趣头条美股盘前跳水跌超17% 此前3.15晚会曝光趣头条广告乱象

截止目前，趣头条美股盘前跳水跌超17%。此前，央视3. 15 晚会曝光趣头条广告乱象。宝骏汽车、嗨学网、汉堡王等被点名。
拼多多成立 5 年后，黄峥昨日发布全员信，宣布公司CEO职位由原CTO陈磊接任，自己则腾出手来专注长期战略。正如黄峥在全员信中再次强调的，拼多多的未来是成为“迪士尼+Costco”，其长期战略必然服务于这一目标。Costco好理解，就是拼多多所从事的零售业务，迪士尼就比较缥缈，虽然拼多多的社交玩法将消费娱乐化，公司基因中写有游戏公司的遗传密码，但仅仅具有娱乐性，显然并不足以对标迪士尼。
今日晚 8 点， 2020 年“3·15”晚会在央视财经频道现场直播。晚会主题定为“凝聚力量、共筑美好”，今年“3•15”晚会将积极关注新产业、新业态和新消费模式。针对 315 晚会的点名，趣头条发布声明回应称，高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。
根据QuestMobile报告显示，我国新兴市场用户规模超过 6 亿。 并且，无论是移动互联网人均使用时长还是用户增长速度，下沉用户均取得领先。 下沉用户不仅在数量上超越了非下沉用户，而且占比也超过了50%! 相比于非下沉用户，下沉用户与手机的联系更为紧密，有更多的闲暇时间去刷手机。然而新兴市场的现状是:高质量产品极其欠缺。同时，商业设施不发达，商品种类不够丰富、服务消费相对滞后。种种反映:新兴市场居民的消费需求，还远
时势造英雄，下沉巨头的崛起无法脱离时代背景。三个条件的达成，让互联网新巨头的诞生成为可能。 1:千元智能手机性能的全面提升 2:全国生活区4G网络覆盖的基本完成 3:4G网络速度提升而套餐资费连续下降 此三项的实现，代表着全国范围的互联网基础设施建设的基本完成。据今年三月的数据，我国网民数量已经达到9. 04 亿，其中手机接入的比例达到99.3%。所谓要想富先修路，设备与网络的普及，释放了五环外用户对于互联网产品的需求，
7月7日消息，据公开数据显示，40-60岁的人群中，有近2.75亿人还未上网，未来仍有1亿以上人口会成为新增网民。在此其中，三线及以下城市新兴市场的潜力尤为值得关注。趣头条发布的《新兴市场姐姐图鉴》显示，截至2020年3月，趣头条日活用户突破4560万，月活用户突破1.38亿，同比保持超20%的增速。在趣头条上，女性用户占比58.1%， 40岁到60岁用户占比55.11%，姐姐用户近千万。从区域分布来看，四川姐姐对趣头条的热爱位
6月19日是全国救助管理机构“开放日”，今日头条对外披露，旗下公益项目“头条寻人”与全国各级民政部门和救助管理机构合作已帮助10047名走失者回家。 截至目前，“头条寻人”除了与民政部门合作，还联合公安、志愿者组织、媒体等共计促成了13282次团圆。根据公开资料显示，该公益项目于2016年2月9日启动，致力于用科技手段帮助各类失散家庭寻找走失者。原理是依据走失位置回溯其有可能出现的地点，并将?
