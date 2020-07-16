网易有道自研视频会议应用“有道云会议”上线

据Tech星球报道，网易有道自研的高清视频会议应用“有道云会议”已经上线，产品定位为用户提供高清多方的视频会议解决方案，不限参会人数、支持多端灵活参会，用户仅凭会议码即可加入，支持语音、视频、屏幕演示等多种方式。
据Tech星球报道，网易有道自研的高清视频会议应用“有道云会议”已经上线，产品定位为用户提供高清多方的视频会议解决方案，不限参会人数、支持多端灵活参会，用户仅凭会议码即可加入，支持语音、视频、屏幕演示等多种方式。
在今日的网易数字+大会上，网易云宣布正式升级更名为“网易数帆”。网易数帆将集中发力四大业务线：云原生软件生产力平台网易轻舟，全链路数据生产力平台网易易数，多媒体智能开放平台网易易智和全维度质量效能平台网易易测。
内容产业但凡提到网易系，最明显的标签就是刷屏。比如网易哒哒每年必不缺席的爆款H5，比如浪潮工作室角度清奇的热点解读，或者是槽值切中G点的UGC策划，以及谈心社的特色明星专访。
据天眼查数据显示， 6 月 28 日，浙江省新型互联网交换中心有限责任公司成立，该公司注册资本 1 亿元，法定代表人为王顶。公司股东包括了：网易、联通、中移动、阿里巴巴等。
6 月 24 日，网易公司与茅台集团宣布达成战略合作。双方将在数字营销、品牌传播、大数据等领域开展合作，网易严选作为本次合作的核心平台，将与茅台集团共同探索产品销售联合运营的商业合作模式，帮助提升茅台集团的数字化营销水平。穿越时间的握手，“严选”理念成双方合作基石上午，在网易公司创始人兼CEO丁磊与茅台集团党委书记、董事长高卫东的见证下，双方企业在贵州签署了战略合作协议。网易公司副总裁陶建琴、网易严选CEO梁
6月22日消息，网易今日在港交所发布公告称，根据由联席全球协调人悉数行使超额配股权而发行2572万股份，已于2020年6月22日完成。与本公告日，所有稳定价格行动经已终止，稳定价格操作人于稳定价格期间结束前不会进行进一步的稳定价格行动。
近日，网易云音乐上线“一起听”功能，用户可通过播放页面中“一起听”的功能按钮，邀请互相关注的好友或者将邀请链接分享至即时聊天软件。好友接受邀请后，就可以一起聆听当前播放的歌曲。
和网易云音乐一样，“音街”的诞生源于一群音乐热爱者的心声。七年前，网易云音乐CEO朱一闻就曾发现两个问题：他听过一些小众的、没有歌词的音乐，但再想找到这样的音乐却很难;其次，这样的小众音乐很难分享给其他人。
据Tech星球报道，近日，网易云音乐推出了一款名为“心遇”的社交App。官方介绍，心遇是网易云音乐陌生人社交创新项目，其定位是锚定了新兴细分市场的社交需求，推出的陌生人交友产品。
谁能想到，抖音快手腾讯网易等一众互联网公司，在同一个战场相遇了。那就是淘宝天猫。“互联网世界，条条大路通淘宝。”这句话，又有了新的解读。
网易在AI领域的布局再落一子。近日，总部位于卢森堡的AI音乐公司“AIVA”宣布获得网易云音乐的战略投资，双方将结合最先进的人工智能技术在AI辅助音乐创作领域展开深度合作。“我们判断，未来AI等技术型的公司，会成为新的主流，和各行各业做大跨度的融合。” 2019 年 10 月，网易CEO丁磊在第六届世界互联网大会企业家高峰论坛上就曾表示，未来企业的竞争会从拼人口红利走向拼技术。而成立于 2016 年的AIVA，在使人工智能技术辅助?
钛灵AI市场是由Google AI技术推广伙伴引力互联（Gravitylink）打造的全球化人工智能算法和解决方案交易市场，为有AI研发能力的企业提供产品解决方案和推广平台，也为AI需求企业提供一站式的软硬件技术咨询和采购服务。钛灵AI市场自上线以来，已经吸引了多家头部AI服务企业入驻并在平台AI算法模块发布AI产品和解决方案。在需求广场板块，目前也有多家企业发布AI需求。钛灵AI市场正成为企业采购AI服务的中间集成商和技术咨询顾问角色
网易公司首席执行官丁磊谈到他对人工智能的看法，他表示，“人工智能这个名字不新鲜，我读大学的时候就有相关的称呼。”丁磊说，网易用人工智能比较多的就是教育领域，以及用人工智能帮助作曲。网易还在欧洲投资了一家利用人工智能作曲的初创公司。
你还在听歌的时候，将一半耳机分给身边的人?7 月 10 日，网易云音乐全新社交功能「一起听」正式上线，向用户全面开放。全量上线前，网易云音乐曾邀请部分用户进行内测，「一起听」功能获得内测用户的一致好评，直呼“这是什么神仙功能，太浪漫了吧!”现阶段，「一起听」功能Android 和 IOS版本已同步上线，用户只需在应用市场中将网易云音乐App更新至最新版本，便可使用该功能，和朋友同时、同步享受同一首歌。网易云音乐新上线的?
