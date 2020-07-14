国家市场监督管理总局：开展互联网电子烟信息全面清理行动

【TechWeb】6月24日消息，日前，在拉勾2020互联网人才官峰会上，拉勾创始人兼CEO许单单以“后疫情时代的逆势与破局”为主题发表了演讲。许单单认为，疫情虽然给整体经济带来了负面影响，但更高密度高质量的人才流入市场，为企业优化人员结构提供了机会。而新基建的推进，也在加速传统行业的互联网化进程，创造着大量的职业机会。未来企业赢得下半场的关键，在于人才战略。许单单表示，“相比从前，现在求职市场的人才密度和品质更