趣头条回应315晚会点名：对平台广告进行全平台彻查

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趣头条回应315晚会点名：对平台广告进行全平台彻查

2020-07-16 20:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息：今日晚 8 点， 2020 年“3·15”晚会在央视财经频道现场直播。晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，今年“3•15”晚会将积极关注新产业、新业态和新消费模式。

晚会内容包括了：

1.海参“水深”

2.“过期”的汉堡王

3.毛巾的正反面

4.没完没了的变速箱故障

5.精装修还是“惊”装修

6.套路推销，插翅难逃。

7.趣头条广告藏猫腻

8.嗨学网退费为何这么难

针对 315 晚会的点名，趣头条发布声明回应称，高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。

受此影响，趣头条美股盘前跳水跌超20%。

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以下为趣头条回应全文：

趣头条针对3.15晚会报道的声明

针对中央电视台3.15晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我们高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。

针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。

我们高度重视平台的广告内容生态管理，非常感谢央视等媒体及社会各界的监督和批评，上海基分文化传播有限公司将会负责到底，同时也欢迎广大媒体给趣头条提出建议和意见，我们会不断进行自我完善，继续为广大用户做好内容服务。

上海基分文化传播有限公司

2020年7月16日

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