“趣头条”屡现违规广告 趣头条道歉 ：坚决严厉清查

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“趣头条”屡现违规广告 趣头条道歉 ：坚决严厉清查

2020-07-16 21:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月16日 消息：今日，315晚会曝光称，趣头条上，充斥着许多虚假宣传疗效的广告，自称趣头条的广告核心授权代理商广州天拓网络技术有限公司称，就算没有资质，天拓也可以开户，帮助投放广告。

同时，在趣头条上还有“边玩手机边赚钱”的广告会频频出现，这些广告无一例外地宣称如何轻松赚钱，同时不停跳出一个微信号。添加这个微信号后，对方发来一个网址，打开网址发现，里面有快3、幸运飞艇、香港六合彩、大发六合彩等43项彩票、6项棋牌游戏，甚至还有现场购买彩票的直播。

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针对上述问题，趣头条此前已发文回应称，高度重视，并充分意识到在平台广告生态管理方面仍有诸多不足，对于给用户带来的困扰和影响，趣头条表示诚挚的道歉。针对央视指出的问题，上海基分文化传播有限公司已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。

此外，趣头条表示，高度重视平台的广告内容生态管理，非常感谢央视等媒体及社会各界的监督和批评，上海基分文化传播有限公司将会负责到底，同时也欢迎广大媒体给趣头条提出建议和意见，趣头条会不断进行自我完善，继续为广大用户做好内容服务。

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