【TechWeb】7月12日消息，据外媒报道，当地时间7月11日，因恶劣天气原因，SpaceX再次推迟了最新的星链卫星发射。SpaceXSpaceX公司的“猎鹰9号”此前定于7月8日从佛罗里达州发射，但由于恶劣天气原因，发射被迫取消。7月9日，SpaceX宣布新的发射时间定为美国当地时间7月11日上午10时54分在佛罗里达州肯尼迪航天中心举行，但今天这一计划再次推迟。 SpaceX在Twitter上写道：“原定于今天的第十次星链发射任务确定取消，以便于团队?
【TechWeb】6月30日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX的首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）暗示，他将在今年9月份举办每年一度的星际飞船（Starship）更新活动，届时可能会展示该公司过去12个月在德克萨斯州南部火箭工厂取得的进展。SpaceX是获得美国宇航局（NASA）总计10亿美元资助的三家公司之一，它将开发能够将货物和人类送往月球的登月系统。据悉，该公司将用星际飞船作为着陆器，而这艘飞船将通过
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，美国联邦通信委员会（FCC）批准了美国太空探索技术公司SpaceX的“星链（Starlink）路由器”。据外媒报道，SpaceX向FCC提交的文件披露了SpaceX的卫星宽带业务“星链”使用的WiFi路由器计划。据悉，这款路由器将把一个外部卫星天线或终端连接到屋内的任何电脑或电话上。此外，这些文件还透露了这款路由器的尺寸和形状。据悉，这款路由器将是三角形。从底座上的标识看，这款三角形路由器的?
SpaceX原定于美国东部时间 7 月 11 日星期六上午 10 点 54 分(北京时间 7 月 11 日22： 55 分)发射的卡纳维拉尔角猎鹰 9 号火箭“星链”卫星发射任务再次被推迟，这是本周第二次推迟发射计划，上一次原定时间为当地时间的周五。
7 月 14 日，一名大学生在推特上发布了SpaceX家庭宽带终端Starlink的照片。这些照片最早是Reddit社区从Starlink网站源代码发现的。SpaceX创始人马斯克在回复中形容这些终端看起来像是“棍子上的不明飞行物”，并证实了它们的真实性。
Space X宣布再次推迟发射第 10 批“星链”卫星，新的发射时间尚未公布。在下一次发射任务中，Space X将会发射 57 颗星链卫星和 2 颗Blacksky公司的遥感卫星。据悉，这批星链卫星将会配备遮阳板以降低卫星反光对于科学观察的干扰。
6月19日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX正计划建造一个浮动太空港（floating, superheavy-class spaceports）。SpaceX外媒发现，SpaceX正在招募相关工程师，并公布了这一发现。SpaceX创始人埃隆?马斯克在社交网络上回应称，SpaceX正计划建造浮动太空港，可为其超重型运载火箭提供发射场地，进行发射和回收，未来不但支持向月球、火星发射火箭，还可以支持超音速环球旅行。太空港具体地点目前还未敲?
【TechWeb】6月28日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，美国太空探索技术公司SpaceX在推特上宣布，推迟发射第10批“星链”（Starlink）互联网卫星，因为需要额外时间进行发射前的检查。据报道，SpaceX将发射57颗“星链”卫星和2颗BlackSky卫星，这2颗BlackSky卫星将用于BlackSky的地球成像和数据分析服务。据悉，这批“星链”卫星都会配备可展开的遮阳板系统，以限制卫星的整体反射率，因为它的运行位置距地球相对较近，并且会?
据 CNBC 消息，SpaceX 已在加拿大申请电信牌照。加拿大广播电视和电信委员会网站上显示，SpaceX 正在寻求基本国际电信服务牌照，这将授权该公司在加拿大和另一个国家之间传输电信流量。此举可能有助于该公司将高速互联网带到加拿大偏远地区的计划。
马斯克称“六月节”将成为特斯拉、SpaceX假期凤凰网科技讯 北京时间6月20日消息，亿万富翁埃隆·马斯克(Elon Musk)周五发布推文称，“六月节”将被列为旗下公司特斯拉和SpaceX的美国假期。“六月节在6月19日，旨在庆祝美国废除奴隶制。大约两个小时后，SpaceX总裁格温·肖特维尔(Gwynne Shotwell)向全公司发送邮件，澄清了马斯克的这一说法。肖特维尔称，从明年开始，“六月节”才会被作为公司的官方假期，同时她还向员工通知了公?
