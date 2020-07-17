20家互联网平台企业共同承诺：维护良好市场秩序 促进行业健康发展

据证券时报报道，近日，市场监管总局召开“维护平台经济良好市场秩序促进行业健康发展”座谈会，百度、京东、快手、奇虎360、搜狗、美团、 58 同城、新浪微博、字节跳动、国美、携程、拼多多、小红书、苏宁易购、阿里巴巴、云集、蘑菇街、贝贝网、唯品会、腾讯共 20 家国内主要互联网平台企业代表在会上签署了《互联网平台企业关于维护良好市场秩序 促进行业健康发展的承诺》，向社会承诺将依法合规经营、坚持互利共赢、公平参与市场竞争。
据证券时报报道，近日，市场监管总局召开“维护平台经济良好市场秩序促进行业健康发展”座谈会，百度、京东、快手、奇虎360、搜狗、美团、 58 同城、新浪微博、字节跳动、国美、携程、拼多多、小红书、苏宁易购、阿里巴巴、云集、蘑菇街、贝贝网、唯品会、腾讯共 20 家国内主要互联网平台企业代表在会上签署了《互联网平台企业关于维护良好市场秩序 促进行业健康发展的承诺》，向社会承诺将依法合规经营、坚持互利共赢、公平参与市场竞争。
315 晚会有一个别号是“公关节”，每个企业的公关都会严阵以待，被点名的品牌的公关彻夜不眠，未被点名的品牌的公关，应该都会长舒一口气。
3 月 26 日晚间，中信银行公布了 2019 年年度业绩报告。整体来看，中信银行各项核心指标均表现稳健，资产规模保持合理增长，总资产达 67504 亿元，增幅达11.27%。报告期内，实现归属于中信银行股东净利润 480.15 亿元，较上年增长 7.87%；实现营业净收入1875. 84 亿元，较上年增长 13.79%。报告期内，中信银行集团实现手续费及佣金净收入463.84 亿元，比上年增加 93.76 亿元，增长 25.34%。其中，银行卡手续费比上年增加 102.84 亿
【TechWeb】6月30日消息，工信部发布2020年1-5月互联网和相关服务业运行情况。互联网业务收入增速大幅回升。1-5月，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入4719亿元，同比增长14.9%，增速较1-4月回升10个百分点，仍低于去年同期4.5个百分点。行业利润保持正增长。1-5月，全行业共实现营业利润533.1亿元，同比增长3.1%，增速较1-4月回落1.7个百分点，低于去年同期21.5个百分点。 研发投入延续增速回升态?
2018 年，国家全面整治P2P小贷行业的时候，我跟几位前校园贷从业者(已经金盆洗手上岸)深聊过几次，听到了很多让人大开眼界的故事——简直可以拍几部生动惊险的电影，如果能够过审的话。其中一位告诉我：“很多大学生本来是想做正规兼职的，但是无良中介骗他们签的却是校园贷合同。大学生嘛，你知道，基本都是不看合同条款的。给他们几百块兼职费用，他们就背上几千块的债咯。”
【TechWeb】6月24日消息，日前，在拉勾2020互联网人才官峰会上，拉勾创始人兼CEO许单单以“后疫情时代的逆势与破局”为主题发表了演讲。许单单认为，疫情虽然给整体经济带来了负面影响，但更高密度高质量的人才流入市场，为企业优化人员结构提供了机会。而新基建的推进，也在加速传统行业的互联网化进程，创造着大量的职业机会。未来企业赢得下半场的关键，在于人才战略。许单单表示，“相比从前，现在求职市场的人才密度和品质更
近日，纳斯达克中美互联网老虎指数(Nasdaq China US Internet Tiger Index，代码QNETCN)更换成分股，美国SaaS巨头Salesforce和Adobe跻身中美互联网 20 强并纳入指数。本次调样在上周五( 6 月 19 日)收盘后生效。顺应新的指数，跟踪该指数的ETF产品TTTN也已同步调整持仓股。 SaaS鼻祖Salesforce Salesforce 是SaaS(软件即服务)鼻祖，在 2000 年的时候，谷歌、微软都还在对云观望，客户更是一头雾水时，创始人贝尼奥夫(Benioff)就?
