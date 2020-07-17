20家互联网平台企业共同承诺：维护良好市场秩序 促进行业健康发展

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20家互联网平台企业共同承诺：维护良好市场秩序 促进行业健康发展

2020-07-17 19:51 · 稿源：站长之家

据证券时报报道，近日，市场监管总局召开“维护平台经济良好市场秩序促进行业健康发展”座谈会，百度、京东、快手、奇虎360、搜狗、美团、 58 同城、新浪微博、字节跳动、国美、携程、拼多多、小红书、苏宁易购、阿里巴巴、云集、蘑菇街、贝贝网、唯品会、腾讯共 20 家国内主要互联网平台企业代表在会上签署了《互联网平台企业关于维护良好市场秩序 促进行业健康发展的承诺》，向社会承诺将依法合规经营、坚持互利共赢、公平参与市场竞争。

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