日本动画电影《无限》（又名 《想哭的我戴上了猫的面具》）将于今日18：00上线抖音、西瓜视频等字节跳动旗下平台，与Netflix全球同步播出。本片主要讲述了绰号叫“无限”的女生笹木
【TechWeb】6月21日消息，头条搜索发布的父亲节报告显示，厨具是头条平台上最热门的父亲节礼物。其余依次为手表、营养品、剃须刀和按摩椅。此前，头条搜索还发布过母亲节热门礼物清单，枕头、围巾、康乃馨、项链和包包等物品入围。相比之下，父亲节热门礼物的实用元素占比更高。在头条网友搜索的父亲相关话题中，父女/父子关系最受关注。其中，“爸爸与女儿发生争执怎么办”、“父亲对女儿的寄语”及“爸爸长期不在家对孩子的影响
Dan|访谈嘉宾 Lacy(头条小姐姐)|访谈主持 本期简讯 2020 年 7 月 7 日16：30，区块链头条特别访谈栏目《头条有约》第二期邀请到BTCC的首席研究官Dan做客直播间，本期直播以《乘风破浪的BTCC》为主题，Dan介绍了BTCC九年发展状况，提到BTCC作为一个老牌交易所，已成为全球运营最久的数字货币交易所，能在这个变幻莫测的行业里存活九年，是因为BTCC专注于一条产业链，专注合约交易，专注产品本身，专注用户本身。 Dan表示，BTCC 从
7月3日消息，今晚8点，梅耶·马斯克、邓文迪直播首秀将上线今日头条、抖音等平台。这场对谈主题为“我从不害怕变老”，将围绕梅耶的中文版自传《人生由我》展开。梅耶·马斯克是“硅谷钢铁侠”埃隆·马斯克的母亲，也是一名72岁的超模。她的一生充满独立精神与冒险色彩：15岁登台成为模特，31岁选择做单身母亲，60岁重回秀场，代言奢侈品牌和美妆，并先后登上《VOGUE》与《时尚芭莎》封面。梅耶也是反对家暴和女性歧视
在国外热门的内容平台 Medium 上，一位开发者写了篇题为《How Much does it Cost to Develop an App like TikTok》的文章，从必备功能、技术能力需求、研发团队要求到实际开发成本等多个维度，对开发一款像 TikTok 这样的 App 的成本究竟有多少进行了仔细的盘算。
2018年11月，腾讯公司将今日头条诉至广州知识产权法院。理由是“西瓜视频”App中，招募、组织游戏主播直播《王者荣耀》游戏内容的行为未获得授权许可，涉嫌侵犯《王者荣耀》著作权。结
伴随着巨大的螺旋桨声，一架酷炫的直升机盘旋在上空，对准的降落点则是草莓音乐节的现场。飞机降落，说唱歌手Tizzy T戴着墨镜，穿着带有米奇标志的白色板鞋出场。“草莓音乐节，我来了”，他摆动着标准的嘻哈手势，慢慢走向舞台。一声枪响，“炸”字跃上屏幕，那个炫酷的嘻哈少年回来了。
媒体的多样化，消费者行为日益碎片化，对企业来说意味着需要撬动更多类型的媒体资源才能实现更好的数字营销。但反过来，随着接入的渠道和账户的增多，一般广告投放方式的弊端也会被凸显放大。我们不得不停下来反思，是否有更好的解决方案。测评后发现数透数据就是一个由大数据和技术驱动的解决方案。如果你是每天需要操作大量不同渠道投放账户的广告优化师，或是拥有大量客户的代理商、又或是正在寻求渠道策略优化的企业决策者，那
京东 618 购物狂欢的大幕已经全面拉开，这个由京东首创的全民购物节，今年迎来了第 17 个生日。作为黑天鹅事件后首个最大的全民购物盛宴，此次京东 618 可以说是承载上半年全国消费力爆发的重要节点。为方便用户群体轻松发现并拔草京东 618 心仪好物，秉承“信息创造价值”初衷的今日头条联手京东，首次开放今日头条APP频道第五位，定制京东 618 专属频道页面，于 6 月 16 日- 18 日，面向头条海量高购物需求用户群体，展现京东 61
中国军队近二十年的发展，走过了别人上百年的路程，在军迷圈振奋的同时，一大帮军事科普专家也让大家对中国军备发展、国外军队、国际局势有了更深的了解。张召忠、杜文龙、房兵、宋忠平的解说让人印象深刻，如今，这四位在军事科普领域各领风骚，在嘈杂的网络世界开辟出一块新派的军事科普阵地。 局座张召忠：大家都怕他预测 张召忠作为一个幽默的军事评论员，说了很多跑火车的玩笑，网上说他是“人形自走因果律武器”，是“战忽
前几天知名UP主敖厂长宣布回归B站，未来的视频将会在B站首发，而不是之前的西瓜视频平台首发了。最新消息称，这次回归B站是哔哩哔哩公司重金使然，为了让敖厂长回到B站，官方不惜花费4000万重金
在二三线城市完成5G部署后，新兴市场的需求量增多，如何完成产品线的布局和细分市场则成为了各家企业下一步要走的棋。一场突如其来的疫情，深刻影响了国民经济社会的方方面面每个角落，各行各业的生产经营与无数人的生活轨迹都在改变着，而作为大国主体的新兴市场中的一切，变化同样在悄然发生。 根据QuestMobile的统计，在 2020 年这个“最长假期”和“最宅春节”里，全网用户每日上网总时长大大增加，由 1 月 23 日的 50 亿小时
