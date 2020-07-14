国家市场监督管理总局：开展互联网电子烟信息全面清理行动

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日 消息:今日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局联合印发《关于印发电子烟市场专项检查行动方案的通知》称，2019 年 11 月 1 日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》发布以来，通过互联网宣传、推广、售卖电子烟问题有所好转。但受利益驱使，通过改头换面、变相销售等手段诱导未成年人购买吸食电子烟问题时有发生，严重危害青少年身心健康。为进一步保护未成年人免受电子烟侵害，防止电子烟市场乱象死灰复燃，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局决定联合开展电子烟市场专项检查行动。
据悉，本次专项检查行动自 2020 年 7 月 10 日至 9 月 10 日，为期两个月。
具体检测内容包括了：
开展互联网电子烟信息全面清理。
1.全面清理互联网电子烟销售，防止改头换面、变相销售。
2.全面清理短视频、自媒体等社交平台电子烟销售行为，依法采取必要处置措施。
3.全面清理互联网虚假违法电子烟广告。
4.推动落实和强化互联网企业主体责任，督促平台建立自主清理机制;推动落实和强化电子烟企业主体责任，不得通过自建网站、公众号、小程序、短视频等各类线上方式销售电子烟;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。
开展电子烟实体店全面检查。
5.严肃查处向未成年人售卖电子烟行为。
6.严肃查处电子烟实体店发布虚假违法电子烟广告行为。
7.全面检查电子烟实体店落实明示承诺要求，采取有效年龄核验措施以避免未成年人购买等情况。
开展电子烟自动售卖机等新型渠道全面检查。
8.重点检查自动售卖机等各类新型销售渠道销售电子烟行为，全面清理中小学周边、少年宫等未成年人集中区域电子烟自动售卖机。
9.重点检查电子烟以赞助冠名等推广形式诱导未成年人购买吸食问题。