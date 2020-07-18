NASA宇航员将于8月2日乘坐SpaceX载人龙飞船返回地球

【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，美国联邦通信委员会（FCC）批准了美国太空探索技术公司SpaceX的“星链（Starlink）路由器”。据外媒报道，SpaceX向FCC提交的文件披露了SpaceX的卫星宽带业务“星链”使用的WiFi路由器计划。据悉，这款路由器将把一个外部卫星天线或终端连接到屋内的任何电脑或电话上。此外，这些文件还透露了这款路由器的尺寸和形状。据悉，这款路由器将是三角形。从底座上的标识看，这款三角形路由器的?