“羊毛出在狗身上，猪来买单。”这句经典名言归纳了互联网思维的要义——提供免费产品/内容供用户使用，圈住人之后再将人群的注意力卖给广告主变现。底层逻辑是流量的低买高卖，而广告主就是那只富有的猪。
互联网诞生以来，的确是给我们的生活带来了很多便利。但是这些便利并不是所有人都能享受到。
6 月５日－ 6 月1８日，杏璞开展“助力全国宝妈互联网创业”活动取得阶段性成果，总计帮助 1681 位宝妈，利用互联网和碎片时间简单创收、轻松地在家创业。疫情当下，很多职场宝妈还没能返回工作场所，在盼来了期待已久的长期休假后，房贷、车贷、子女教育的经济压力却越来越大，很多人都陷入了一种焦虑的状态。为解决宝妈焦虑、轻松创业。杏璞霜品牌下一步将加大力度，继续帮助宝妈互联网上轻松创业。全国 4 个直辖市， 293 个地级
天眼查专业版数据显示，目前我国共有近6.3万家状态为在业、存续、迁入、迁出的互联网金融相关企业。从地域分布上看，广东省从事互联网金融业务的企业最多，将近1.4万家，占全国相关企业总量的22.32%。紧随其后的是上海市，以近6千家的企业数量位居第二，占总量的9.38%。从注册资本方面，天眼查专业版数据显示，注册资本在1000万以上的互联网金融相关企业约占相关企业总量的39.37%，注册资本在500-
啥?传说中人人都要写 1000 字周报小作文的阿里，竟然要把周报取消了?而且，根据内部员工爆料称，除了周报之外，一些不必要的会议也会逐步取消，包括疫情影响下一些团队因为远程办公需要而召集的早会。
在互联网上，你总能时不时听到大厂们说自己遭遇了“黑公关”，然后义正言辞地发出一纸声明，要追究“黑公关”的法律责任。
TikTok在印度已经无法继续运行，因为包括Airtel和Vodafone在内的大多数互联网服务提供商似乎已经阻止使用该应用程序。一些位于印度的TikTok用户在Twitter上发布了无法使用该应用的截图。打开TikTok后，人们现在看到的是一条 "无网络连接"的消息，这意味着ISP已经开始阻止访问这个短视频分享平台。
今天就和大家一起来聊一聊互联网广告的基本逻辑。“它无处不在，你无处可逃。”
如果微博是一个信息集散地，那么热搜榜就是它的传播枢纽;如果微博是一个名利场，那么热搜榜就是这个名利场中最魔幻的元素。
在6月20日的极客公园联合bilibili举办的Rebuild2020的对话上，谈及“个人隐私”，创新工场董事长李开复表示，联网巨头拿走个人数据赚钱，用户获得授权和分成仍是理想主义，用户拿回自己的数据会发现在电商平台搜不到自己想要的东西了，社交媒体获得不到推荐的好友了，推荐你的餐馆不靠谱了
这一切，有的正在发生，有的即将实现，还有的虽然听起来很遥远，但却让人充满期待。“时间永远分岔，通往无数个未来“，这些场景的最终指向就是实时互联网的未来。
过去几年，年中大促的看点，基本上就是天猫京东在战绩上较劲，结果今年因为直播电商的异军突起，抖音、快手、拼多多、百度等等流量公司的加入，618 战场上有声量的选手好像一下子就多了起来。
为进一步促进产业转型升级，释放经济发展新动能，应对疫情“黑天鹅”，赛迪网、《互联网经济》杂志联合主办的“破而后立 智造新生—— 2020 工业互联网创新峰会”于 2020 年 6 月 30 日举行。本次“云峰会”采用云会议直播形式，工业、制造业、互联网行业等数十位企业高管及技术专家出席并发表了演讲。 本次峰会分为工业互联网创新峰会和产业互联网创新发展论坛两大板块，邀请工业、产业互联网领域的行业大咖现场连线，共话产业?