7月9日,网易云音乐宣布为国内用户引入Amped Studio中文版数字音频制作服务,上线轻量、便携的第三方音乐创作工具——Amped Studio,成为中国首个为用户提供音乐制作解决方案的音乐平台。Amped Studio源于瑞典,是基于Web端的全球最先进的云端DAW(数字音频工作站)之一,其最大的特点是所有操作和功能都可在Web端完成,支持在线多人协同创作,不局限于任何地点,也不需要任何乐器,甚至不需要任何创作基础,只要接入互联网,就可以随地随时地自
今日，腾讯股价在香港持续走高，午后涨幅扩大至1.16%，盘中股价最高达 529 港元。截至收盘，腾讯股价报 524 港元，突破 5 万亿港元大关。目前，腾讯总市值为 50109 亿港元，折合 6465 亿美元，市值直逼Facebook的 6650 亿美元。相当于2. 5 个茅台， 5 个美团， 10 个网易的体量。
2020 年 6 月，周杰伦的最新单曲《Mojito》通过QQ音乐、抖音等方式刷遍我们的朋友圈;而 2000 年，他的第一张专辑《JAY》引发全民关注依靠的则是磁带和CD。
6 月 16 日，网易云音乐举办了主题为"趁年轻放肆唱"的音街上线发布会，正式发布独立K歌APP"音街"，定位于专为年轻人打造的K歌社区。当天，网易CEO丁磊也已经入驻音街，并将与用户分享K歌的乐趣。这也是继 2018 年 10 月上线音乐直播产品 "LOOK直播"后，网易云音乐对其产品矩阵的再次扩充。
7 月 10 日，网易云音乐上线了心遇App，主打陌生人社交。据悉，心遇是网易云音乐陌生人社交创新项目，其定位是锚定了新兴细分市场的社交需求，推出的陌生人交友产品。
国家新闻出版署今日公布 2020 年 7 月份国产网络游戏审批信息，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》。
对于丁磊来说，想在美国买套豪宅分分钟的事情，毕竟网易已经在香港二次上市，而且股价走势相当不错。据外媒报道称，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）以2900万美元的价格（约合
【TechWeb】7月16日消息，针对3·15晚会曝光的趣头条广告乱象，趣头条方面发布声明称，针对中央电视台3.15 晚会报道的关于趣头条平台广告问题，我..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，今日晚间的 315 晚会中，报道了在线职业教育培训网站嗨学网退费难的问题。凤凰网科技查询工商信息显示，嗨学网曾多..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题，虽然五菱曾多次召回汽车，..
最近登录QQ邮箱的网友会发现，其中有一条公告写到：“很抱歉通知你，QQ邮件订阅、订阅中心以及阅读动态均将于近期下线，对你造成的不便敬请谅..
作为被央视315点名的唯一汽车品牌，曾有神车之名的宝骏560让一些车主伤心了，花了14万买的车结果变速箱多次故障都修不好，2018年突然停产，投诉就..
今晚的央视315晚会点名曝光了多家企业的质量问题，其中互联网企业趣头条被曝存在广告猫腻问题，随后趣头条股价暴跌20%。刚刚趣头条率先发表公告，..
DoNews 7月16日消息（记者 丁凡）今晚315晚会，通用五菱宝骏汽车被点名，多名车主反应宝骏560车型变速箱出现问题，在向4S召回维修之后变速箱的问题..
从郎朗吉娜以京东国际体验官的身份揭开 415 京东国际进口日的开始，每月 15 日的京东国际进口日就开始与浪漫结缘， 7 月 15 日，京东国际爱妻月高..
【TechWeb】今年7月16日的315晚会点名了一台自主品牌汽车：宝骏560。不少消费者反应的买车没多久，就遇到了在路上突然失去动力的情况，据调查，宝..
【TechWeb】 7月16日，2020年3·15晚会点名趣头条广告乱象被曝光，对此，趣头条发布声明称，针对中央电视台3.15晚会报道的关于趣头条平台广告问题..
7月16日晚上，央视315晚会上对趣头条平台上的广告问题进行了报道，在当晚趣头条回应央视报道，表示正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现..
凤凰网科技讯 7月16日消息，今晚播出的315晚会中，报道“嗨学网退费为何这么难”。凤凰网科技查询中国裁判文书网发现，近年来关于嗨学网退费难的诉..
7月16日下午，在荣耀MagicBook新品发布会上，荣耀还带来了两款平板，分别是荣耀平板6与荣耀平板X6，起售价最低1099元。我们快科技已经拿到了荣耀平..
Google 联合创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 在 2004 年公司上市时说，他们的搜索结果展示是最好的，广告很少，很有用，也不突出。Page 还表示，..
微软计划在今年晚些时候推出最新的游戏机Xbox Series X，作为Xbox One的继任者，旧版游戏机必然会在某个时间点被淘汰。然而，澳大利亚网站Press S..
根据第三方调查数据显示，全球每 10 台设备中就有 7 台运行 Chrome 浏览器。很多人使用它来日常上网的同时，也有很多人依靠它来管理自己的密码。C..
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，针对315晚会报道嗨学网退费难问题，嗨学网日前回应表示，已于第一时间成立特别工作组，对相关事件展开调查，并将及..
DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，在315晚上，国际连锁餐饮品牌汉堡王被曝光，汉堡王所谓的“皇冠标准”，开始让人质疑和唏嘘。首先，是在食..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚，中央广播电视总台央视315晚会曝光了趣头条平台广告乱象，指出赌博广告堂而皇之登上其平台。值得注意的是，趣头条..
凤凰网科技讯 7月16日消息 今晚315晚会的“没完没了的变速箱故障”调查中，曝光了上汽五菱的宝骏560汽车存在变速箱问题。五菱随后回应被315晚会点..