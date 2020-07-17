工信部要求严厉查处315晚会所曝信息通信领域违规行为

2020 年即将过半，在连续 56 天无本地新增确诊病例后，北京市却迎来了第二波疫情风险。在全国乃至全球共同抗击疫情中，人工智能技术人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的重要技术，发挥了科技防疫的支撑作用。为此， 6 月 19 日，工业和信息化部科技司公布了在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业名单，其中包含云从科技、BAT、京东、平安科技、科大讯飞、商汤科技等一批知名互联网及AI科技企业，以示肯定和?