“没人旁观的感觉真TM好。”有饭否网友发布过这样的动态。这种自恋偶尔会被王兴打破。甚少接受采访的王兴经常在饭否上发表一些直言不讳的批评，比如“阿里放弃大文娱已经是一件可以开始倒计时的事了”，还有今天新鲜出炉的“特斯拉可能没有理解电动车和电车的区别”，在引起程度不等的舆论风暴之余，还有一点副作用：让人们意识到原来饭否还活着。
DoNews7月17日消息（记者 吴丽）7月17日，玛莎拉蒂首款“触电”车型新Ghibli正式发布。据悉，新Ghibli率先搭载了腾讯车联共同打造的全新车载互联系..
今年315晚会上，汉堡王被内幕人士举报称，员工用过期面包做汉堡，还随意修改鸡腿排保质期，而这些举动总部都知道。而在美国，汉堡王的一则新广告也..
在5月中旬获得工信部批准后，小鹏汽车成为中国造车新势力中，为数不多拥有生产资质、自建工厂的制造能力的车企。刚刚，小鹏汽车正式在北京、上海、..
7月17日，据媒体报道，FBI（美国联邦调查局）开始对近日发生的推特遭黑客攻击事件展开调查。据悉，7月15日，推特遭大规模黑客入侵，多位名人政要和..
7月17日消息，MIUI宣布小米自研并开源的端上机器学习框架MACE已经随着其他几百万个开源项目以数字光感档案胶片的形式被GitHub官方储存在北极代码仓..
7月17日消息，小米10青春版桃子西柚、四季春奶绿8GB+256GB版首销，售价2599元。小米10青春版采用了潜望式长焦镜头，这是小米第一次使用潜望镜头，..
【TechWeb】7月17日消息，宁德市代发布公告，公布非公开发行股票发行结果，其中高瓴资本认购100亿元，本田认购37亿元。根据公告，宁德市代本次发行..
【TechWeb】7月17日消息，乐视退发布公告，截至2020年7月17日，退市整理期已交易29个交易日，剩余1个交易日。公司股票在退市整理期交易期间，公司..
【TechWeb】7月17日消息，游族网络发布2020年半年度业绩预告，报告期内，归属于上市公司股东的净利润为48,848万元至50,883万元，去年同期盈利为40..
2020年7月18日，这天是周末的第一天，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，今日的问题是“跑步的时候握紧拳头，会有什么结果？”这个相信很多人还..
今日，全国“携号转网”用户正式突破 1000 万，98.3%用户办理“携号转网”后没有再次转网，有1.3%( 13 万)用户经过比较后又携回了原有运营商，还有..
7月17日消息，保时捷官方公布了上半年业绩情况。数据显示，今年上半年，保时捷全球新车交付量116964辆，受新冠疫情影响其经销店暂停经营数周，导致..
今日，B站游戏宣布将在 7 月 31 日晚 8 点，以直播的形式举办游戏新品发布会，预计将有 11 款游戏产品与玩家们见面。..
近日，市场监管总局召开“维护平台经济良好市场秩序促进行业健康发展”座谈会，百度、京东、快手、奇虎360、搜狗、美团、 58 同城、新浪微博、字节..
据国家能源局消息，截至 2020 年 6 月底，全国各类充电桩保有量达132. 2 万个，其中公共充电桩为55. 8 万个，数量位居全球首位。..
夏天是葡萄等众多水果上市的旺季，对于一串葡萄能有多贵，相信很多网友以前都没能想到可以卖8.5万元，这件事最近就发生在日本石川县。..
据中国信通院CAICT消息，2019年11月27日中国电信、中国移动、中国联通在全国正式提供“携号转网”服务，用户可以在保持号码不变的情况下选择电信、..
Intel 11代酷睿家族低功耗移动版Tiger Lake即将发布，桌面版Rocket Lake则要等到明年上半年，但是更往后的12代桌面版Alder Lake已经在紧锣密鼓地开..
2017年6月23日，在中国浙江乌镇举办了一场举世瞩目的围棋挑战赛，由谷歌人工智能阿尔法狗对阵当前世界排名第一的棋手柯洁，经历了4个多小时的酣战..
返利网数据研究院对外发布2020年6月《网购用户消费决策洞察月报》（以下简称“月报”）。月报基于2020年6月份返利网平台的全网数据，从站内搜索、..