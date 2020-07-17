工信部要求严厉查处315晚会所曝信息通信领域违规行为

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工信部要求严厉查处315晚会所曝信息通信领域违规行为

2020-07-17 13:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日 消息:今日，工信部发文称，针对 7 月 16 日央视播出“3·15”晚会报道的SDK违规收集用户个人信息的问题，我部第一时间组织相关单位进行认真核查，依法依规严厉查处涉事企业。

一是立即组织北京、上海通信管理局对涉事两家SDK企业，北京招彩旺旺信息技术有限公司和上海氪信信息技术有限公司进行核查处理。

二是立即组织第三方检测机构对曝光使用上述两家SDK的 50 余款APP进行技术检测，对存在问题的APP第一时间启动下架程序。

工信部 (2)

三是立即启动应用商店联动处置机制，责成阿里、腾讯、百度、华为、小米、OPPO、vivo、 360 等国内主要应用商店，第一时间对类似问题进行“地毯式”排查，对发现问题一律第一时间予以下架，同时要求应用商店及时通知APP运营开发者自查自纠，及时发现、处理违规收集用户个人信息的SDK。

下一步，我部将采取常态化监管措施，加强移动互联网应用程序APP综合治理。集聚产业力量，推动技术手段建设，大幅提升技术检测水平。加强监督检查，加大对各类违规行为的处置和曝光力度，对未经用户同意收集使用用户个人信息等违规行为，依法予以查处，切实维护用户合法权益。

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