6月22日消息，据国外媒体报道，埃隆?马斯克（Elon Musk）旗下的美国太空探索技术公司SpaceX已向加拿大电信监管机构申请了电信牌照，该公司计划通过卫星向该国乡村地区提供高速互联网服务。加拿大广播电视和电信委员会（CRTC）网站显示，SpaceX正在寻求基本国际电信服务（BITS）牌照。此举可能有助于该公司将高速互联网带到加拿大偏远地区的计划。据外媒报道，SpaceX准备今年向美国北部和加拿大提供“星链”（Starlink?
经历了近50年，半个世纪之久，美国又考虑再次踏上月球了，所不同的是，这次登月计划中，还多了日
英雄联盟云顶之弈10.14版本中，暗星宇航员这个阵容还是比较好用的，现在这个版本正属于强势的阵容，下面局来为大家分享一下云顶之弈10.14版本的上分阵容搭配攻略。
苹果iPadOS14是目前最新的iPadOS，这个系统加入很多个全新的功能，那么iPadOS14什么时候会更新，更新推送时间是几月份呢，以下我们来看下本次发布的iPadOS14详细介绍。
《办法》规定，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币 20 万元，到期一次性还本的，授信期限不超过一年。..
如果你更新到最新的版本，你的Windows 10收到了可能系统卡顿的通知警告了吗？据外媒报道称，在升级Windows 10 May 2020（20H1/Version 2004）功能..
7月17日，中国银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。据悉，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》已于2020年4月22日经中国银保监会2020..
对于我们来说，出门配戴口罩预防感染已经是基本常识，但在这个地球上，不是每个国家的人都能认识到这一点。比如疫情最很严重的美国，即便是总统也..
NASA日前宣布，Bob Behnken和Doug Hurley两名宇航员定于8月2日搭乘SpaceX龙飞船返航。如果一切顺利，那么马斯克的SpaceX将再次刷新人类航天史，同..
腾讯又要上线一款战略手游了，你准备好迎接了吗？今日腾讯游戏官方宣布，由极光计划发行的腾讯首款正统即时战略手游《全球行动》将在7月22日不删档..
据外媒报道，因疫情延缓了制作进程，Disney+首部漫威剧《猎鹰与冬兵》宣布推迟上映。具体的上映日期，迪士尼并没有公布。虽然多部剧集延迟上映，但..
对于百度搜索而言，并不是一个“平凡”的一年，可谓是“波澜不惊”，百度搜索引擎算法，几乎每天都在不断的调整与修正。..
深圳市丰巢科技有限公司新增两项专利申请，包括资产编码管理方法、装置、服务器和存储介质，以及智能快递柜。..
据媒体报道，加州机动车辆管理局（DMV）发布官方通告，宣布中国自动驾驶公司AutoX获得全球第二张加州全无人驾驶牌照（可载人）。据介绍，AutoX本次..
国外媒体报道，英国电信运营商沃达丰提出，希望英国能将即将拍卖的5G频谱，分配给 4 家运营商，而不是以约 12 亿英镑的价格拍卖。..
原定下月播出的漫威剧集《猎鹰与冬兵》因工期延误，无法赶上下月的Disney+节目单。该剧自三月起就中断拍摄进程，留下数周的拍摄量有待完成，已不可..
按照原定计划，迪士尼的漫威巨制影视作品《猎鹰与冬兵》原计划8月开播，可因为疫情原因，最终还是跳票了。事实上，本剧在今年5月被迫停拍后，延期..
卖过期面包的汉堡王、做虚假广告的趣头条、设卖课陷阱的嗨学网……每一个出问题的品牌都被愤怒的网友口诛笔伐，频频登上热搜，公关都来不及。..
对于那些想要第一时间体验到《微软飞行模拟》游戏的玩家来说，现在该游戏已经开启了内测，用户可以免费体验。《微软模拟飞行》被玩家们戏称为模拟..
社交媒体Twitter周三遭遇的大规模黑客攻击令人震惊。那么，黑客究竟是如何突破Twitter的安全系统，控制了诸多大V账号，然后发动比特币骗局的呢？四..
退役美队返聘成功，将在罗素兄弟的指引下重回战场，这次是为网飞拍谍战动作片。之前罗素曾领着锤哥为网飞拍过《惊天营救》（Extraction）—&..
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天眼查数据显示， 7 月 16 日，乐视控股(北京)有限公司被深圳市南山区人民法院列为被执行人，案号为(2020)粤 0305 执 9063 号，执行标的为 958380..
据最新消息显示，即将在明年年初亮相的新一代iPad Pro除了支持mini LED屏幕外，同时还支持5G网络。报道中提到，苹果12.9英寸新iPad Pro已经进入试..