DoNews 6月10日消息（记者 刘文轩）Trustdata发布了《中国移动互联网新闻资讯行业发展分析报告》，分析了2016年1月到2020年3月，中国移动互联网新闻资讯行业用户平台类新闻资讯产品的使用情况。报告显示，中国移动互联网新闻资讯行业历经高速发展，活跃用户已经上升到5亿规模，在2020年第一季度，受疫情影响，净增用户相比上一季度超5千万。行业品牌方面，中国目前已经形成今日头条、腾讯新闻、新浪新闻三强争霸的局面，新浪新闻、
趣头条凤凰网科技讯 北京时间6月4日消息，移动内容平台趣头条(NASDAQ: QTT)今天发布了截至3月31日的2020财年第一季度未经审计财报。财报显示，按照美国通用会计准则(GAAP)计算，趣头条第一季度净营收为14.118亿元(人民币，下同)(约合1.994亿美元)，同比增长26.2%；归属于趣头条普通股股东的净亏损为5.435亿元(约合7680万美元)，较上年同期的净亏损6.903亿元收窄21.3%。(作者/箫雨)
【TechWeb】7月16日消息，针对3·15晚会曝光的趣头条广告乱象，趣头条方面发布声明称，针对中央电视台3.15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，今日晚间的 315 晚会中，报道了在线职业教育培训网站嗨学网退费难的问题。凤凰网科技查询工商信息显示，嗨学网曾多..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题，虽然五菱曾多次召回汽车，..
最近登录QQ邮箱的网友会发现，其中有一条公告写到：“很抱歉通知你，QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线，对你造成的不便敬请谅..
作为被央视315点名的唯一汽车品牌，曾有神车之名的宝骏560让一些车主伤心了，花了14万买的车结果变速箱多次故障都修不好，2018年突然停产，投诉就..
今晚的央视315晚会点名曝光了多家企业的质量问题，其中互联网企业趣头条被曝存在广告猫腻问题，随后趣头条股价暴跌20%。刚刚趣头条率先发表公告，..
DoNews 7月16日消息（记者 丁凡）今晚315晚会，通用五菱宝骏汽车被点名，多名车主反应宝骏560车型变速箱出现问题，在向4S召回维修之后变速箱的问题..
从郎朗吉娜以京东国际体验官的身份揭开 415 京东国际进口日的开始，每月 15 日的京东国际进口日就开始与浪漫结缘， 7 月 15 日，京东国际爱妻月高..
【TechWeb】今年7月16日的315晚会点名了一台自主品牌汽车：宝骏560。不少消费者反应的买车没多久，就遇到了在路上突然失去动力的情况，据调查，宝..
【TechWeb】 7月16日，2020年3·15晚会点名趣头条广告乱象被曝光，对此，趣头条发布声明称，针对中央电视台3.15晚会报道的关于趣头条平台广告问题..
7月16日晚上，央视315晚会上对趣头条平台上的广告问题进行了报道，在当晚趣头条回应央视报道，表示正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现..
凤凰网科技讯 7月16日消息，今晚播出的315晚会中，报道“嗨学网退费为何这么难”。凤凰网科技查询中国裁判文书网发现，近年来关于嗨学网退费难的诉..
7月16日下午，在荣耀MagicBook新品发布会上，荣耀还带来了两款平板，分别是荣耀平板6与荣耀平板X6，起售价最低1099元。我们快科技已经拿到了荣耀平..
Google 联合创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 在 2004 年公司上市时说，他们的搜索结果展示是最好的，广告很少，很有用，也不突出。Page 还表示，..
微软计划在今年晚些时候推出最新的游戏机Xbox Series X，作为Xbox One的继任者，旧版游戏机必然会在某个时间点被淘汰。然而，澳大利亚网站Press S..
根据第三方调查数据显示，全球每 10 台设备中就有 7 台运行 Chrome 浏览器。很多人使用它来日常上网的同时，也有很多人依靠它来管理自己的密码。C..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，针对315晚会报道嗨学网退费难问题，嗨学网日前回应表示，已于第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及..
DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，在315晚上，国际连锁餐饮品牌汉堡王被曝光，汉堡王所谓的“皇冠标准”，开始让人质疑和唏嘘。首先，是在食..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚，中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象，指出赌博广告堂而皇之登上其平台。值得注意的是，趣头条..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题。五菱随后回应被315晚会点..