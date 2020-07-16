趣头条美股盘前跳水跌超17% 此前3.15晚会曝光趣头条广告乱象

在二三线城市完成5G部署后，新兴市场的需求量增多，如何完成产品线的布局和细分市场则成为了各家企业下一步要走的棋。一场突如其来的疫情，深刻影响了国民经济社会的方方面面每个角落，各行各业的生产经营与无数人的生活轨迹都在改变着，而作为大国主体的新兴市场中的一切，变化同样在悄然发生。 根据QuestMobile的统计，在 2020 年这个“最长假期”和“最宅春节”里，全网用户每日上网总时长大大增加，由 1 月 23 日的 50 亿小时